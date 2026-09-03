La derecha celebra las concentraciones masivas en apoyo a Ceuta en Asturias y acusa a Barbón de “esconderse en su búnker”

El multitudinario respaldo de la sociedad asturiana a las concentraciones de apoyo a Ceuta fue celebrado este jueves por la derecha parlamentaria, que a su vez cargó contra Adrián Barbón por “esconderse en su búnker” y no “dar la cara” para defender la integridad del territorio español. Incluso los partidos a la izquierda del PSOE, que participaron en las contramovilizaciones que se impulsaron en Gijón y en Langreo, reconocieron el “éxito” de la convocatoria de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y avisaron de que “la izquierda no debe quedarse encerrada”.

Por su parte, el Gobierno de Asturias aseguró estar “centrado” en “recuperar la normalidad en la ciudad autónoma de Ceuta y en trabajar para que un suceso de esa de esa invasión migratoria no vuelva a repetirse nunca más”. “Asturias va a ofrecer toda su colaboración y lealtad institucional”, aseguró el portavoz del Ejecutivo y consejero de Hacienda, Guillermo Peláez. El socialista defendió que “la mejor forma de manifestar nuestra solidaridad con el pueblo ceutí” es volcarse para que “una corriente migratoria de ese calibre no vuelva a producirse”.

Tras la reunión de la Junta de Portavoces, el diputado popular Luis Venta criticó a los dirigentes, “que no va los votantes socialistas”, por “esconderse” y específicamente a Barbón por quedarse “solo en su búnker”. “Tanto Barbón como la Federación Socialista Asturiana (FSA) están desconectados de la sociedad. Asturias se levantó masivamente y Barbón no solo no dio la cara, sino que intentó boicotear las concentraciones diciendo que era políticas”, afirmó.

Para la portavoz de Vox, Carolina López, la actitud de los socialistas fue una “vergüenza”. “Han preferido ser sumisos a Pedro Sánchez”, criticó. La diputada mostró su “inmenso orgullo al ver la respuesta multitudinaria de los asturianos” y cuestionó la decisión de la Delegación del Gobierno de permitir contramanifestaciones “en apoyo al invasor”.

Esta decisión fue también criticada por el diputado de Foro Asturias, Adrián Pumares, quien aconsejó a la Delegación del Gobierno “replantearse” autorizaciones como estas en el futuro. Asimismo, valoró positivamente la decisión de los alcaldes socialistas de Villaviciosa y Valdés, Alejandro Vega y Óscar Pérez, de sumarse al apoyo a Ceuta. En el caso del municipio valdesano, con su propia convocatoria de concentración. “Eso deja peor a Barbón, que no ha estado a la altura”, valoró.

En el lado contrario del espectro político, Convocatoria por Asturias-IU y Covadonga Tomé defendieron las contramovilizaciones, aunque reconocieron el poder de convocatoria de la FEMP. “Es obvio que han sido multitudinarias y entiendo que la mayoría de las personas que han acudido lo han hecho por solidaridad con Ceuta. Eso no quiere decir que no naciera viciada”, afirmó Xabel Vegas.

El diputado de Convocatoria estuvo presente en la concentración alternativa de Gijón, donde lamentó que hubo “provocaciones” por parte de algunas personas que habían acudido a la Plaza Mayor ante el llamamiento de la FEMP. “No vamos a permitir que los relatos de odio se instalen en Asturias”, aseguró.

Por su parte, Tomé insistió en que “la izquierda no debe quedarse encerrada mientras los partidos de derechas están usando este drama para instaurar mensajes de racismo y de odio en la sociedad”. “Tenemos que movilizarnos para recordar que estamos en contra de ese racismo y a favor del respeto a las personas”, pidió.