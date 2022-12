La suerte de última hora de un socio del club de atletismo de Mieres que repartió 137 millones: "No teníamos papeletas y fuimos a comprarlo a Moreda"

El club de atletismo de Mieres aprovechó la cita que tenían programada para entrenar por la tarde para celebrar, ya a lo grande, los 137,6 millones de euros que repartieron del Gordo de Navidad. Un número, el 5490, con el que vendieron 344 participaciones por toda la comarca del Caudal, tanto en Mieres como en Aller y Lena. Y hasta allí se desplazaron muchos padres con sus hijos donde la alegría era una constante, pero también las historias personales de cada uno. Como la de Noelia Requejo, que se quedó sin papeletas pero consiguió el último décimo del número premiado con el Gordo que tenían en la administración de Moreda. Otros, como Alfredo Velasco, mostraban su alegría tras un mal año con importantes pérdidas familiares. "El dinero no te quita la pena, pero al menos tenemos algo de alegría con el premio", aseguró.

La hija de Noelia Requejo, Alba, lleva entrenando en el club desde el pasado mes de octubre. Es por eso que llegaron tarde al reparto de las participaciones y se quedaron sin ninguna. "No teníamos papeletas y me dije, voy a ir a la administración de Moreda a ver si les queda algún décimo del mismo número no vaya a ser que toque". Y tocó. Tal y como explicó su marido, Marco González, "tuvimos mucha suerte porque cuando fuimos a la administración, el pasado sábado, solo quedaba un décimo de ese número, hubiéramos comprado más porque queríamos repartirlo con toda la familia, pero bueno, decidimos repartir el único décimo con mis suegros". "Me llamó mi hija para contarme que nos había tocado el gordo y le colgué porque pensaba que era una broma", contaba Queti Díaz, madre de Noelia, igual de feliz que ella. Todavía no saben en qué gastar el dinero obtenido, "aunque teníamos pensado viajar a Madrid para asistir a un musical, así que ahora no hace falta pensar nada, iremos para allá".

Alfredo Velasco no se hacía a la idea de que le había tocado el Gordo. "Nunca me ha tocado nada, así que no sé cómo sentirme", explicaba, señalando que "serán unas navidades diferentes, sobre todo después de pasar un año tan malo porque hemos perdido a familiares muy jóvenes". Y es que, como apuntó, "el dinero no te quita la pena, pero al menos tenemos algo de alegría con el premio, además tengo hijos y nietos, uno de ellos está en el paro, así que mayormente el premio irá para ellos".

Los vendedores de papeletas

Pero sin duda los protagonistas de la jornada fueron los chavales que tuvieron la misión de vender las papeletas. Como Manuela Rodríguez, de trece años, que se enteró del premio porque se lo contó la profesora de matemáticas. "Entró en clase y me dijo, creo que ha tocado la lotería en el club que entrenas, igual te tocó a ti", destacó. Finalmente, los profesores le permitieron llamar a su casa para comprobar que había vendido las papeletas del Gordo, "no me lo podía creer". En total, vendió casi 40 papeletas, repartiendo 3,2 millones de euros entre familiares, amigos y vecinos. También se quedó unos cuantos para sus allegados. Y con el dinero, "pues me gustaría comprarme un bolso y hacer un viaje a Nueva York, también quería aprovechar para estudiar en Estados Unidos, porque es algo que he querido hacer siempre". Y viajar es, en el general, el deseo de muchos de los niños que ayer estaban en la celebración del club. Éste es el caso de Valeria Álvarez, Leire González y Enol Carbayo, que estudian en el IES del Batán, en Mieres. "Vendí un talonario entero, no me lo podía creer", aseguraba la primera, mientras que la segunda explicó que se había enterado del premio "porque me lo dijo mi hermana". Carbayo, por su parte, señalo que "ya se rumoreaba en clase, pero me quedé en shock cuando me lo confirmaron, además me ha llamado mucha gente para agradecerme que le vendiera una de las papeletas premiadas". La allerana Xana Riestra, que también entrena en el club, destacó que "solo escuché que había tocado en Moreda, pero no pensaba que fuesen las participaciones del club de atletismo, me lo confirmó mi madre".

El presidente del club de atletismo, Jesús Manuel Hevia, quiso agradecer todas las felicitaciones recibidas durante la jornada. "Estamos muy contentos porque, sobre todo, hemos hecho felices a muchas personas" y cedió el protagonismo a los pequeños "porque son ellos los que han vendido, al final, todas las participaciones". También quiso destacar la importancia de que el premio haya tocado en la comarca minera del Caudal, "que desde el cierre de la minería estaba hundida, la gente se está marchando, y esto ayuda mucho". Por su parte, el vicepresidente de la entidad, Javier García, aseguró que el dinero "servirá para tapar muchos agujeros, pero seguro que un caprichín nos podremos dar".