Barbón responde a Vox con el Evangelio y acusa al partido de "hacer crecer el miedo hasta el odio"

San Mateo recibió la ovación de la bancada socialista en la sesión plenaria de este jueves. La secuencia insólita se produjo en la respuesta del presidente del Principado, Adrián Barbón, a la pregunta formulada por la portavoz de Vox, Carolina López, que interrogó al jefe del Ejecutivo directamente si "rechaza las protestas vecinales contra la imposición de centros de menas en los barrios asturianos". López sacó a la palestra uno de las músicas habituales de los de Abascal con la inmigración. Barbón respondió con el Nuevo Testamento.

No es la primera vez que ocurre en el parlamento asturiano que el presidente del Principado invoca la Biblia o encíclicas papales para replicar a Vox, pero en esta ocasión terminó su intervención con el pasaje de «fui forastero y me acogisteis» (San Mateo, 25:35), espetó un "darse golpes de pecho en misa está muy bien, pero mejor cumplir con esto", y los diputados socialistas rompieron en un sonoro aplauso en unas intervenciones que partieron del piso de La Florida de Oviedo para menores, pasaron por Ceuta y terminaron en el Monte de los Olivos y el Juicio de las naciones.

El episodio cerró uno de los enfrentamientos más broncos de la sesión, después de que López acusase al Gobierno asturiano de desoír a los vecinos de Oviedo contrarios al proyecto para habilitar un piso destinado a menores en La Florida, de ocultar información sobre el inmueble y de dedicar a los inmigrantes recursos que, a su juicio, "deberían destinarse a atender necesidades de los asturianos". Barbón rechazó las acusaciones, defendió que la actuación del Ejecutivo en el caso de La Florida había sido "más transparente imposible" y acusó a Vox de utilizar el miedo para hacerlo "escalar al odio".

"Usted no escucha a ningún asturiano", reprochó López al presidente antes de asegurar que el Ejecutivo solo "cumple órdenes de Pedro Sánchez". La diputada vinculó el conflicto del barrio ovetense con la crisis migratoria de Ceuta y acusó al Gobierno de haber cambiado sucesivamente su explicación sobre la finalidad del piso.

Según López, cuando comenzaron las protestas vecinales el Principado "fue modificando su relato" hasta" terminar renunciando al proyecto por motivos jurídicos y técnicos". La diputada llegó a comparar la actuación del Ejecutivo con la de "las mafias", acusó a la nueva consejera de Derechos Sociales de tratar de "generar miedo" entre los vecinos y acusó al Ejecutivo de instigar una "contramanifestación de ultraizquierdistas". "Ni les funcionó el relato ni les funcionaron las coacciones", afirmó.

López quiso saber exactamente las "cuestiones jurídicas y técnicas" que habían motivado la paralización del proyecto (asunto al que tampoco había respondido el día antes la consejera Nerea Monroy preguntada por Adrián Pumares) e instó a Barbón a garantizar que no existía previamente ningún contrato de alquiler o compraventa firmado con la propiedad. Después extendió sus críticas a la política de transparencia del Principado, que comparó con "la ventanilla de su coche oficial": "Cuando no afecta a un miembro del PSOE, usted la baja", sostuvo, mientras que "cuando afecta a un miembro del Partido Socialista, usted la sube a cal y canto y se esconde".

Pero la portavoz de Vox pasó del caso del piso ovetense a una una crítica general a la política migratoria. López aseguró que entre 2022 y 2025 el Principado destinó "más de 25 millones de euros" a organizaciones, fundaciones y asociaciones relacionadas con la inmigración y preguntó a Barbón "cuántas plazas geriátricas" o "cuántos médicos y especialistas" podrían haberse financiado con esos recursos. Terminó acusando a los socialistas de proteger a los inmigrantes para "crear nuevos votantes" y pronosticando que serán los vecinos quienes den a Barbón "la patada" en las próximas elecciones.

El presidente recogió el complejo guante para enfriar el ambiente. "Yo iba a decirle que la echaba de menos, pero la verdad es que con este popurrí que acaba de montar, es difícil echarla de menos", comenzó. Y a continuación puso nota a la portavoz de Vox con varios suspensos redondos: "De humanismo, cero. De humanidad, cero. De valores humanos, cero. De comportamiento cívico, cero. De respeto a los demás, cero. De compromiso social, cero".

Insistió Barbón en señalar, como hiciera ante el PP en la pregunta precedente, que su Gobierno ha mantenido posiciones discrepantes con el Gobierno de Sánchez. Y sobre Ceuta Barbón defendió que había expresado desde el principio su "solidaridad con el pueblo ceutí", así como "la necesidad de proteger nuestra soberanía nacional" y de "reforzar nuestras fronteras". Añadió incluso que considera que, "de una manera u otra, Marruecos tiene que haber visto algo" en la crisis. También acusó a Vox de emplear el término "mena" para no admitir que se trata de "niños y niñas".

Ya sobre el caso de La Florida, Barbón aseguró que fueron dos vecinas quienes le trasladaron personalmente en Presidencia la existencia de determinados vínculos relacionados con el inmueble. Y que entonces ordenó analizar esos vínculos "al minuto" y que, una vez comprobado que eran reales, remitió el asunto a Fiscalía. También nego la afirmación que había lanzado Vox de que ese inmueble se destinaría para acoger a menores procedentes de Ceuta: "¿Dónde saca eso? ¿Por qué mienten?".

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Y ya entonces entró San Mateo en escena. Antes, Barbón había recurrido al filósofo José Antonio Marina para señalar que una cosa es tener derecho a expresar una opinión y otra que todas las opiniones sean respetables. "Habrá opiniones racistas, habrá opiniones xenófobas, habrá opiniones contrarias a Derecho", insistió. Nadie cayó de su caballo camino de Damasco.