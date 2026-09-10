Queipo pregunta a Barbón “qué Asturias dejará” a un gobierno futuro del PP y el Presidente le diagnostica “síndrome electoral precoz”

El primer choque parlamentario del curso político recién iniciado entre el presidente del Principado, el socialista Adrián Barbón, y el líder del PP y aspirante a ocupar su puesto, Álvaro Queipo, volvió a sonar a lecciones repetidas del año pasado. Eso sí, con más énfasis al aproximarse el tramo final de legislatura. Queipo se esmeró en conjugar a Barbón en pasado, y Barbón replicó tratando de conjugar a Queipo en condicional. La música de fondo era la de la precampaña para la que aún falta casi lo que dura un embarazo.

El presidente del PP planteó una enmienda general a los siete años de gobierno socialista enmarcada en una pregunta ambigua, la de si los asturianos viven mejor ahora que cuando Barbón alcanzó la presidencia. Queipo ofreció un análisis económico y Barbón respondió con un parte clínico, el del “síndrome electoral precoz” que atribuyó al líder de los populares.

Álvaro Queipo aprovechó el marco amplio del asunto que él mismo estableció, para encadenar indicadores económicos, fiscales, sanitarios y sociales. “Creo que está usted profundamente desconectado de lo que ocurre en Asturias”, dijo el dirigente popular. Y recitó las críticas habituales: que “los impuestos han crecido tres veces más que los salarios” desde que Barbón es presidente, que “el precio de la vivienda ha crecido cuatro veces más que los salarios”, que existen “más de 185.000 asturianos en alguna lista de espera sanitaria”, que un expediente de dependencia “tarda de media más de un año y dos meses”, que Asturias tiene “la tasa de actividad más baja de toda España” y que “uno de cada cuatro jóvenes activos está en el paro”.

Al temario tantas veces reiterado, Queipo incorporó los problemas en torno al piso de La Florida (Oviedo) donde el Principado pretendía alojar a un grupo de menores en acogida. El presidente del PP reclamó saber cómo llegó el Gobierno "a este inmueble», «quién lo propuso» y «quién supervisó este expediente».

La novedad, porque es materia de este año, estuvo en la financiación autonómica. Queipo calificó de «bochornoso» el papel de Barbón y recordó las palabras del Presidente en las que expresaba su “deseo de corazón” de que la propuesta de reforma planteada por el Ministerio de Hacienda y que respaldan Cataluña y Canarias no prospere en el Congreso de los Diputados. “¿Qué van a votar los diputados del Partido Socialista Asturiano?”, le preguntó, recordando a Barbón que es secretario general de la FSA y emplazándolo a exigir a los parlamentarios un voto contrario, “igual que persiguió a los alcaldes socialistas asturianos para que no se manifestasen a favor de Ceuta”. Para Queipo, el voto que emitan sobre la financiación autonómica los dos parlamentarios socialistas asturianos en el Congreso será la “una prueba más de cómo (el PSOE) está a merced de lo que Ferraz manda y paga Asturias”.

Y si Queipo metió a Ferraz en el hemiciclo de la ovetense calle Fruela, Barbón hizo pasar a Génova. Fue ahí cuando Barbón se puso la bata para diagnosticarle al dirigente popular una crisis de ansiedad, “acelerado” y “nervioso” ante la proximidad de los comicios. Reprochó a Queipo estar “permanente pendiente de Génova”, y señaló que aún no ha sido formalmente proclamado candidato autonómico de su partido, aunque en reiteradas ocasiones los dirigentes nacionales del PP lo han dado por hecho.

Barbón quiso rebajar las expectativas de cambio que maneja el PP y recurrió para ello a una autoridad poco sospechosa de socialismo: Manuel Fraga. Recordó la máxima según la cual "hay dos maneras de perder unas elecciones: darlas por ganadas y darlas por perdidas".

Si Queipo recitó de pe a pa su lección sobre las malas cifras económicas de Asturias, Barbón también soltó de seguido la suya sobre los números buenos. Contrapuso la evolución del empleo, el crecimiento de la población, el aumento del turismo internacional, la llegada de la alta velocidad, las mejoras de conectividad y las inversiones captadas durante los últimos años. Durante unos minutos hubo así dos Asturias distintas dentro del mismo hemiciclo: la que espera una consulta y la que llega en AVE; la que pierde oportunidades y está asfixiada por impuestos, según el PP, y la que, según el Gobierno, gana empleo y población.

Barbón defendió además su posición en la negociación de la financiación autonómica y recordó el voto contrario de Asturias en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, rechazando así la acusación de que el Principado se haya plegado a las decisiones de Ferraz, y añadiendo para reforzar su argumentario las posiciones del Ejecutivo autonómico en el peaje del Huerna o la gestión del lobo.

En cualquier caso, Queipo dio por amortizada la legislatura, esperando la herencia del sillón, pero Barbón trató de dejarle claro que no hay que pensar ya en cambiar las cortinas, porque entre una encuesta y el despacho de Suárez de la Riva hay por medio unas elecciones.

El presidente del PP afirmó que Asturias necesita «un Gobierno que haga que trabajar, emprender y formar una familia aquí sea fácil y no más difícil» y que «baje impuestos, que facilite el acceso a la vivienda, que reduzca las listas de espera, que atienda a nuestros mayores, que elimine las trabas burocráticas, que mejore nuestras infraestructuras y, sobre todo, que defienda Asturias en todo momento».

«Después de siete años la pregunta ya no es qué prometió usted que haría», afirmó Queipo, quien formuló que «la pregunta que toda Asturias se hace es qué Asturias nos va a dejar usted dentro de unos meses».

Por contra, Barbón enumeró las decisiones del Ejecutivo, como las desgravaciones fiscales por hijo o para jóvenes emancipados, o la tarjeta Conecta, que contaron con el voto negativo de los populares en el parlamento. “Claro que hay problemas, señor Queipo, pero sin duda hay avances, mejoras y soluciones, eso sí, con su voto en contra”, señaló Barbón para comparar al líder popular con el conocido refrán sobre la gata Flora, tan empleado en política para señalar a quien protesta, se haga lo que se haga.

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La sesión dejó, en este nuevo curso, nuevamente asentados los dos relatos que competirán los próximos meses y que, igual que los estudiantes que no quieren patinar en el examen, los dos dirigentes repetirán una y otra vez.