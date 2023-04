Cs acusa a Cifuentes y a García de tener "secuestrado el grupo parlamentario"

No hay paz para la precampaña. La tormenta que la candidatura del PP ha desatado en Ciudadanos por la incorporación de dos significados altos cargos de la formación naranja descargó ayer sobre Manuel Cifuentes y Sergio García. El diputado de Ciudadanos Luis Fanjul y el coordinador y candidato a la presidencia del Principado, Manuel Iñarra, arremetieron con contundencia contra los todavía parlamentarios por tener "secuestrado el grupo parlamentario" después de haber abandonado el partido.

Fanjul emitió un duro alegato contra la anomalía que observa en que Cifuentes, confirmado y presentado ya como número once de la lista autonómica del PP, siga ostentando el cargo, y el sueldo, de secretario segundo de la Mesa de la Junta en representación de Ciudadanos. Arremetió igualmente contra la obstinación de Sergio García en seguir cobrando su retribución como portavoz adjunto pese a haber renunciado a la militancia en el partido. Ayer mismo ejercieron los dos, uno en la Mesa, el otro en funciones de portavoz, en la comparecencia ante la Diputación Permanente del vicepresidente del Principado, Juan Cofiño. "Considero una indignidad y una desfachatez política que los dos diputados tránsfugas sigan perteneciendo a este grupo", resume Fanjul.

El diputado e Iñarra les volvieron a pedir sus actas y el abandono inmediato del grupo, recordando que su permanencia en él les reporta durante estos meses finales de la legislatura "remuneraciones superiores a las que tiene un diputado de rango normal". Pese a su fuga hacia el PP, persevera Fanjul, "se aprovechan de los medios técnicos y de los recursos humanos del grupo, que tiene una asignación mensual de 29.680 euros que no sabemos por qué siguen gestionando, si la están gastando y en qué…" "Este es el talento que esta incorporando el PP", remata, "gente sin escrúpulos ni valor político". El candidato popular, Diego Canga, "dijo que no incorporaría vividores de la política, pues aquí tiene un claro ejemplo de dos personas que siguen ostentando cargos en un partido en el que ya no militan", remató.

El diputado y el coordinador lamentaron además la "complicidad" de la portavoz del grupo parlamentario, Susana Fernández. Es ella quien controla y firma los gastos, pero por toda respuesta a sus invitaciones a pronunciarse sólo "nos ha trasladado que está consultando con los letrados". Se da la circunstancia de que la reciente reforma del reglamento de la cámara –de la que Ciudadanos fue uno de los grupos promotores– permite la retirada "automática" de un puesto en la Mesa cuando el diputado que lo ostente sea expulsado de su grupo. Para ello es necesario un acuerdo por mayoría de los miembros del grupo, pero en Ciudadanos quedan cuatro y la última palabra sobre esa decisión de expulsión recaería precisamente en el voto de calidad de la portavoz, explica Fanjul.

Ella de momento no se ha pronunciado ni compareció ayer para denunciar la situación junto a Fanjul e Iñarra. Se excusó aduciendo "un viaje a Madrid", dijo el diputado. Mientras tanto, ellos se dedicaron a comparar y afear a sus todavía compañeros la "hipocresía" de aferrarse al acta después de haber reclamado con vehemencia la de su excompañero Armando Fernández Bartolomé, que acabó siendo expulsado, perdiendo su puesto en la Mesa y pasando al Grupo Mixto. "Llama la atención que sean los durante mucho tiempo reclamaron el acta a otros compañeros los que ahora sean los primeros que la mantengan", apunta Fanjul. "Pedimos haya un pacto de todos los partidos", apostilla Iñarra dirigiéndose especialmente al PP, para pedir la renuncia de los dos diputados "por decoro y para no ensuciar más el juego democrático".