El PP cifra en unos 150 millones de euros el coste de Sogepsa para "todos los asturianos"

El Partido Popular acusó este lunes al Gobierno de Asturias de gastar alrededor de 150 millones de euros "del dinero de todos los asturianos" en la Sociedad de Gestión y Promoción del Suelo (Sogepsa) y de llevar años "engañando y mintiendo" sobre la situación de las empresas públicas.

El diputado José Cuervas-Mons cifró en casi 130 millones de euros el dinero que el Ejecutivo autonómico inyectó a esta sociedad entre ampliaciones de capital y compensaciones de créditos en los últimos años. Dinero que, detalló, se suma a más de 20 millones en pérdidas y a una deuda de 35 millones con la agencia pública Sekuens.

Además, el parlamentario popular acusó al Principado de "eludir responsabilidades" por no haber concluido aún el proceso que puso en marcha en el año 2022 para convertir a Sogepsa en un medio propio del Principado atendiendo a la de las autoridades comunitarias.

“Primero nos dijeron que la Unión Europea obligaba hacer a esta sociedad un medio propio. En 2024, Nieves Roqueñí, como su presidenta, aseguró en falso que ya se estaban dando los últimos pasos para la conversión; y en 2025, Borja Sánchez asume la presidencia y sigue diciendo que va a ser un medio propio de la administración con un papel relevante en la política industrial de Asturias. Desde entonces hasta hoy, cuatro años más tarde, seguimos como estábamos”, criticó.

El diputado también criticó al presidente de la empresa y consejero de Ciencia, Industria y Empleo, Borja Sánchez, por afirmar que hay otras opciones diferentes que hacerla medio propio "sin dar más explicación" después de que en los últimos cuatro años se hayan invertido "cientos de millones" en mantener una empresa cuya plantilla "no hace nada".

Ante esta cronología, Cuervas-Mons insistió en que “lo de Sogepsa ya no da para más” y reclamó “que dejen de mentir y engañar, porque nos tememos que acabe la legislatura y lo que quede sea un agujero negro al siguiente Gobierno de Asturias”.