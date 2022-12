Mensaje electoral que no lo es

Barbón ha elegido las Cuencas para su discurso de fin de año. El Museo de la Minería, con su simbolismo, le sirve para escenificar no solo sus orígenes como alcalde de la zona sino también para identificarse con un feudo socialista. Tiene algo también de recogimiento político. En anteriores ediciones del discurso, los escenarios fueron otros. En el primero, en 2019, el Museo de Bellas Artes; en 2020 Barbón no salió del palacio presidencial, confinado por la pandemia; en 2021 eligió la ciudad de Avilés. Hay algo de afirmación sobre la negación en el discurso. Barbón expone que se avecina un año electoral y que en pocos meses los partidos se lanzarán a la campaña. Pero que él no, y el gobierno se limitará a "defender los intereses de Asturias" sin distracciones electorales. Es decir, indirectamente, es un mensaje electoral, escondido en la negación de que lo sea. Ni el clima nacional ni el regional ayudarán a espantar las urnas hasta mayo. Comenzarán a asomar las orejas muy pronto, más de lo que ya lo hacen.