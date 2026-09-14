Asturias ultima su primera ley del Tercer Sector: financiación más estable, menos burocracia y nuevos órganos de control para fundaciones y ONG

El Principado quiere dotar por primera vez a las entidades asturianas del Tercer Sector de Acción Social de un marco jurídico propio que refuerce su participación en las políticas públicas y dé mayor estabilidad a su relación económica con la Administración. La Consejería de Derechos Sociales someterá desde este martes a información pública el anteproyecto de la nueva ley, que incorpora la creación de varios organismos, apuesta por la acción concertada como vía preferente para la prestación de servicios y asegura la actualización de los precios públicos cuando suban los salarios de los trabajadores.

La futura norma nace para cubrir una carencia. Asturias dispone desde hace décadas de un amplio tejido de asociaciones, fundaciones y organizaciones que trabajan con personas con discapacidad, mayores, infancia y familias, personas en situación de pobreza o exclusión, dependencia, salud mental o soledad no deseada, pero no existe actualmente una ley autonómica que defina específicamente al Tercer Sector de Acción Social y regule de forma integral su relación con la Administración.

Uno de los cambios de mayor repercusión aparece en la financiación de los servicios. El anteproyecto establece que, cuando se revisen los convenios colectivos que afectan a las plantillas y aumenten los salarios, se procederá a la actualización proporcional de los módulos o precios públicos utilizados para financiar el servicio.

Asimismo, la norma busca proporcionar mayor estabilidad a las organizaciones mediante el impulso de la financiación plurianual, evitando que determinados programas de carácter continuado dependan exclusivamente de convocatorias año a año.

Otro de los puntos relevantes es la apuesta por la acción concertada como instrumento preferente para la provisión de servicios de interés general. El texto establece que se priorizará a las entidades del Tercer Sector frente a otros operadores cuando concurran condiciones equivalentes.

La nueva ley también dotará a la Administración de nuevos organismos de control y participación. Se creará un registro de entidades de carácter voluntario. También se prevé la constitución del Consejo para el Diálogo Civil del Tercer Sector de Acción Social, que se convertirá en el principal órgano de interlocución entre el Gobierno de Asturias y las organizaciones sociales, con representación paritaria del Principado y de la Mesa del Tercer Sector.

Asimismo, habrá un Observatorio Asturiano del Tercer Sector de Acción Social y se aprobará una estrategia de trabajo con vigencia cuatrienal.

Por otro lado, la nueva ley incorpora importantes medidas de lucha contra la burocracia. De esta forma, los procedimientos se adaptarán al tamaño y capacidad administrativa de cada entidad, además se digitalizarán las gestiones y se establecerán modelos simplificados de justificación económica.

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La consejera de Derechos Sociales y Bienestar, Nerea Monroy, defendió que las organizaciones del tercer sector “llevan décadas contribuyendo de forma decisiva al bienestar de la ciudadanía y al fortalecimiento de la cohesión social en Asturias”. “Esta ley no inventa nada, sino que reconoce ese trabajo y le da, por fin, un marco jurídico a la altura de quienes lo sostienen cada día”, apuntó.