El milagro de un afortunado del club Atletismo de Mieres: "No iba a comprar lotería este año, pero al final una compañera me vendió una que le sobraba"

El número 5.490 ha resultado agraciado con el Gordo, el primer premio del Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad, dotado con 4.000.000 euros a la serie. Muy repartido por toda España, parte del premio se ha vendido en Moreda de Aller y en Oviedo.

La administración más agraciada ha sido la número tres de Moreda de Aller (Aller), ubicada en la calle Marqués de Casa Quijano número 8, donde se han vendido 41 series (410 décimos) por valor de 164 millones de euros. La propietaria de la administración ha explicado que gran parte del premio ha sido vendido en el club Atletismo de Mieres en donde se han podido repartir más de 100 millones de euros.

Uno de los miembros del club, Iván Joyera, compró en el último momento una de las papeletas, agraciadas con 80.000 euros. "No iba a comprar lotería este año, pero al final una compañera me vendió una que le sobraba ayer", destacó señalando que "ha sido una alegría, más después de este año de mierda en el que tuve un accidente de tráfico con u jabalí y casi pierdo el coche". Este mierense se entero de que le había tocado cuando estaba entrenando. "Casi me caigo de la emoción", apuntó, asegurando que aún no sabe qué va a hacer con el dinero, "de momento ir a trabajar, que entro a las tres de la tarde".

Marta Martínez es madre de Enol, uno de los pequeños que entrena en el club mierense, que vendió alrededor de treinta papeletas. "Nosotros nos hemos quedado con diez papeletas entre la familia muy cercana", explicó, señalando que "nos vamos a ir de vacaciones fijo, y también taparemos algún agujero". Esta allerana, que reside en Mieres, se entero del premio por su madre. " me dijo que unis vecinos le habían comentado que había tocado el gordo en moreda, y cuando miraron las papeletas era el nuestro, no nos lo podíamos creer".

Un talonario de las participaciones del club Atletismo de Mieres vendieron Vicente Páramo y Adelaida Pérez, propietarios del bar Campus que se ubica junto a la sede del club, en el estadio hermanos Antuña. Páramo aseguró que "está muy repartido, nos han llamado muchos clientes que compraron las papeletas, y también algún cabreado que se quedó sin ella". Pérez, por su parte, afirmó que "se vendió todo muy rápido, nosotros nos habremos quedado con un par de papeletas, la verdad estamos muy contentos porque el premio está repartidísimo, no solo en Mieres sino en los pueblos de alrededor".

El número fue cantado a las 11.21 horas en el segundo alambre de la tabla quinta. Alonso Dávalos Durán y Ángel Abaga Elebiyo cantaron número y premio y David Caba Mamani y Diana Elisabeth Heredia Arias extrajeron las bolas.