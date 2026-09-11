Queipo avisa de que negar la explotación a TyC Narcea podría costar hasta 40 millones al Principado

El presidente del PP asturiano, Álvaro Queipo, elevó este jueves la presión sobre el Gobierno del Principado ante la delicada situación de la empresa TyC Narcea y advirtió de que una decisión que impidiese continuar la explotación de la mina de Vega de Rengos, en Cangas del Narcea, podría acabar suponiendo un coste de entre 30 y 40 millones de euros para las arcas autonómicas si la empresa exigiese responsabilidades.

Queipo mantuvo una reunión con un responsable de TyC Narcea y con el alcalde de Cangas del Narcea, José Luis Fontaniella, después de que el Instituto para la Transición Justa (ITJ) haya planteado provisionalmente que la compañía debe devolver 31,24 millones de euros de ayudas al cierre percibidas en su día por la desaparecida Carbonar para poder desarrollar su proyecto de explotación, tal y como desveló LA NUEVA ESPAÑA.

El líder popular sostuvo que la decisión final sobre la autorización corresponde al Principado y defendió que el Ejecutivo autonómico dispone de argumentos para permitir la actividad. A su juicio, el pronunciamiento del ITJ solicitado por el Gobierno asturiano «no es de obligatorio cumplimiento» y se sustenta, además, en un informe de la Abogacía del Estado elaborado, afirmó, sobre información que no se corresponde con la unidad productiva que TyC Narcea pretende explotar.

«La única Administración que tiene responsabilidad a la hora de aceptar o no que se explote en Vega de Rengos es el Principado de Asturias», insistió Queipo, que emplazó al Ejecutivo de Adrián Barbón a no modificar la posición que, según señaló, ha mantenido durante los últimos cinco años.

Ese es precisamente el principal argumento que utilizará ahora TyC Narcea en sus alegaciones contra la propuesta provisional del ITJ. Su director facultativo, Gonzalo Piñuelo, explicó que la compañía insistirá en que la explotación proyectada constituye una unidad productiva diferente de la operada anteriormente por Carbonar.

«Durante cinco años la Administración nos ha dicho que no estamos en la misma unidad productiva que explotaba la antigua empresa y que no nos aplica la Ley de Cambio Climático. No entendemos por qué ahora hay un cambio de decisión», señaló Piñuelo. La compañía dispone todavía de la próxima semana para presentar sus alegaciones y evita por ahora anticipar qué hará si la resolución definitiva mantiene la exigencia de devolución de las ayudas.

La discrepancia sobre qué debe considerarse una misma unidad de producción constituye el centro del complejo expediente. El Ministerio sostiene que existen elementos e infraestructuras solapados entre la antigua explotación beneficiaria de las ayudas al cierre y el nuevo proyecto. TyC Narcea defiende, por contra, que adquirió otros derechos mineros y pretende explotar una unidad productiva diferente a aquella por cuya clausura se concedieron las subvenciones.

Queipo sostuvo que el Principado ha venido reconociendo durante años y en sus propias resoluciones la interpretación que hace la empresa. Por ello reclamó al Gobierno que «no cambie de opinión» y mantenga lo expresado anteriormente «de forma oficial, formal y por escrito». Y remarcó que serán el Gobierno asturiano y el presidente Adrián Barbón quienes tengan que decidir finalmente si el proyecto de Vega de Rengos tiene continuidad.

El dirigente popular aseguró que, si finalmente no se concede la autorización y TyC Narcea decide reclamar responsabilidades por las actuaciones administrativas realizadas durante estos años, el coste para el Principado podría situarse, «estimando a la baja», entre 30 y 40 millones de euros.

El alcalde de Cangas del Narcea, José Luis Fontaniella, por su parte, reclamó una movilización política, sindical y empresarial para defender la continuidad de la explotación. El alcalde cifró en más de un centenar los puestos de trabajo que están en juego y contrapuso la situación de TyC Narcea, una inversión privada en el Suroccidente, con los recursos públicos que se destinan a impulsar otros proyectos industriales en Asturias.

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El regidor anunció que buscará el respaldo de organizaciones sindicales y de entidades empresariales como FADE o la Cámara de Comercio. «No se puede permitir que se esté poniendo una pierna encima a una empresa que quiere invertir en Asturias», sostuvo.