La comida nun sirve namás p'alimentanos o allantanos. Ye un asuntu, por otros munchos motivos, suxetu a les más diverses considerancies. Hai en redol d'ella una pulsión evocadora que nun esiste con otru tipu de coses. Tamién entamen sobro'l so territoriu cuestiones de lo más pelegrín, que non siempres s'estenen, amás, de manera definitiva. Por exemplu, sentí dicir hasta l'enfastiu, lleí inclusive, qu'Adolf Hitler, amás de xenocida, yera vexetarianu. Sicasí, darréu, enteréme que nun foi siempres asina. Ye cierto que nos sos últimos díes namás comía caldos de verdures y puré de pataques pa xestionar de la meyor manera posible la so propensión aerofágica, pero primero d'ello, alternaba la imaxe vegana con cierta afición a los platos de caza, los pichones, pa ser más esactos, el foie gras, el caviar y, sobremanera, les truches con mantequilla y xampiñones, que, según Robert Payne, ún de los sos biógrafos, prefería a cualesquier otru tipu de taragañu.

¿Hitler vexetarianu? La idea resultó demasiao intrigante nun ser aparentemente carnívoru. Más bien coronóse como una conclusión tan macabra como la del fechu de que gustándo-y tanto los perros-y ofendiéren del mesmu xeitu delles persones. El principal responsable d'una de les grandes pires xenocides de la hestoria, acordies con la imaxe que proxectó d'él el so ministru de propaganda, Goebbels, yera un tipu que s'aguantaba de comer otres cosa que nun fueren verdures y frutes para nun tener nada que ver col sacrificiu d'animales. La realidá ye muncho más prosaica: Hitler nun foi enxamás un vexetarianu integral. Ye verdá qu'a partir de 1930 empezó a evitar comer carne por razones de salú: creía, d'una parte, que nun lo faciendo solliviaría la so flatulencia crónica. Per otra, la imaxe d'un Führer que nun bebía, nun fumaba y nun comía salchiches pertenecía a la obra propagandística de los nazis. Namás pa dar cuenta d'unes coles, unes mazanes y el muesli que dalgunos-y atribúin como dieta esclusiva nun se tienen al so serviciu quince catadores en cada comida. Si naide la palmaba nel intre de 45 minutos, Hitler podía probar los alimentos. Polo que concierne a esti particular, enxamás se faló de víctimes.

Nun escaecí de les truches a la hitleriana. La so preparación nun presenta grandes problemes: sáltiense los xampiñones n'una sartén cola mantequilla, axúntase sal y pimienta. Cocer con un pocu d'agua unos cinco minutos. Separtar del fueu y añedir daqué más de mantequilla. Les truches cocíes al vapor nápense finalmente col amenorgamientu yá ellaboráu na fonte precalentada onde se sirven.

Lo siento, tenía una delda gastronómica col Führer. Como tamién tendríen de tenela col mundu otros tiranos pol so despreciu al ser humanu y la so falta d'apreciu a la bona mesa. Benito Mussolini amaba l'ayu y repunába-y la cocina francesa, pensaba que se trataba de daqué inútil, una perda de tiempu. Pa ellos, como pa los futuristes de Marinetti, la cocina tenía de tar regulada como'l motor d'un hidroavión d'alta velocidá y crear una harmonía ente'l cielu la boca y la vida, d'entós y del futuru. Aquellos botarates taben convencíos de que se piensa, suaña y actúa acordies con lo que se come o se bebe, entá almitiendo qu'a lo llargo de la hestoria esistieren artistes "mal o groseramente" alimentaos, autores de grandes obres.

La bona alimentación consistía n'inventar nueves recetes sencielles y acabar colos vieyos vezos y el placer na mesa. Había que preparar a los homes pa los futuros alimentos químicos y, seique, la posibilidá non demasiáo remota de realizar per radio un espardimientu d'ondes nutritives. Acolumbraben una vida cada vez más aérea y rápida -neso nun taben equivocaos- y por cuenta de que tou na civilización moderna paecía caminar escontra la eliminación de pesu sosteníen que la cocina del futuru tenía qu'afayase tamién a esa evolución.

Mussolini y los suyos taben convencíos de que pa la guerra que s'averaba facíen falta homes llixeros, espublizaron la que creíen una alimentación afayadizo pa tiempos dinámicos y rápidos. Una de les recetes de los futuristes yeren los güevos divorciaos, que consistía en partir a la metá dellos güevos duros col procuru de nun romper les yemes y asitiales sobro puré de pataques y de zanahories. Orixinalísimo. El Duce, de la mesma, plantegaba una desixencia culinaria: que la familia, nel so casu muyer y cinco fíos, tuviera sentada y la mesa sirvida puntualmente a la so llegada.

Otros dictadores tampoco nun tuvieron gran apreciu pola comida. A Nicolae Ceaucescu, el conducator rumanu, namás-y gustaben les lasañes vexetarianes con un güevu batíu en crema agria percima y les carpes en xelatina; António de Oliveira Salazar, creador del Estado Novo portugués, nun salía de l'austeridá de les sopes de pescáu y los bacalaos que-y preparaba la so ama de llaves; Franco, l'home, comía pocu y mal, namás tenía cierta afición pol llacón con grelos, sobremanera cuando yera la so hermana doña Pilar la que lu cocinaba.

De toos ellos, l'únicu que s'entretuvo daqué más na mesa foi Joseph Stalin. Con too y con ello nun salía de la cocina tradicional xeorxana, rica en nueces caramelizaes, ayu, cirueles, granaes, vinu y llicores, como'l brandy que-y gustaba a Winston Churchill. Ún de los sos cocineros personales llamábase Spiridon Putin, güelu de Vladimir Putin, anque nun utilizaba, polo menos, que se sepa, el poloniu como condimentu de los platos colos qu'el so xefe agasayaba de xemes en cuando a dalgunos de los que nes próximes hores diben ser víctimes de les sos purgues.

Stalin mandó na Unión Soviética a partir de mediaos de la década de los venti del pasáu sieglu hasta la so muerte en 1953. Nesos años entama la industrialización rápida y la coleutivización, que coincidió con una hambruna masiva, los campos de trabayu del Gulag, y la gran purga. Los dictadores, por riegla xeneral, yá nun yera que comieren ellos mal sinón que torgaben a los demás facelo regularmente.

Perdonen esta vegada polos malos ingredientes.