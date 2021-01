Asturies ye, dicen dalgunos, el trubiecu d'España. Y hasta los años venti del pasáu sieglu yera tamién la teta d'España. Les asturianes fueron, xunto coles cántabres del Valle del Pas -les pasiegues- les predilectes de la clase alta española a la d'emplegales como ames de cría pa los sos fíos. Yeren el cuerpu d'élite domésticu. Les grandes dames fuxíen de la lactancia materna: parir enguapez, criar avieya. Y arruinaba la so vida social. Entá nun s'inventaren les lleches maternizaes. Los neños namás podíen criase al pechu. Asina que pa pechos ubérrimos, dicíen, nada como contratar a un par d'esti llau del Payares. Quien conoz bien esta hestoria ye'l médicu, antropólogu y profesor universitariu gallegu José Ignacio Carro Otero, presidente de la Real Academia de Medicina y Ciruxía de Galicia, académicu d'honor de la Real Academia de Medicina d'Asturies con un discursu que foi tou un do de pechu sobro la lactancia y les glándules mamaries. Falar con él ye tamién pasalo teta. Tien coña.

Pa resaltar la importancia que llegaron a tener les nodrices y los delicaos cuidaos que recibíen de los sos adineraos señores, allega a un chiste qu'el so padre-y cuntaba. Esto ye un mozu oficial del Exércitu y la so señora qu'acaben de tener un fíu. Ella quedó ensin lleche. Contraten a un ama de cría, qu'empieza a faer les habituales esixencies: almuerzu contundente con tostaes untaes en mantega, tortiella francesa y frutes a media mañana, comida completa, merienda lo mesmo, igual la cena... La esposa mira al home: "¿Qué opines?". Él asiente. "Bien, bien". Depués sentencia: "Por nós, en viendo estes circunstancies y desixencies, faenos falta y contratámosla namás con una condición: que nos tien usté que dar de mamar a toos". Carro apunta: "La nodriza, como había que compensala por quedar desvenceyada de la so propia familia y nun tener díes llibres nin vacaciones, ganaba abondo más que los asalariaos del serviciu altu d'una casa. Digamos que güei ganaría casi como un diputáu. A lo menos, cuatro vegaes el salariu mínimu interprofesional". Les dos frases postreres son iróniques.

Había un ranking d'ames de cría. Primero, ensin dulda, les pasiegues. Primer nivel, namás pa los más ricos. Segundu nivel, mui cerca, les asturianes. Depués yá, a más distancia, les gallegues. Y finalmente, de forma residual, les lleoneses. ¿Y por qué esta xerarquía na calidá del serviciu? "Amás d'otres coses, primeramente, asimilaben la bondá de la lleche de la muyer cola bondá de la lleche de les vaques d'esos territorios. La España verde da unos verdes de yerba estupendo. Funcionaba l'asociación vaques bones con lleche bono con muyeres con lleche bono".

Hasta que, yá andáu'l sieglu XX, llegara a España'l Pelargón, la primer lleche maternizada, les muyeres nun podíen alloñar de los sos ñácaros. "La lleche maternizada ye la que permite la lliberación femenina. Porque a partir d'entós yá puede ser madre'l güelu, el tíu o'l guardia municipal de la esquina y la señora puede dir trabayar". Yera abondo un biberón, ferver agua y echar les cuyaradines preceptives.

Quien tenía la teta, tenía'l poder. Bien lo sabíen les nodrices, que recibíen tolos cuidaos de los sos empleadores. "La nodriza tien que tar perbién alimentada y han de cumplise-y tolos antoxos por que los malos humores nun repercutan na lleche", apunta Carro. Sometíenles a un rigorosu procesu de selección, exame médicu incluyíu. "Teníen ente 20 y 35 años. Por tanto, en plenitú de muyer. Poles, pero tampoco grueses. Llucíes, diría yo. Pechos non descomanadamente grandes. Que funcionen bien, que nun tengan grasa. Y daqué bien importante, que nun fueren epiléptiques. L'epilépticu nin se da cuenta de que ta sufriendo un ataque. Imaxínese que tenga un neñu nos brazos. Tamién procuraben faer una ficha social de la persona, anque eso fuera secundario: miraben que nun fuera delincuente o de malos vezos o enfermedaes sexuales, que nun fuera promiscua, que nun fuera prostituta...".

