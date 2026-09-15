Vipasa lleva casi medio año sin director de mantenimiento tras despedir al anterior por “ineficiencias graves”

La empresa pública Vipasa lleva casi medio año sin director de mantenimiento y reparaciones, después de que el trabajador que ocupó el cargo los últimos veinte años fuese despedido el pasado mes de mayo por una serie de “ineficiencias graves” que llegaron a acarrear perjuicios económicos al organismo.

El consejero de Vivienda, Ovidio Zapico, explicó este martes en comisión, ante una pregunta del diputado del PP José Cuervas-Mons, que tras apreciar “ineficiencias graves en la gestión y ejecución del contrato de mantenimiento y reparación de los inmuebles de Vipasa”, se acordó la apertura de un expediente al trabajador.

No entró a más detalles, a pesar de la insistencia de Cuervas-Mons por intentar aclarar las causas detrás del despido. Según apuntó el diputado popular, la decisión se tomó en el marco del Consejo de Administración de Vipasa en base a varios informes “nada claros”.

De su lectura, el popular dedujo que hubo una actuación disciplinaria después de que el contrato marco que Vipasa tiene para adjudicar las obras de mantenimiento se “vulnerase” por parte del trabajador. Una vulneración que habría consistido en “no respetar el sistema relativo a la adjudicación de las empresas”.

“También parece que no hubo un control económico de los contratos, en definitiva, que se debió de gastar más de lo que se podía. Y que los encargos se realizaban con poca precisión, lo que originó más gastos e incluso reclamaciones de otras empresas”, añadió Cuervas-Mons.

Sin entrar en el fondo de la cuestión, puesto que el despido se encuentra actualmente en un proceso judicial, Zapico detalló que “se generaron disfunciones en la correcta reparación y mantenimiento del parque público, que creo que es algo fundamental para las personas que viven en él, y que además ocasionaron prejuicios económicos para la sociedad”. Esto provocó, añadió, una “pérdida de confianza en esta persona”.

Tras el correspondiente plazo que se le dio al trabajador para que presentase las alegaciones que considerase oportuna, el 28 de mayo se acordó su despido. Una decisión que el afectado recurrió ante la Justicia y que está pendiente de resolución.

Cuervas-Mons, por su parte, insistió al consejero en ir más allá en las explicaciones. Le cuestionó sobre cuánto llevaba produciéndose está situación, dado que el trabajador llevaba en el puesto desde 2005, y a cuánto ascendía el perjuicio económico que había provocado a Vipasa.

“Nosotros vimos situaciones que nos parecieron anómalas y por eso procedimos a abrir ese expediente”, insistió Zapico, quien aseguró que en su Consejería son “gente seria y rigurosa, que vela por lo público”.