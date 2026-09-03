El PP pide explicaciones por los retrasos en la gestión de incidencias de seguridad en la sanidad asturiana

El PP de Asturias reclamó este jueves explicaciones a la Consejería de Salud sobre el funcionamiento del Sistema de Notificación y Aprendizaje para la Seguridad del Paciente (SINASP), después de advertir retrasos en la apertura y cierre de expedientes. La diputada Pilar Fernández Pardo cuestionó el seguimiento que realiza la Administración de las incidencias comunicadas por los profesionales sanitarios y anunció el registro de varias iniciativas parlamentarias para recabar información sobre la gestión de este sistema.

Según los datos del último informe, el sistema recibió 730 notificaciones en un año, de las que 659 procedieron del ámbito hospitalario, 54 de Atención Primaria y 17 del sector sociosanitario. Fernández Pardo sostuvo que el incremento de comunicaciones respecto a ejercicios anteriores "no debe interpretarse como un deterioro de la asistencia", sino como una mayor implantación "de la cultura de seguridad entre los profesionales".

La diputada señaló que el aumento de las notificaciones demuestra, a su juicio, una mayor disposición de médicos, enfermeros y farmacéuticos a comunicar situaciones que pueden entrañar algún riesgo. Más de la mitad de los casos recogidos en el informe, añadió, correspondieron a incidentes que no llegaron a causar daño al paciente o que pudieron ser interceptados antes de que tuviesen consecuencias.

“El sistema de seguridad funciona cuando quien detecta una incidencia se atreve a comunicarla para que se pueda aprender de ella y evitar que vuelva a suceder”, afirmó Fernández Pardo.

Retrasos en la tramitación

La principal crítica del PP se centra en la gestión posterior de esos avisos. "Un profesional se toma el tiempo de comunicar una incidencia para que el sistema aprenda y pueda evitarse en el futuro, y después se encuentra con un muro de silencio. No recibe retorno, no recibe información sobre qué se ha investigado ni sobre qué se ha mejorado", criticó la diputada.

Ante esta situación, Fernández Pardo reclamó reducir los plazos de apertura, análisis, respuesta y cierre de las notificaciones y garantizar que el profesional que comunica una incidencia conozca posteriormente su tramitación. Asimismo, abogó por realizar auditorías de cultura de seguridad y homogeneizar los criterios entre todas las áreas sanitarias, además de estudiar por qué en unos centros sanitarios hay más notificaciones que en otros.

Por último, la diputada pidió publicar información más detallada sobre las actuaciones de los profesionales que permiten detectar o interceptar errores antes de que causen daños, con el objetivo de identificar prácticas que puedan extenderse al conjunto de la red sanitaria pública.