El presidente del club Atletismo de Mieres: "Es una felicidad enorme porque lo estamos pasando muy mal desde que cerró la minería"

"Es una felicidad enorme porque está muy repartido en esta comarca minera del Caudal que lo estamos pasando muy mal desde que cerró la minería". Así de sincero y feliz se muestra Jesús Manuel Hevia, presidente del club Atletismo de Mieres, donde se han repartido más de 100 millones de euros después de que los niños de San Ildefonso cantasen en el Teatro Real el El número 5.490, agraciado con el Gordo, el primer premio del Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad, dotado con 4.000.000 euros a la serie. Hevia confirmó que habían vendido 344 participaciones, repartiendo en total 137,6 millones de euros, y que siempre compraban en la administración de Moreda.

Una felicidad compartida con el resto de miembros del club. Un par de papeletas, es decir, 160.000 euros, se ha llevado Javier García, vicepresidente del club de atletismo. "Aún no lo puedo asumir, es la primera vez que nos toca algo tan grande", destaca.

Uno de los miembros del club, Iván Joyera, compró en el último momento una de las papeletas, agraciadas con 80.000 euros. "No iba a comprar lotería este año, pero al final una compañera me vendió una que le sobraba ayer", destacó señalando que "ha sido una alegría, más después de este año de mierda en el que tuve un accidente de tráfico con u jabalí y casi pierdo el coche". Este mierense se entero de que le había tocado cuando estaba entrenando. "Casi me caigo de la emoción", apuntó, asegurando que aún no sabe qué va a hacer con el dinero, "de momento ir a trabajar, que entro a las tres de la tarde".

El número fue cantado a las 11.21 horas en el segundo alambre de la tabla quinta. Alonso Dávalos Durán y Ángel Abaga Elebiyo cantaron número y premio y David Caba Mamani y Diana Elisabeth Heredia Arias extrajeron las bolas.