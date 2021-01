El 1 de xunetu de 1980 Herbert Simon, catedráticu d'Institutu de Matemátiques, Física y Química en Colonia (Alemaña), empecipió a pie'l Camín de Santiago dende la Catedral d'Uviéu. El so oxetivu yera percorrer en diez díes alredor de 400 kilómetros pel llamáu Camín Primitivu, la ruta de los antiguos pelegrinos pel interior d'Asturies pa llegar énte la tumba del Apóstol, en Compostela. Una vezu que funde los sos raigaños nel sieglu IX, cuando escontra l'añu 825 afayóse l'enterramientu y el rei asturianu Alfonso II'l Castu punxo de moda al convertise nel primera pelegrín.

Herbert Simon (1921-2003), amigu de la cultura, la hestoria y l'antropoloxía, afayara'l Camín de Santiago na década de los setenta, estudió'l Códice Calixtino y dedicóse a promocionalu d'un xeitu intensu tola so vida. Hasta cinco vegaes llegó a completalu (una, dende la so Colonia natal nel 1985, 2.500 kilómetros en 81 díes) y cuando en 1980 partió d'Uviéu yá realizara dos años enantes la llamada ruta francesa dende Roncesvalles, al traviés de Castiella. Peracabáu aventureru y entusiasta d'Alexander von Humboldt (a quien emuló en dalguna espedición por Hispanoamérica nos años que trabayó en Colombia), la so decisión de dir a pie y en solitariu dende la capital asturiana a Santiago peles entós recónditos siendes y montes del interior del Principáu tuvo tamién, como fondu creyente que yera, motivaciones relixoses.

Asina lo esplicó en “El Ideal Gallego” nuna entrevista'l 12 de xunetu: “Anque suene raro, lo que me motivó a facer la esviación del Camín Francés dende Uviéu foi la llectura del vieyu versu ‘el que va a Santiago y nun va al Salvador, / visita al criáu y dexa al Señor’. Y, en verdá, la maxestuosidá, humanidá y espresividá de la figura del Salvador xustifiquen el facer la esviación. Amás, anque'l Camín ta bien desdexáu, el trayectu al traviés del monte favorez el llogru d'una gran paz espiritual”.

De caúna de les diez etapes Herbert Simon dexó detallada cuenta nun diariu. Un cuadernu qu'acabó en manos de la so fía Lioba cuando so padre morrió en 2003 y so madre, Liliana, punxo n'orde y partió ente los sos fíos la descomanada cantidá de documentos, escritos, oxetos y fotografíes del so home al vender la casa familiar en Colonia.

Lioba Simon, profesora titular de Filoloxía Inglesa de la Universidá d'Uviéu (amás de miembru del patronatu de la Fundación Foro Xovellanos y de l'asociación Ultreia pal fomentu de los Caminos Xacobeos Medievales en Stuttgart), decidió trescribir y traducir el diariu. Con él acaba de ganar El III Premiu “Alfonso II, los diarios del Camín convocáu pola Fundación Valdés-Salas y l'Universidá.

Un galardón que nun puede ser sinón un arguyu pa Lioba Simon, so madre y los sos cuatro hermanos y, al tiempu, ún de los meyores homenaxes al cabeza de familia, que en 1980, cuando echó a andar dende Uviéu, yera vistu como un “excéntricu” por toos: muyer y fíos, amigos y el restu de la sociedá. “Resultó ser una empresa de lo más singular. Cuando nos lo cuntaba a los mios hermanos y a mio madre yera como si nos falara de dir buscar petroglifos a la Lluna”, comenta con humor la so fía, qu'en 2008 apurrió al pie de so madre más de 200 exemplares de la biblioteca paterna rellacionaos col Camín al Centru d'Estudios Xacobeos de Carrión de los Condes (Palencia).

Al entamu de los ochenta naide podía imaxinar qu'Herbert Simon se convirtiera nún de el precursores n'Europa d'una ruta xacobea pa la que güei sobren presentaciones. Foi, amás, pioneru n'andar y dar a conocer el Camín Primitivu per Asturies, una ruta de les más desconocíes y menos transitaes, inclusive na actualidá.

De la gran singularidá de la empresa del profesor dan cuenta les cifres de pelegrinos: en 1980, a Santiago, llegaron 209 al traviés del Camín Francés, y nengún que pasara pol Primitivu; en 1976, que foi añu santu, fueron 243 los caminantes, na so mayoría alemanes y franceses; dos años más tarde, cuando Herbert lu fae dende Roncesvalles, 13. Nada que ver colos últimos datos. L'añu pasáu fueron más de 300.000 los pelegrinos qu'algamaron a pie la tumba del Apóstol, una cifra que s'espera superar el próximu 2021, añu santu, si la pandemia lo dexa.

Nes entraes del so diariu referentes a les etapes per Asturies, que fueron cuatro (Uviéu-Cornellana; Cornellana-Tinéu; Tinéu-La Puela Ayande; La Puela Ayande-Grandas de Salime), esti infatigable caminante –al día cubría una media de nada despreciable de 40 kilómetros– tuvo como única compañía la guía d'Antonio García Miñor “De San Salvador d'Uviéu a Compostela” de 1965, la so vieya biblia (“lo únicu que pudi salvar al términu de la Segunda Guerra Mundial”, esplicó) y un “equipaxe” bien amenorgáu nel que destacaben un cayáu de madera y unes partitures de música para cantar.

