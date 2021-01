El saltu del institutu a la Universidá de Marina Berros González nun ye'l qu'imaxinara, nin muncho menos el deseyáu. “A primer hora de la mañana –cunta– conectamos coles clases y prácticamente tamos delantre del ordenador hasta la hora de comer. De tarde, volvemos sentanos nel escritoriu para faer les xeres que nos manden. Cuando queremos danos cuenta, pasemos el día enteru na mesma habitación”. Solos. Asina desque s'empecipió'l cursu, el pasáu 10 de setiembre de 2020.

Berros, xixonesa de 18 años, empezó online el grau de Maestru n'Educación Infantil. Por cuenta de la falta d'espaciu para acoyer al alumnáu con garantíes de seguridá, el decanatu de la so Facultá, la de Formación del Profesoráu y Educación, allugada nel campus de Llamaquique d'Uviéu, tomó la difícil decisión d'impartir tolos sos graos de forma telemática.

Marina Berros, que yá tuvo que terminar el Bachilleratu en casa, estrenóse na Universidá d'Uviéu tamién dende la so habitación.

Conoz la Facultá y a los sos compañeros namás del primer día, una xornada de presentación presencial. Dende entós, tola so vida académica trescurrió al traviés d'una pantalla. “Psicolóxicamente ye insostenible, como si tuviera en cuarentena”. Como ella afáyense un ensame de mozos de primer cursu.

Si daqué bonu traxeron les clases telemátiques ye qu'ente toos fixeron piña. “Yá nel branu crearon grupos de Whatsapp y hasta una cuenta de Instagram. Eso foinos ayudando pa conocenos, anque lóxicamente'l contactu ye más fríu. A la fin, toos tenemos el nuesu grupu y na mayoría de los casos coincide colos creaos polos profesores pa faer trabayos n'equipu”, comenta.

La xixonesa valora otru aspeutu de les clases online: “Como prácticamente nun nos vimos, nun nos xulguemos ente nós y nun nos dexemos llevar polos estereotipos. Toos nos sofitamos mutuamente”.

Otros seis universitarios opinen nesti reportaxe sobro les clases online. La segunda fola del covid obligó a la Universidá d'Uviéu, por mandatu del Principáu, a suspender temporalmente'l pasáu 3 de payares de 2020 la so actividá presencial, cola esceición de delles práctiques consideraes esenciales o inaplazables y l'investigación.

En dellos centros pasáronse muncho primero al formatu virtual: unos dende principios de cursu y otros en cuanto el númberu de contaxos empezó a xubir.

Polo xeneral, los estudiantes encuestaos por LA NUEVA ESPAÑA dicen tener problemes de concentración y motivación pa siguir les clases a distancia y pa dixebrar la vida académica de la personal. Porque tou trescurre ente les mesmes cuatro parés.

“Tamos abangaos, pero queremos una vuelta a les aules segura, sobremanera nel tresporte públicu”, reclamen.

Laura Rodríguez Riolo, uvieína de 23 años, lleva dende marzu ensin triar la Facultá de Formación del Profesoráu y Educación. En septiembre empezó online terceru d'Educación Infantil y de Pedagoxía.

“Tamos sufriendo un efectu confinamientu, porque pasamos una cantidá desaxerada d'hores delantre del ordenador. A mi eso ta xenerándome muncha gastadura, tamién porque ye difícil atopar un equilibriu ente l'ociu y l'estudiu”.

Dempués de tanto tiempu ensin dir a la Facultá, Rodríguez asegura que les relaciones colos compañeros “tán deshumanizadas” y que faen trabayos con persones que nun conocen personalmente. “Amás, l'enclín nes clases ye nun activar les cámares. Nesti sentíu los estudiantes tendríamos de faer un pocu d'autocrítica ya intentar utilizales pa que la docencia sía más dinámica”, opina.

Echa en falta una formación más innovadora per parte de dellos profesores. “Pídesenos costantemente na carrera qu'anovemos y depués ellos nun lo apliquen. Hai docentes que tán faciendo un usu bien bonu de les ferramientes y otros que non, que nin nos faciliten antes el material y namás se dediquen a lleer la presentación, a dar la so clase maxistral ensin tener en cuenta si la tamos siguiendo o non”.

Nuna situación asemeyada atópase Elena Gutiérrez Martínez, uvieina de 22 años y estudiante del máster en Formación del Profesoráu pa Secundaria y Bachilleratu. Empezó'l cursu con semipresencialidad. Tenía solo una asignatura na Facultá y el restu yeren online. “Pero nel momentu que l'actividá presencial se sunpendió pa tola Universidá, tamién quedé ensin ella”.

¿Y cuál ye'l so sentir? “Qu'hai munches dificultaes: el campus nun funciona bien, dellos profesores nun graben les clases, asina que ye difícil siguir el ritmu y entendelos, dacuando nun respeten les evaluaciones continues y cárguennos de más con trabayos qu'apenes puntúen...”.

Gutiérrez llamenta que los docentes nun tengan en cuenta lo “agobiante” que resulta “tar zarráu en casa”. “Ente que'l Principáu encamienta'l autoconfinamiento, tenemos clases d'hasta cinco hores al día que pasamos sentaos solos delantre d'un ordenador y que depués nun podemos salir a tomar daqué pa esconsoñar, resulta bien agobiante”, diz la uvieina.

“Ye difícil dixebrar la to vida personal de la Universidá. Acabes les clases y sigues na habitación col ordenador. Ye imposible rindir igual qu'enantes”, apunta.

Elena Gutiérrez reconoz que “amurnia nun saber cuándo vamos volver a la normalidá”. Si ye que vuelve.

