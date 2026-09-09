Peláez defiende la vía fiscal asturiana frente a un PP que acusa al Gobierno de castigar a las clases medias

El consejero de Hacienda, Guillermo Peláez, defendió este miércoles en la Junta General la política fiscal del Principado como “seria y responsable” y aseguró que el Ejecutivo concentra sus beneficios tributarios en las clases medias y trabajadoras, frente a un PP al que acusó de centrar sus propuestas en rebajar la tributación de las grandes rentas y patrimonios.

Peláez respondió así a una pregunta del diputado popular Andrés Ruiz Riestra sobre la “seriedad” de la política fiscal del Gobierno. El consejero reivindicó la denominada vía fiscal asturiana, que cifró en 94 millones de euros en beneficios fiscales, y sostuvo que persigue mejorar la progresividad y garantizar ingresos suficientes para financiar los servicios públicos.

También puso como ejemplo la reforma del IRPF, con 34 millones de ahorro fiscal que, según afirmó, se concentra en el 80% de los contribuyentes. Peláez reprochó al PP haber votado en contra de aquella modificación porque incluía un incremento de medio punto para las rentas superiores a 175.000 euros. “Pudieron hacer una bajada de impuestos y votaron en contra”, señaló.

Ruiz Riestra cuestionó, por el contrario, que las medidas del Ejecutivo estén compensando la pérdida de poder adquisitivo de las familias. El parlamentario popular aseguró que, pese al crecimiento de la economía, muchos hogares disponen de menos renta y citó como factores la inflación acumulada desde 2020, la evolución de los salarios y el fuerte encarecimiento de la vivienda.

El diputado sostuvo además que la vía fiscal asturiana “solo llega a uno de cada cinco contribuyentes” y acusó al Gobierno de haber convertido el aumento del precio de la vivienda en una mayor recaudación por el impuesto de transmisiones patrimoniales. A su juicio, el Principado comenzó la legislatura priorizando la “justicia social” frente a la competitividad fiscal y llega ahora al final “sin justicia ni competitividad”.

Peláez replicó que el Gobierno ha introducido medidas específicas en materia de vivienda, entre ellas el tipo reducido del 4% en transmisiones patrimoniales para menores de 35 años y para adquisiciones en municipios en riesgo de despoblación, y recordó que el PP tampoco respaldó esas reformas.

También el nuevo modelo de financiación autonómica entró en el debate. Peláez defendió el rechazo del Principado a la propuesta presentada por el Ministerio de Hacienda en el Consejo de Política Fiscal y Financiera y reprochó al PP no respaldar de forma inequívoca la posición asturiana.

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El consejero insistió finalmente en que una reducción generalizada de la tributación a rentas altas y grandes patrimonios pondría en riesgo la financiación del Estado del bienestar, mientras Ruiz Riestra sostuvo que Asturias necesita una política fiscal que alivie de forma más amplia la pérdida de poder adquisitivo de los ciudadanos.