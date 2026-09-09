Monroy se estrena bajo el fuego de la oposición: «He venido a gobernar», afirma ante las duras críticas a su gestión en el ERA

“He venido a gobernar“. Nerea Monroy enunció la frase redonda, pero no por ello distinta de lo que cabría esperar, para presentarse por primera vez ante la Junta General como consejera de Derechos Sociales y Bienestar. Ese estreno, con la vuelta a la rutina parlamentaria tras el verano y a nueve meses de que acabe la legislatura, no tuvo periodo de cortesía.

La oposición convirtió sus intervenciones en un severo examen tanto de la situación que Monroy hereda, como de su propia capacidad para enderezar el rumbo. El PP le reprochó su gestión en tres años frente al ERA, y Vox cuestionó directamente que su trayectoria sindical la capacite para dirigir una de las áreas más problemáticas del Gobierno. Monroy mantuvo la calma y respondió sin romper con la gestión anterior, admitiendo que quedan problemas pendientes y haciendo suyo el reto más difícil que tiene sobre la mesa y sobre el que el tiempo apremia: reducir a 180 días antes de final de año el tiempo de tramitación de la dependencia, actualmente situado en 387.

La diputada del PP Beatriz Polledo afirmó que el nombramiento de Monroy no puede verse como una nueva etapa, sino como la salida apresurada a una crisis. "Usted representa la continuidad de un fracaso", le espetó, recordando que es la tercera responsable de Derechos Sociales de la legislatura. “Su llegada responde a la necesidad de aguantar el final de legislatura” tras la salida de Marta del Arco, aseguró Polledo.

La parlamentaria popular trató de echar por tierra lo que el Gobierno ha presentado como uno de los principales avales de la nueva consejera: su experiencia al frente del ERA. Polledo afirmó que la lista de espera geriátrica aumentó más de un 80% desde la llegada de Monroy al organismo y que hay unos 3.600 asturianos esperando una plaza. Denunció que las listas de espera llevan alrededor de año y medio sin publicarse y reprochó al Principado que durante ese periodo no se haya creado "ni una sola" plaza residencial pública nueva.

Monroy dio la vuelta a la tortilla. Defendió una red del ERA que gestiona cerca de 6.000 plazas públicas y recordó que se prevé la incorporación de otras 725. Con todo, evitó presentar una imagen complaciente del departamento. "No voy a afirmar que todo está resuelto. No lo está", reconoció.

También se negó a poner una nota a la consejería, como le pedía el PP. "Las políticas sociales no se califican como un examen", respondió. Monroy afirmó que, desde la puesta en marcha del Plan Agiliza (establecido por el Gobierno para desatascar la espera en dependencia), las personas con derecho reconocido aumentaron cerca de un 10%, desde algo más de 34.000 hasta más de 37.000; que más de 36.900 reciben ya efectivamente alguna prestación y que las prestaciones reconocidas superan las 53.700. Agosto, añadió, dejó más de un millar de nuevas altas.

Pero el reto de reducir la tramitación a 180 días antes de terminar el año supone el examen al que inevitablemente se someterá Monroy en apenas cuatro meses. El plazo medio aún está en 387 días. Polledo preguntó quién asumiría la responsabilidad de no alcanzarse el objetivo: "¿El presidente del Gobierno, que fue el que lo prometió, o vamos a pasar a tener una cuarta consejera?".

"Claro que vamos a cumplir el compromiso del Gobierno de resolver la dependencia en 180 días", afirmó segura la consejera. Recalcó, además, que los nueve meses que restan de legislatura los dedicará a "resolver expedientes, reducir tiempos de espera, reforzar servicios" y abrir los recursos comprometidos. "La gestión pública no se acredita con discursos, se acredita con resultados", sentenció.

Reconoció, eso sí, que los actuales plazos aún son siendo excesivos. "Sigue siendo una cifra elevada y no voy a maquillar la realidad", aseguró, pero defendió que se trata del mejor registro desde septiembre de 2025.

"No me va a encontrar en una consejería atrincherada, negando problemas", le dijo a Polledo; pero añadió que tampoco en una consejería "que se avergüence" de lo gestionado hasta ahora. "Los problemas los conozco, los asumo y no voy a mirar hacia otro lado", apuntó. Su receta para esta última fase de la legislatura la resumió en cuatro pilares: "Trabajo, transparencia, exigencia y rendición de cuentas".

La diputada de Vox Sara Álvarez Rouco, que abrió las intervenciones de la sesión plenaria, dirigió sus críticas al currículo de la nueva consejera, casi como un gancho directo de ataque. "Ser una sindicalista reconvertida es una mala carta de presentación para gestionar", afirmó. También reprochó a Monroy que llegue a la Consejería después de haber formado ya parte de la estructura responsable de las políticas que ahora debe corregir.

Fue entonces cuando Monroy espetó su “he venido a gobernar”. Explicó que durante sus primeros días se ha dedicado a escuchar, revisar expedientes, hablar con los profesionales y "ponerse delante de los problemas". "Los cambios que sean necesarios se producirán, lo que funciona se reforzará y lo que necesite mejorar se corregirá", afirmó, aunque dejó claro que no habrá modificación en la orientación política general: "El compromiso de este Gobierno con la defensa de los derechos sociales y con el fortalecimiento del Estado de bienestar está intacto".

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El otro choque con Vox se produjo en torno a los menores migrantes. Monroy recordó que la red asturiana de protección atiende actualmente a 452 menores y señaló que la "inmensa mayoría" son españoles. "A un menor no se le pregunta dónde nació antes de protegerlo. Se le protege", respondió.