La nueva consejera de Derechos Sociales, en el punto de mira de la oposición para abrir el curso político asturiano

El parlamento asturiano arranca la próxima semana el último curso político antes de las elecciones de mayo con la nueva consejera de Derechos Sociales y Bienestar en el punto de mira. Nerea Monroy afrontará su primer Pleno en la Junta General del Principado teniendo que dar explicaciones, tanto de su gestión pasada como futura. Partido Popular, Vox y Foro han registrado preguntas para la última integrante del Consejo de Gobierno.

“No es nueva en la Consejería, ya lleva muchos años al frente del ERA”, señaló el diputado popular Luis Venta, que detalló que cuestionarán a Monroy por “la gestión del día a día” y “de todos los problemas que viene arrastrando la Consejería de Derechos Sociales ya desde hace tiempo y que todos conocemos cuáles son”.

En este sentido, puso de ejemplo las listas de espera de la Dependencia. “No queremos palabrería”, advirtió. Su objetivo es saber “qué va a hacer” porque “llevan tiempo anunciando recortes en el periodo de espera para la Dependencia y resulta que los plazos se multiplican en vez de disminuir”.

También Vox cuestionará a Nerea Monroy. “Teniendo en cuenta su currículum y su experiencia, queremos conocer de primera mano cuáles son los cambios que se van a producir en su consejería y cuáles son realmente sus prioridades”, explicó Carolina López.

La diputada afirmó que “los problemas en las residencias públicas se siguen incrementando” y que las personas mayores de la región “no son atenidas como se merecen”. “Siguen en esas listas de espera interminables”, criticó. Además, “vemos como las ayudas a los más vulnerables también están congeladas porque hay una gestión ineficaz”.

Por su parte Adrián Pumares, de Foro, adelantó que preguntarán sobre las “razones técnicas y jurídicas” que llevaron a la Consejería a descarta el piso del barrio ovetense de La Florida para acoger menores migrantes no acompañados. Sobre este asunto también le preguntarán tanto el PP como Vox.

Las primeras sesiones plenarias, que se celebrarán el miércoles 9 y el jueves 10 de septiembre, permitirán a los parlamentarios debatir sobre otros temas de actualidad, como la compra del taller de Barros por parte del Principado para alquilárselo a Indra. “Hay ansiedad electoral. Asturias no se puede subastar en nueve meses”, opinó Luis Venta.

Asimismo, habrá preguntas sobre Educación y el cumplimiento del pacto “Asturias Educa” y varias proposiciones no de ley. Una presentada por Convocatoria por Asturias-IU instando al Principado a informar a las familias de la educación concertada que “las cuotas que les cobran son muchas veces ilegales”, y otra de Foro Asturias sobre la decisión del Gobierno central de excluir a Asturias del ancho europeo.