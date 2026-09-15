El Principado prepara un pacto autonómico para garantizar el acceso a una vivienda digna: "Sería un buen colofón a la legislatura"

El Gobierno asturiano prepara un gran “pacto por el acceso a una vivienda digna, adecuada y asequible”. El consejero de Ordenación del Territorio, Ovidio Zapico, informó este lunes en comisión que su objetivo es trabajar en el marco del Consejo Autonómico de la Vivienda, del que forman parte los sindicatos y la patronal, para lograr antes de que acabe el año un “consenso” que permita sacar adelante dicho planteamiento.

"Yo creo que en ese pacto hay que condensar un gran acuerdo que permita llevar a cabo todas las actuaciones necesarias para que en la próxima década podamos, en primer lugar, incrementar de manera sustancial nuestro parque público", dijo Zapico. De este modo, defendió “elevar” el parque público “hasta las 15.000 viviendas”.

El siguiente paso sería diseñar una hoja de ruta que mire a medio y largo plazo. "Si algo hemos aprendido durante estos años es que las políticas de vivienda no tienen una capacidad de reacción y de respuesta inmediata, sino que empiezan a dar sus frutos en el medio y en el largo plazo", explicó.

El objetivo, detalló, es “poner blanco sobre negro las necesidades y las actuaciones”, así como “cuantificar las inversiones para que pueda luego haber un seguimiento de esos hitos”.

El pacto se tratará, en primer lugar, en el Consejo Autonómico de la Vivienda, “que hemos recuperado y hemos revitalizado”. Según explicó Zapico, la negociación para actualizar el precio del módulo de vivienda protegida (VPO) bloqueó estos meses hablar sobre el pacto, pero, tras llegar a un acuerdo con sindicatos y patronal, su intención es trabajar intensamente estos meses finales del año.

“Me comprometo a impulsarlo, porque sería poner un buen colofón a la legislatura en materia de vivienda, junto con algo para mi también esencial que es la aprobación de la ley de Vivienda. Una ley que va a blindar el parque público o dar la calificación para siempre de vivienda protegida”, afirmó.

Zapico respondió así a la diputada Covadonga Tomé, que le preguntó sobre si sigue pensando que no es necesario un Plan Director de Vivienda de Asturias. "Entendemos que un plan de vivienda plurianual, correctamente financiado es algo absolutamente imprescindible para poder mejorar en todas esas soluciones que efectivamente no dan resultado a corto plazo, que lo darán en el medio y en el largo plazo", afirmó.

Deshaucios y zonas tensionadas

Por otro lado, ante la petición de Tomé de implantar el Plan de Prevención de Desahucios aprobado en 2024 y habilitar edificios públicos vacíos como vivienda, el consejero recordó que “no corresponde” al Principado actuar directamente sobre los lanzamientos ni es su responsabilidad, aunque apuntó que el Principado cuenta con un protocolo e intenta actuar sobre todos los casos que les es posible.

El consejero también respondió una pregunta del diputado de Vox, Javier Jové, sobre zonas tensionadas, asegurando que el Principado “no las declara por declarar, sino a partir de diagnósticos rigurosos y del cumplimiento de los requisitos legales”.

En este sentido, aseguró que seguirán analizando la evolución de los precios de pisos y alquileres para determinar, cuando corresponda, nuevas áreas susceptibles de recibir estas declaraciones, al tiempo que valoró la “escrupulosidad y profesionalidad” del Servicio de Régimen Legal en la tramitación de estos expedientes.