La consejera de Educación apunta al uso de los medios digitales entre las causas de la caída en PISA y anuncia un refuerzo de competencias

La consejera de Educación, Eva Ledo, señaló este miércoles al uso de los medios digitales como uno de los factores que pueden estar detrás del descenso de los resultados del informe PISA y aseguró que el Principado ya ha incorporado entre los objetivos de este curso un refuerzo de las competencias del alumnado y del “correcto uso” de las tecnologías educativas.

Ledo abordó los resultados de PISA durante una pregunta urgente formulada en el pleno de la Junta General por el diputado de Vox Javier Jové sobre la situación de la educación asturiana al inicio del curso. La consejera defendió inicialmente una valoración “positiva” del sistema y destacó que Asturias mantiene “posiciones de cabeza” en las evaluaciones internacionales.

Jové cuestionó esa lectura y recordó que los alumnos asturianos han perdido 26 puntos en matemáticas, otros 26 en lectura y once en ciencias respecto a 2022. “Asturias se ha llevado un batacazo morrocotudo”, afirmó el diputado, quien atribuyó parte de que el descenso haya sido menor que en otras comunidades a los resultados de la enseñanza concertada.

En su réplica, Ledo admitió que la Consejería está estudiando las razones del deterioro. “Las causas están analizándose y nosotros también analizamos esas causas”, afirmó. La responsable educativa destacó, no obstante, que el Gobierno regional ya había situado como objetivo institucional el refuerzo de las competencias y había puesto el foco en “cuál es el correcto uso de los medios digitales”, al considerar que se trata de “uno de los factores que intervienen en ese descenso generalizado” de las pruebas.

La consejera rechazó, en todo caso, presentar el sistema asturiano en términos de fracaso. “Defenestrar un sistema educativo que está en posiciones de cabeza a nivel europeo, nacional e internacional es un flaco favor”, sostuvo.

El debate se extendió también a la plantilla docente y a la dirección de los centros. Jové cuestionó la utilidad de haber aumentado en unos 550 profesores la plantilla mientras desciende el número de alumnos y alertó de la falta de candidatos para ocupar direcciones escolares.

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Ledo reconoció una “pérdida de interés” por asumir esos puestos y señaló entre las razones el aumento de la burocracia, los cambios normativos y la percepción de falta de apoyo. La Consejería, aseguró, trabaja en reducir cargas administrativas, reforzar la formación y proporcionar más recursos a los centros.