Elena Donoso Alonso, xixonesa de 21 años, lleva especialmente mal los díes d'estudiu en soledá na so casa. Cursa a distancia'l grau d'Alministración y Dirección d'Empreses (ADE) na Facultá d'Economía y Empresa, n'Uviéu, y dende entós la so vida social amenorgó prácticamente a cero.

“Por situaciones personales –tengo al mio güelu enfermu–, paso los díes na habitación col ordenador. Esta situación ta matándome, ye un horror. Antes a lo menos diba a la Facultá, rellacionábesme, desconectaba... Pero ye qu'agora tas tol ratu en casa. Los diez minutos de descansu ente clase y clase, por casu, nun puedes faer otra cosa que dir y volver al salón”.

Donoso ta deseyando volver cuanto primero a les aules. “Yo tengo la suerte de que puedo dir en coche, por eso entiendo qu'haya xente que tenga mieu a tornar por coyer el tresporte públicu. Na Universidá tomáronse tou tipu de midíes y, si les cumples, ye casi imposible qu'arimes”, defende.

Tienlo claro: “Prefiero tener una vida entamanada a tar en casa zarrada”.

Elvira Suárez Herrero, xixonesa de 23 años, estudia'l máster d'Inxeniería Industrial. Y asegura que concentrase en casa mientres una clase online ye “difícil” porque nun tien les meyores condiciones pa ello: “Cada dos por trés márchame la wifi, hai ruiu... Y, sobremanera, qu'el nuesu celebru yá asociaba la docencia a la Universidá”.

Va un mes que Suárez nun va pola Escuela Politécnica d'Inxeniería de Xixón: toles sos clases y práctiques son a distancia. “Llevo ensin ver a los mios compañeros un montón cuando enantes tábemos tol tiempu xuntos. Somos chavales bien sociables y facémoslo tou n'equipu. Cuando faemos una videollamada pa dalgún trabayu en grupu anímome enforma”.

“Dacuando paro a pensar y digo a mi mesma: ‘Madre, pero si toi equí solísima’. Quiero pensar que cuando la pandemia pase, tou vuelva ser como enantes”.

Suárez cree que les clases online, pol formatu en sí, “desmotiven”. “Tienes la cama al llau y ye bien fácil tirate nella. En clase, puede costar más o menos, pero fes l'esfuerzu de concentrate”.

P'Alejandra Díaz Rocha, uvieína de 36 años y alumna del máster de Protección Xurídica de les Persones y los Grupos Vulnerables, na Facultá de Derechu, les clases online son “una inversión de neurones” pola gastadura. “Nun ye lo mesmo tar en clase, que te concentres meyor, que ye más fácil interactuar con alumnos y con profesores, que llevantes la mano y resuélvente la dulda nel intre... a tar en casa. Equí ye tou más fríu”, opina.

Díaz diz que nun querdría tar nel pelleyu del qu'entamó la Universidá na era covid. “Ye duro empezar asina, porque pierdes la vida de los campus, interactuar colos compañeros, quedate nel pasiellu y preguntar a unu y a otru cómo va enfocar el trabayu... Tou eso échase en falta”.

Díaz indica que, a nivel de recursos, la Universidá online falla. “Punxéronse a disposición de los alumnos ordenadores portátiles, pero son pocos materiales pa la cantidá que somos. A eso xúnese que les conexones salten cada pocu na zona rural, el problema que supón que tengas otru hermanu en casa dando tamién clases online nel mesmu espaciu... Y ye complicáu y ye estresante siguir la docencia asina”.

La moza reconoz, sicasí, qu'enantes del zarru de la Universidá del 3 de payares del añu pasáu munchos universitarios teníen “mieu” a dir a clase. Sobremanera pol tresporte públicu.

“Tengo compañeros que nun diben a clase non porque nun quixeren, sinón por medrana a arimar a los sos familiares”, afirma Díaz, que pide, pa cuando puedan volver a les aules, más autobuses y más frecuencies horaries, y más instalaciones p'aumentar la distancia social. “Queremos xuna educación presencial, pero con garantíes”.

A Elías Palacios Paíno, uvieín de 26 años y estudiante del máster de Caminos, Canales y Puertos na Escuela Politécnica de Mieres, les clases online nun lu pillaron despreveníu. “Teníamos la esperiencia del confinamientu”, apunta.

La esperiencia d'agora ye ameyorada. “Vese que la Universidá inda nun ta preparada pa ufiertar una enseñanza online perfecta, pero ye cierto que los profesores tán esforciándose enforma, siquier nel mio máster”.

Na llínea d'otros alumnos, Palacios indica que “cuesta dixebrar la vida del ámbitu académicu, porque tou ta en casa”. Y, sobremanera, cuesta nun tener contactu social. “Anque tuviera con fociquera, anque malpenes pudieres falar... Solo poder ver a los compañeros yá yera prestoso”.

Agora nun ve cares. “La mayoría de les clases fáense per videoconferencias ensin cámara, asina que nun hai interacción”.

Con too y con eso, l'uvieín lleva “abondo bien” el mediu encierre. “Sé d'otros compañeros que s'aforfuguen enforma. Eso depende de caún. Pero nun poder socializar afecta a toos un pocu. A mi'l descansu de media hora ente clases dábame la vida pa falar cola xente”.

Palacios piensa que normalidá que la pandemia punxo pates arriba va acabar volviendo “n'añu o añu y mediu pero va haber xente que va tener mieu a retomar la vida d'antes”.

“El mio cursu pasáu foi d'estudiar enforma y la mio única motivación yera viaxar pel branu. El coronavirus atayó tolos mios planes de golpe. Ye como si se m'axuntaren dos cursos ensin fuelgu pel mediu. La pandemia desorganizónos”.