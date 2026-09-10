Barbón enfatiza la “dimensión social” del próximo presupuesto ante “un nuevo periodo de oscuridad en el mundo”, pero Tomé le apremia a que ejecute lo previsto

El presidente del Principado, Adrián Barbón, hizo asomar ya este jueves al hemiciclo de la Junta la negociación de los próximos presupuestos al insistir en que las últimas cuentas de la legislatura deberán reforzar especialmente su "dimensión social" ante lo que describió como "un nuevo periodo de oscuridad en el mundo".

Barbón dirigió la petición a la diputada del Grupo Mixto Covadonga Tomé (Somos), quien ha facilitado en solitario al Ejecutivo la aprobación de las cuentas desde 2024, año en el que el diputado de Foro, Adrián Pumares, se descolgó como apoyo. Pero precisamente Tomé fue ariete para apremiar al Gobierno a mejorar la ejecución de las inversiones ya presupuestadas: "Nuestra confianza se ganará no presupuestando, sino ejecutando". Todo un aviso por delante.

En su turno de pregunta al presidente, Tomé quiso obtener una respuesta directa a la pregunta de por qué al Principado se le atraganta la ejecución presupuestaria, una reiterada circunstancia que preocupa en el Ejecutivo y que LA NUEVA ESPAÑA ha señalado en numerosas ocasiones.

Tomé comenzó reconociendo que Asturias "merece tener presupuestos" que refuercen el Estado del bienestar y los servicios públicos, pero señaló que el Ejecutivo repite "año tras año" el mismo problema y que una parte importante del dinero anunciado termina sin gastarse, desde luego no al ritmo deseado.

La diputada recordó que en mayo la ejecución del conjunto de capítulos inversores se situaba en el 7,4 %, prácticamente la mitad de la media nacional, del 13,75 %, y puso como ejemplos algunas de las áreas con mayores partidas pendientes. Señaló la baja ejecución de consejerías como Ciencia, Salud y Vivienda y sostuvo que esos retrasos no constituyen únicamente un desfase contable, sino que "afectan a la capacidad para modernizar la economía, mejorar los servicios públicos o responder al problema de acceso a la vivienda".

Para resolver la cuestión, Tomé reclamó al Gobierno una auditoría para identificar los "cuellos de botella burocráticos", agilizar los trámites contables, reforzar el seguimiento de las consejerías con peores resultados y poner en marcha planes de choque donde sean necesarios.

La diputada ligó además expresamente su exigencia con la negociación política que se aproxima. "Estamos aproximadamente a dos meses de volver a sentarnos a negociar los presupuestos", recordó antes de advertir de que no respaldará "cheques en blanco" para que las partidas "terminen quedándose en el papel".

"Usted anunció a inicios de 2023, en su clásico listado de 25 compromisos para cumplir, una guerra contra la burocracia. ¿Han hecho de verdad un ejercicio serio de revisión de los motivos por los que su Gobierno tropieza siempre con la misma piedra?", insistió, inquisitiva, Tomé.

Barbón rechazó que pueda juzgarse la ejecución definitiva antes de que concluya el ejercicio y sostuvo, como ha señalado en numerosas ocasiones el consejero de Hacienda, Guillermo Peláez, que Asturias presenta tradicionalmente una concentración importante del gasto inversor durante el último trimestre del año.

El presidente admitió, no obstante, la existencia de dificultades para desarrollar las inversiones y señaló fundamentalmente dos, pero las colocó en el tejado estatal, con normas ajenas a la Administración autonómica. La primera es la Ley de Contratos del Sector Público, que calificó de "farragosa" y "excesivamente burocratizada" y cuya reforma consideró necesaria. Barbón sostuvo que las dificultades derivadas de esa normativa afectan a todas las administraciones y acusó a algunos ayuntamientos gobernados por la derecha de reducir sus cantidades presupuestadas para inversión con el fin de mejorar así sus porcentajes de ejecución.

El segundo obstáculo lo colocó el presidente en la regla de gasto. Barbón explicó que, cuando existe riesgo de que Asturias supere los límites establecidos, "los técnicos de la Administración frenan la tramitación de nuevas adjudicaciones para garantizar el cumplimiento de las normas fiscales". "Así como suena. Esa es la realidad", señaló.

Pero Barbón era consciente de que su respuesta al problema, que ha señalado en numerosas ocasiones también la derecha, no podía ser la misma dado quién le interrogaba. Tomé es la dueña de la llave presupuestaria del Ejecutivo. Lejos de responder a la diputada de Somos en los términos de confrontación, trató de hacerla partícipe de los resultados obtenidos mediante los presupuestos que ella misma contribuyó a aprobar.

Enumeró el incremento de profesionales sanitarios y docentes, la gratuidad de la matrícula universitaria, la ampliación de la red pública de Escuelinas (escuelas de cero a tres años) o el refuerzo de otros servicios públicos. Y subrayó expresamente que algunos de esos avances fueron posibles "gracias a su voto".

"Ustedes están contribuyendo permanentemente con ideas", reconoció Barbón. "Dios me libre de decir que son ideas solo nuestras o del Gobierno", añadió.

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Fue entonces cuando Barbón situó la negociación de las próximas cuentas en un marco político más amplio. "Estamos ante un periodo de nueva oscuridad en el mundo, que a mí me recuerda mucho a la Europa de los años 30", dijo. El presidente sostuvo que "los progresistas", con un tono que buscaba incluir también a Tomé, deben "negociar presupuestos con una dimensión social, más que nunca, que sean útiles a la gente".