Asturias mira a sus retos pendientes con una llamada al diálogo y al consenso: "Tendremos que trabajar juntos"

El presidente de la Junta General del Principado, Juan Cofiño, afirmó este viernes durante el Pleno del Día de Asturias, que arrancó con una declaración institucional y un minuto de silencio en memoria de Antonio Landeta, que la región “ha superado viejos problemas que condicionaban” su desarrollo y que ahora es capaz de exhibir “fortalezas que hablan de la potencialidad” de esta tierra. Sin embargo, reconoció que aún deben asumirse retos relevantes en materia de “natalidad, envejecimiento y despoblación”. También en vivienda y en la transición industrial.

Con la legislatura entrando en su recta final, el presidente de la Junta apeló, para conseguir sacarlos adelante, a “la mejor versión del parlamentarismo”, aquella que aboga por “la escucha del adversario, la pausa reflexiva y el argumento sometido al imperio de la razón”.

En una época en la que la tendencia “a la radicalidad del comportamiento” se está imponiendo, Cofiño abogó por una “defensa a ultranza de nuestro sistema democrático de convivencia y nuestras libertades”. Y no dejó pasar, a tenor de la actualidad, un recuerdo para “nuestros emigrados por el mundo”: “Hoy, al contrario, nos hemos convertido en receptores de ciudadanos de otros territorios. Cuestión que debemos ordenar por el bien de unos y otros”, dijo.

La entrada masiva de inmigrantes en Ceuta se coló en varias ocasiones en los discursos de los diputados, pero, al igual que hizo el presidente de la Cámara, los portavoces de los grupos parlamentarios pusieron la mirada en aquello que queda por hacer. “Tenemos leyes en tramitación necesitadas de diálogo franco y menos bloqueo o dilación”, señaló la socialista Dolores Carcedo, quien afirmó que las decisiones del Gobierno asturiano a lo largo de esta legislatura han permitido una “transformación económica innegable”.

La diputada defendió la creación de “un espacio común y plural”. Un mensaje de consenso que lanzó también el presidente del PP, Álvaro Queipo: “Tendremos que trabajar juntos, desde nuestras diferencias, poniendo por delante aquello que compartimos”. Porque “hay asuntos decisivos para el futuro de Asturias que exigirán grandes consensos, altura de miras y capacidad para pensar más allá de un mandato o de unas elecciones”.

El popular afirmó que Asturias debe recuperar la “ambición” y la “confianza” para convertirse en “una verdadera tierra de oportunidades”.

Frente a estos mensajes, Carolina López realizó una dura crítica a la situación de la región y a las políticas “destructivas” desarrolladas durante décadas por los gobiernos socialistas. “No hay nada que celebrar”, sentenció tajante. “¿Qué celebramos? ¿Las listas de espera, los niños con necesidades especiales que no encuentran plaza, las familias que no pueden acceder a una vivienda, los ganaderos asfixiados o los autónomos que cierran su persiana?”, preguntó.

El portavoz de Convocatoria por Asturias-IU, Xabel Vegas, aludió a la “Odisea” para equiparar los desafíos actuales a los monstruos mitológicos y advirtió que "la ultraderecha busca convertir a los seres humanos en bestias egoístas, sin la mínima empatía para con el resto de las personas", particularmente, "para con aquellos que son más vulnerables".

“Resultaría irresponsable pensar que los grandes retos que tiene el Principado de Asturias por delante los vamos a poder asumir cada uno por su cuenta”, afirmó Adrián Pumares. Para el diputado de Foro, desafíos como la inteligencia artificial, la inversión en el Estado del Bienestar o la reforma educativa pueden convertirse “en oportunidades si somos capaces de afrontarlos juntos”.

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Por su parte, Covadonga Tomé deseó que Asturias sea “un país más igualitario, más compasivo con los perdedores de la sociedad ultracapitalista que sufrimos y más justo”. Y pidió, a pesar de los “momentos turbulentos” actuales, “no podemos legitimar cualquier respuesta hacia quienes llegan buscando casa".