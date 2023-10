Lealtad, integridad y firmeza para presidir el PP de Asturias

Tras más de 6 años sin congreso, por fin se ha convocado el del PP de Asturias, que se celebrará el 18 de noviembre. Después de tanto tiempo sin que los afiliados del PP nos hayamos podido expresar en las urnas, es lógico que haya más de una candidatura. No es bueno que en los partidos políticos tengamos miedo a la democracia interna que practican de forma natural otros partidos que ganan elecciones.

Dicho esto, paso a valorar la figura de Javier Brea, uno de los afiliados que ha presentado su candidatura para este Congreso, y lo hago con conocimiento de causa ya que he trabajado con él codo con codo en la pasada legislatura en la que los dos hemos sido diputados autonómicos.

Puedo decir de Javier, con absoluto convencimiento, que es una persona sumamente trabajadora, que escucha a todo el mundo, que se ha recorrido toda Asturias en los cuatro años que ha sido diputado, que ha dedicado todo su esfuerzo y gran parte de su tiempo a constituir juntas locales en muchos municipios de Asturias en los que nuestro partido no estaba presente, especialmente, en el oriente asturiano, haciendo las funciones del secretario general, y que no ha dejado ninguna petición sin atender de cada uno de los afiliados que han requerido su ayuda.

Pero, además, quiero hacer patente que Javier Brea es, con diferencia, uno de los afiliados del PP de Asturias mejor formados, al ser:

-Ingeniero agrónomo por la Universidad de León y Santa Teresa de Jesús de Ávila.

-Licenciado en Ciencias Ambientales por la Universidad Santa Teresa de Jesús de Ávila.

-Ingeniero técnico agrícola por la Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Agrícola INEA de Valladolid.

-Diplomado en_Dirección y_Gestión de Empresas Agrarias por la Escuela de Ingeniería Técnica Agrícola INEA de la Universidad de Valladolid.

Profesionalmente, ha estado y está al frente de varias empresas asturianas, siendo en la actualidad gerente de una consultoría dedicada al diseño, construcción y mantenimiento de jardines, y gestión de las ayudas de la PAC; cuenta con experiencia en el comercio internacional, especialmente, en el mundo de las plantas ornamentales; es profesor y ponente de cursos relacionados con el sector agrícola.

Está plenamente integrado en la sociedad asturiana habiendo sido consejero de Caja Rural, presidente de la Asociación de Empresas de Jardinería de Asturias, fundador del Banco de Alimentos de Asturias, fundador de la Sociedad Geográfica y Agrícola de Asturias o vicesecretario del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Agrícolas del Principado de Asturias, entre otros.

Políticamente, lleva afiliado 27 años, ha sido concejal de gobierno en Caravia, vicesecretario de Organización de la Junta Local de Gijón, diputado autonómico; y, actualmente, es concejal en el Ayuntamiento de Colunga, habiendo sido el candidato del PP en las últimas elecciones municipales.

Entiendo que, con este currículum no puede sorprender a nadie que haya dado el paso de presentarse a presidir el PP de Asturias.

Javier Brea me ha pedido mi respaldo en esta andadura y se lo he dado por varios motivos:

1. Porque en política se necesitan personas formadas, con experiencia política pero también con experiencia profesional e integrados en la sociedad, requisitos con los que cuenta Javier sobradamente.

2. Porque Javier Brea es una persona humilde, sencilla, el candidato cercano, que coge el teléfono a todos los afiliados, que se moja a la hora de resolver los problemas y no se esconde detrás de nadie, características fundamentales con las que debe contar el Presidente de un partido político.

3. Y porque fue uno de los diputados que se negaron a firmar para que yo dejara de ser portavoz parlamentaria cuando quedaban tres meses para que hubiera elecciones, en una operación injustificable orquestada por el secretario general del PP de Asturias. Esta decisión tuvo como consecuencias que Javier Brea, al igual que Pablo Álvarez-Pire y Reyes Fernández Hurlé, fueran los únicos diputados que no repitieron en las listas autonómicas.

Creo haber evidenciado que son muchos los motivos que me llevan a dar mi aval y mi voto a Javier Brea, pero quiero resaltar especialmente la lealtad, la integridad y la firmeza que me ha demostrado Javier desde que lo conozco, cualidades que no he encontrado en muchas de las personas que me han rodeado estos últimos años; cualidades que son imprescindibles para dirigir al PP de Asturias y conseguir gobernar nuestra región.