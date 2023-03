Siero impulsa la oficina virtual para los abonados al servicio de aguas

El pasado miércoles, sin ir más lejos, el Alcalde presentó, con motivo del Día Mundial del Agua, el proyecto de la oficina virtual para los abonados del servicio municipal de aguas. Se trata de un nuevo servicio en el que los usuarios podrán realizar consultas y gestiones directamente sobre su consumo de agua a través de su teléfono móvil. Tal y como detalló el regidor, se trata de la culminación del contrato de la implantación de la telelectura de contadores de agua, iniciado en 2019, y que ha supuesto una inversión de cerca de 2,4 millones de euros .

García explicó que esta e-oficina permitirá descargar las facturas de manera electrónica, consultar el histórico de los consumos y modificar los datos o el número de cuenta bancaria de los abonados. Durante la presentación, García aseguró que esta propuesta demuestra, una vez más, la apuesta del Ayuntamiento y de su equipo de gobierno por la sostenibilidad y las nuevas tecnologías, haciendo del municipio un lugar más agradable para vivir y trabajar.

La nueva modalidad de factura electrónica sustituirá al papel, en concordancia con otro de sus principales objetivos: hacer de Siero un municipio más verde. Próximamente, todos los abonados recibirán, junto con su recibo de agua, una carta con instrucciones para poder acceder a la e-oficina desde su terminal de teléfono móvil o su ordenador.

El regidor sierense, en su visita al Club Prensa Asturiana de LA NUEVA ESPAÑA, no quiso perder la oportunidad de poner el acento sobre la urgencia de una simplificación de procedimientos administrativos y sobre la necesidad de reformar la función pública municipal.

Además, García abogó por la posibilidad de que "un Ayuntamiento pueda suspender pagos", y se pregunta cómo "Amazon puede envía en 24 horas y una licencia tarda un año". "Esperanza mínima en la política, pero la tecnología puede dar soluciones a las ineficacias del sistema", aseguró.

La telelectura, un sistema pionero en Asturias

Uno de los grandes logros de los que puede presumir el alcalde de Siero, Ángel García, es la finalización de la instalación de los nuevos, por aquel entonces –ya hace dos años de su montaje, en enero de 2021–, contadores de agua que permiten la telelectura en Lugones y Pola de Siero. En total, se instalaron 12.300 contadores, 6.200 en Lugones y 6.100 en Pola de Siero. El coste del contrato fue, por aquel entonces, de 2.469.749,19 euros.

La actuación consistió en sustituir los anteriores dispositivos por unos nuevos dotados de la tecnología necesaria para la transmisión de los datos en tiempo real sobre el consumo, así como configurar alertas ante la existencia de una posible fuga o un consumo muy elevado, evitando la pérdida de agua y los costes por consumos excesivos.

Los datos recogidos por estos contadores son ya tratados en la nueva oficina virtual para los abonados del servicio municipal de aguas, en la que se analizarán todas las incidencias y se elaborarán los informes que permitirán una mejor gestión del sistema de agua.

Cabe destacar que la renovación de todo el parque de contadores no supuso ningún coste añadido para los usuarios. El sistema llegó para evitar tener que acceder a las viviendas para tomar las lecturas, con todas las molestias que ello conlleva, como poder estar al corriente de facturas de un inmueble en la que no se habita normalmente o no se va; o en el caso de viviendas alquiladas, entre otros posibles casos. Por su parte, el Ayuntamiento podrá realizar una gestión optimizada del sistema de distribución de agua.

Además, se instalaron dos antenas receptoras, una en Pola de Siero y otra en Lugones, que, gracias a su ubicación y tecnología, han mejorado la cobertura, facilitando un mayor número de lecturas al ser capaces de llegar a contadores internos que antes era imposible leer.