“Él curiaba perbién el calzáu para caminar cómodu, pero depués yera bien austeru, llevaba bien pocu enriba. D'anguaño creo que lo que menos-y diba gustar, anque nun me gusta falar nel so nome nin nel de naide, sería esa perda de la espiritualidá del Camín, la so comercialización. De xuru, nun taría nada contentu colos teléfonos móviles...”, detalla la so fía.

Munches coses-y llamaron l'atención a Herbert Simon del so percorríu pel centru y suroccidente asturianos primero d'entrar en Galicia por Fonsagrada. Les sos reflexones de fai 40 años en redol al paisaxe, paisanaxe, el patrimoniu y el so caltenimientu y l'estáu del Camín Primitivu yeren tan válides entós como agora, mesmo que los entueyos que n'ocasiones atopó pa empobinase, comer o dormir.

El norte d'España, especialmente'l camín Uviéu-Santiago, ye un paisaxe encantador. Merecería la pena que munchos mozos, tamién d'otros países lu conocieren

Pernoctaciones y comíes. El profesor percorría unos 40 kilómetros al día más que nada porque la llimitación d'agospiamientos pa dormir y sitios nos que comer obligábenlu a escoyer bien les etapes. Nun había munchu sitiu onde parar a principios de los 80 pol Suroccidente asturianu. En Tinéu quedó'l segundu día en saliendo de Cornellana de madrugada: “Escontra les 21 hores llego. Ensin cenar, voi dormir. Pernoctación con almuerzu: 400 pesetes”. En La Puela Ayande durmió al otru día, cuenta, en “una pensión familiar; llaváu de ropa, ducha, cena”. Y añede: “Pernoctación, con trés cerveces, dos cafés, 1 coñá y cena: 500 pesetes”. Solo una xornada, yá per tierres gallegues, tuvo un contratiempu por nun atopar onde dormir, en Castroverde, y tuvo que tirar 20 kilómetros más: esi día anduvo a pie unos 60 kilómetros. “El mio padre taba bien entrenáu, facía deporte enforma, corría. Nun había nada que lu parara. Ende víase una característica propia de la so xeneración d'alemanes, criaos na cultura del esfuerzu por llograr lo que se quería, el retu físicu...”, esplica Lioba Simon.

Un interesáu alcuentru en Grandas. El 4 de xunetu Herbert durmió en Grandas de Salime, foi la última nueche que pasó n'Asturies. Agospió na Fonda Nueva, “llimpia y senciella”. Nel so diariu dexa recoyíu'l so llamentu por ver solo per fora la colexata románica y nun poder entrar: “Los sacerdotes viven en Pezós”. Esi día cenó truches y tuvo una prestosa y entretenida conversación con un vecín del llugar que sería famosu a lo postrero: José Naveiras Escanlar, Pepe “El Ferreiro”, fináu en xunu 2020 a los 78 años. Daquella Pepe rondaba los 40 años y entá nun fundara'l célebre Muséu Etnográficu. El pelegrín alemán destacó la “muncha cultura” del “nuevu ferreru del llugar” al que-y recueye l'apellíu como Escandón.

Señalización y respetu al caminante. Nun-y resultó fácil a Herbert Simon empobinase –en munches ocasiones fueron les xentes del llugar les que lu ayudaron a siguir pela ruta correcta– per un Camín Primitivu qu'anguaño inclusive tamién xenera quexes de los pelegrinos por una deficiente, inesistente o errónea señalización. “El norte d'España, especialmente'l camín Uviéu-Santiago, ye un paisaxe encantador. Merecería la pena que munchos mozos, tamién d'otros países lu conocieren (...). ¿Nun sería posible que s'iguara l'antiguu camín a Santiago al so pasu per Asturies? Pienso que nesti arreglu tien de participar la Facienda pública”, dexó dicho'l profesor, quien sufrió los mesmos problemes col tráficu qu'afecten a los pelegrinos actuales: “En carretera, onde nun hai sienda, el peatón que camina a la so esquierda tien el mesmu derechu que l'automovilista. Resulta humillante que'l peatón tenga de tirase a los matos cuando s'averen los coches que nun respeten el derechu del caminante”.

Patrimoniu abandonáu. En Cornellana, el 2 de xunetu, Herbert Simon afaya'l monesteriu, “una antigua abadía benedictina con un magníficu claustru renacentista que se ta desmoronando”. En Tinéu sella la so credencial de pelegrín na ilesia de San Francisco, con un “guapu portal románicu” anque “la famosa escultura de Santa Ana retiróse del nichu por riesgu de ser robada”. Unos kilómetros más allá algama'l vieyu y ablayáu monesteriu de Oubona” en que'l so “vieyu claustru desmoronado” fuelga. Cuarenta años dempués, l'estáu nel que'l pelegrín alemán atopó los monesterios de Cornellana y Oubona ye casi'l mesmu (si non peor) y la llaceria qu'afara a estes dos xoyes del patrimoniu asturianu ende sigue. “Herbert Simon encamienta que se recurra a la mocedá pa acondicionar el Camín de Santiago y pide que'l monesteriu de Oubona, güei en ruines, se convierta nun centru internacional al serviciu de los mozos”, cavilgaba nuna entrevista en prensa (“La Voz d'Asturies”) el 18 de xunetu.