Mirar al futuro, lograr una gestión pegada al territorio y muy pendiente de las necesidades de las personas son algunas de las ideas que subyacen en la intervención que la alcaldesa de Gijón, Ana González, realizó el pasado martes en el I Foro Municipalismo que tuvo lugar en el Club Prensa Asturiana de LA NUEVA ESPAÑA.

Ana González alabó la iniciativa del diario, "un periódico regional con una clara vocación local", tal como ella mismo señaló. A su modo de ver, un municipio no es un lugar alejado del mundo, sino un territorio que vive una situación apegada a lo local.

"Hablar de retos y desafíos es complejo porque las competencias de los ayuntamientos son muy concretas pero todos los problemas son de su incumbencia. Al Ayuntamiento se le pregunta todo y se acude a él para todo", indica la alcaldesa. "Todo es de nuestra incumbencia y a veces concurrimos con otras administraciones. Para ello tenemos el modelo de consorcio y encomiendas de gestión", señaló la regidora gijonesa.

"Sobre todo buscamos un modelo con instrumentos de colaboración que nos permitan cubrir toda esa enorme demanda", recalcó la alcaldesa, que a lo largo de esta legislatura ha puesto en marcha numerosos proyectos para el municipio de Gijón, entre ellos la "Ecomanzana de La Calzada", con una inversión de más de 3,5 millones de euros en un espacio de 65.000 metros cuadrados delimitado por las avenidas Príncipe de Asturias, Argentina y Las Industrias. Es el primer paso para un nuevo modelo de ciudad que el Consistorio pretende implantar en los barrios gijoneses.

El proyecto recoge la peatonalización de la mayor parte de las calles Paraguay, Ateneo y Cuba, las cuales son vías de acceso a infraestructuras básicas en esta barriadaa populosa: el Ateneo de La Calzada y los colegios García Lorca y Príncipe de Asturias. El objetivo es claro. Para lograrlo, en el resto de calles se eliminará el desnivel entre acera y calzada, el tráfico se limitará a 20 kilómetros por hora, se establecerán rutas escolares seguras y se generarán nuevos espacios verdes.

La Ecomanzana de La Calzada es un proyecto que cuenta con financiación europea, a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y está enmarcada en el plan de choque de movilidad sostenible, segura y conectada en entornos urbanos y metropolitanos.

"La gente vive en un municipio y es allí donde tiene que encontrar las respuestas a los asuntos que le preocupan. El covid fue un refuerzo del este discurso de municipalismo que henos hecho también a través de la Federación Asturiana de Concejos. Esto es una reivindicación activa hacia las otras administraciones que se guardan competencias e incluso el dinero de las nuestras", añadió, reivindicativa, Ana González.

"Cuando se abra el melón queremos que se hable de la financiación de los municipios; en ese debate tienen que estar los ayuntamientos. No podemos estar recogiendo las migajas y conformarnos con ser los hermanos pequeños de esa familia llamada Estado español", indicó la alcaldesa socialist, quien tampoco perdió de vista que a pesar de que todo ocurre en el territorio, "tampoco estamos fuera del mundo y de problemas como el cambio climático. Cuesta hacer entender las repercusiones que esto tiene para nosotros, en nuestro entorno: tenemos una responsabilidad para asegurar el futuro. No sólo gobernamos cuatro años. Queremos que nuestros municipios permanezcan en el sentido físico. Queremos seguir cumpliendo y hacer desde nuestro puesto un discurso pedagógico", afirmó la regidora que también abogó por desterrar los discursos de odio y generar espacios públicos de convivencia. "Las descalificaciones sobre las personas no son admisibles. La Administración es la maquinaria para poder hacer las cosas y nos debemos a las personas", remarcó.