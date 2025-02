Asturias roza la primavera esta semana: subida de temperaturas aunque con el paraguas siempre a mano

Tras un fin de semana de bajas temperaturas y lluvias, parece que el sol se dejará ver, entre nubes y, como no, lluvia; así que no, aún no se puede dejar el paraguas en casa, aunque esta semana si que podremos prescindir un poco más de las bufandas y gorros ya que se prevé una subida de temperatura toda la semana.

De lunes a viernes, la AEMET garantiza una subida de temperaturas en todos los municipios, que oscilarán entre los 18 y 19 grados, con excepción del miércoles que será el día más frío y habrá una máxima de 15 grados en la región, aunque en Oviedo se espera que el mercurio no pase de los 12. La semana ha comenzado con unas ligeras lluvias que han ido amenizándose con el paso del día, aunque se espera que haya precipitaciones por la noche.

Martes 11

El día de mañana empezará soleado, sin lluvias aparentes, con una temperatura mínima de 7 grados en Gijón y Avilés, 8 en Oviedo y una máxima que variará en los municipios entre 17 y 19 grados. Pese al buen tiempo, no debemos dejar el paraguas en casa, puesto que la Aemet afirma que lloverá en la región a última hora del día.

Miércoles 12

Y es que la lluvia no da tregua, dado que del miércoles se esperan precipitaciones acompañadas de temperaturas cuyas máximas no pasarán de los 15 grados, 12 en Oviedo, las más bajas de toda la semana.

Jueves 13

Según avanza la semana las probabilidades de lluvia van disminuyendo en toda la región, pero a esta la acompañará el sol, con excepción de Gijón, donde se prevé un día completamente nublado y con más posibilidades de lluvia que en Oviedo y Avilés. Las temperaturas mínimas serán bastante frías, entre 4 y 6 grados, y las máximas alcanzarán los 18 grados. Tras este día se podría marcar la entrada de un fin de semana bastante caluroso.

Viernes 14

La lluvia no se detiene, pero la subida de las temperaturas tampoco. El viernes lloverá, pero las temperaturas alcanzarán los 18 grados en Gijón y Avilés y los 19 grados en Oviedo, lo que da entrada a un fin de semana donde las máximas serán de 21 grados.

Así que la lluvia no nos abandona del todo esta semana. Eso sí, la acompañarán esas subidas de temperatura que se podrían incrementar con la llegar del fin de semana. La primavera está a la vuelta de la esquina pero todavía no es momento de dejar ni el paraguas ni el abrigo en casa.