Ames de cría facíne-yos falta a tolos ricos que nun tuvieren teta propia. Pero tamién a los probes. D'ehí la figura de los hermanos de lleche". "El que nun tenía dineru, recurría a les amigues o vecines y los que mamaren de la mesma muyer considerábense fíos d'ella. Afítese lo necesario que yera esi serviciu y lo que s'estimaba. Si de los dos neños hermanos de lleche uno aportaba a un personaxe notable siempres ayudaba al so hermanu de lleche como si fuera propiu". Carro cunta la situación nel sieglu XVIII del Hospital Real de Santiago, que tenía un colectivu de 18 nodrices viviendo ellí de forma permanente p'atender a los neños de la inclusa, los expósitos abandonaos polos sos padres. "Pero como llegaben más de 600 neños al añu, nun yeren pa con toos. Necesitaben evacuar neños del hospital y mandalos a aldegues perifériques de la ciudá de Santiago y nun radiu que llegaba hasta los 70 kilómetros. Diben con una xarré enchufándolos a les muyeres llabradores que taben lactando a los sos propios fíos. Pagábase-yos, pero naquella dómina hasta cobrar el sueldu yera un problema. El problema aportó a ser de tal xeitu que dellos homes fuxíen de casa porque nun podíen soportar aquella casa con lloros continuos, aquella presión".

Nun había más que lactancia materna y, poro, "el pechu taba siempres deformáu", sorraya Carro. "Ta enllenu, pesa y cai. Y eso nun s'interpretaba como feo. Porque'l conceutu bellu ye un conceutu cultural. El nuesu celebru ta recoyendo la información que nos arrodia y lo que s'avera a la media, digamos lo normal, ye lo que consideramos fermoso. Anque sía una teta gorda cayida. Lo feo ye lo que vemos distintu". A xuiciu d'esti antropólogu gallegu, el atractivu que los senos femeninos tienen sobro los homes finca, sobremanera, na so función. Ye un perclaru ecu cavernario. "Munches vegaes el tener un pechu grande y, poro, daqué cayíu y deformáu, al home resultába-y atractivu. ¿Por qué? Porque sabemos que son necesarios pa que los neños sobrevivan. En gran midida ye por eso. Igual que son atractivos los cadriles: énte una muyer con unos cadriles amañosos el celebru llee qu'ende puede desenvolvese bien un embaranzu. Énte unos cadriles estrenchos ve qu'ende va haber problemes nel partu y la muyer puede morrer. Ési ye un mensaxe qu'el nuesu celebru vieno ellaborando inconscientemente dende la dómina na que nos convertimos n'humanos, fai 4 millones d'años. Si usté ve unes glándules mamaries pequeñines el so celebru interpreta: eso ye un grifu pequenu, poca agua puede dar. Mentantu que si ve un pechu ubérrimu, eso delata que darréu hai posibilidaes d'una bona lactación y por tantu que'l neñu tien posibilidaes de sobrevivir. En gran midida, ési ye l'orixe de la fascinación de los homes pol pechu abondosu. La naturaleza faelo asina. Ta tou sobro unes bases reales. Por eso güei se trata de llucilo. Yá ve que se rellenen. ¿Por qué si non la xente se dib someter a una intervención quirúrxica que ye complicada, pagando munches perres y dacuando con problemes? La muyer trata siempres d'aponderar la figura: cintura d'aviespa y pechu atayante".

-Y agora tamién les culeres. L'enclín ye más bien grande.

-Sí, agora ta empezando a asomarse la moda de faer culos avolumaos, cuando eso yera lo que yá había naturalmente, ¡y a qué nivel! Lo de güei nun ye nada en comparanza colo qu'había de verdá. Ye'l mesmu papel que faen les gorrumbes de los camellos o los dromedarios. Son depósitos de grasa pa garantizar la subsistencia del animal en momentos de fame. Pa garantizar la síntesis de la lleche y poder lactar, la muyer desenvolvió acúmulos de grasa en ciertes partes del cuerpu. Les zanques y les ñalgues, lo que se conoz como pistoleres.