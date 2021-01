Juan Villa fae Maxa colos electroduendes

La última aventura profesional de Juan Villa empezó como una novela de misteriu. L'escultor asturianu, de L.luarca, que nel so taller de Cubilla de Santa Marta, en Valladolid, crea fantástiques pieces d'atrezu pa la televisión, el cine y el teatru, recibió una llamada de teléfonu va unos meses. “Tenemos unos moñecos bien importantes pa restaurar”, tentábenlu. El so interlocutor falába-y dende'l Muséu Internacional de Títeres d'Albaida, en Valencia y cuando Juan Villa amosó'l so interés, foi cuando desveló la naturaleza del encargu.

Tratábase, nin más nin menos, que de reparar los electroduendes de “La bola de cristal”, el programa que Lolo Ricu empobinó en Televisión Española fai yá casi cuarenta años, enfiñíu nel espíritu de la Movida y col que se divirtieron y educaron delles xeneraciones d'españoles. A Juan Villa acababen de propone-y, nin más nin menos, que devolviera'l llustre a la bruxa Avería, la bruxa Truca, la fada Vídeu, maese Cámara y maese Sonoru.

Para cualquier fíu de los ochenta, como ye'l casu de Juan Villa, eso supondría un gran arguyu y una descomanada responsabilidá.

La de les marionetes orixinales, les que s'utilizaron nos primeros programes de “La bola de cristal”, que son les que Prometeo, la empresa de Villa, restauró, ye una hestoria viaxera. El so ceador foi Alejandro Milán, que finó l'añu pasáu y que tien l'autoría d'otres grandes criatures televisives –la calabaza Ruperta, del concursu “Un dos trés”, ensin dir más allá–. Los primeros electroduendes taben fechos en vinilu y un añu dempués del entamu del programa sustituyéronse por otros idénticos pero en látex, que daquella yera un material d'usu primerizu.

Esos amburaron nuna gran quema nos estudios de Televisión Española, pero de los primeros, los orixinales, nun se sabía nada. Dábense por perdíos, hasta qu'Alejandro Milán finó. Foi entós cuando se supo que los llevara con él a Miami, onde estableciera la so residencia y onde los atopó la so familia. Fueron los herederos d'Alejandro Milán los que se punxeron en contactu col muséu d'Albaida, que los mercó pa la so colección.

Cuando pasaron a manos de Juan Villa, los cinco electroduendes recibieron tratamientu de “obres d'arte”. Foi una suerte que tuvieren fechos en vinilu, un material más resistente que'l látex, que la so vida nun va muncho más allá de cinco o seis años, según esplica l'escultor, pero nun se llibraron de la llaceria del tiempu. Avería llegó ensin ceyes y colos güeyos mediu desprendíos; a la fada Vídeu hubo que-y iguar el vistíu; Truca perdiera pelo... A toos-yos facía falta una “puesta a puntu”, chapa y pintura.

Les marionetes yá tán nel Muséu de los Títeres d'Albaida, en Valencia, que cuenta con amosales

Cuando Villa diz que los trató como “obres d'arte” nun ta falando figuradamente. “Lo primero que fiximos foi traer a ún de los restauradores colos qu'avezamos collaborar por qu'estableciera los criterios de restauración”, refier. Decidió caltenese tol material orixinal y reponer los elementos perdíos estremándolos claramente. A Truca recompunxéron-y la melota pelu a pelu, entemeciendo guedeyes sintétiques coles frebes naturales que-y enxertó Milán. “La fada Vídeu tenía un problema col vestuariu, que taba fechu d'un escay antiguu, esllandiárase y taba pegañosu; pa nun lu sustituyir llimpiámoslu y iguámoslu siguiendo'l patrón orixinal”, esplica. A maese Cámara yá namás-y quedaba una patilla de les gafes, que se reficieron calteniendo esi fragmentu y el restu nun material similar pero distinto, por que se note”.

Mientres el mes qu'en Prometeo dedicaron a la restauración de los cinco electroduendes, con dos persones dedicaes puramente a ello, atoparon con delles sorpreses, pequeñes ayalgues que fueron afayando al avanzar nel trabayu. “La bruxa Truca, que yera'l alter ego d'Alaska (la cantante presentaba y conducía'l programa y yera ella la qu'interpretaba'l cantar de la cabecera), lleva un aníu con forma d'acordión. Taba desapegáu y, al esplegalo pa iguar, vimos que yera un fotograma nel qu'apaecíen unes monxines”, cuenta Juan Villa. Los güeyos d'Avería, saltones y engafuraos, tán fechos con unes gafes de bucéu, y la so melota enrevesosa ye esactamente lo que paez: una mata cables, de too tipu y grosez, con enchufes incluyíos.

“Ye maraviyosu lo que llograben faer, con qué frescura daben vida y dotaben de personalidá a los personaxes, tolo que l'artista consigue tresmitir con elementos bien simples”, comenta Juan Villa, que lo compara coles sofisticaes técniques d'animación y 3D que s'apliquen anguaño nel diseñu de personaxes.

“Este foi un encargu perprestosu. Ye una rareza que se caltengan estos moñecos. Estes coses suelen acabar na basura o, con suerte, escaecíes mientres décades nos almacenes de televisión”, comenta. Reconoz que, en conviviendo tou un mes colos electroduendes y contemplar la resultancia de la restauración, “costó apurrirlos al Muséu d'Albaida”. Él mesmu s'encargó del treslláu, prefirió ocupase personalmente y nun quixo encargá-ylo a una empresa de tresporte, como suelen faer otres vegaes.

El Muséu d'Albaida, que como tantos otros intenta concasar la so actividá coles restricciones pol covid-19, quier entamar una esposición pa los sos nuevos y pernomaos güéspedes, que tanto s'esforciaron por “desenseñarnos a desaprender cómo se desfaen les coses”. Pel momento, nun hai fecha. Avería o Truca seique podíen dicínosla mirando en “La bola de cristal”.

