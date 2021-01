Una simulación de la vida” que tuvo la Ciudá Residencial de Perlora –esi balcón rumorosu sobro'l Cantábricu, nel conceyu de Carreño– hasta l'añu 2006, cuando l'Alministración del Principáu decidió cerrar la que fuera mientres cuatro décades, del franquismu a la democracia, una bien esitosa esperiencia de turismu pa families obreres y de clase media. Ye la definición que José Mata, xixonés de 1971, ufierta de la selección de fotografíes que tituló bien apropiadamente “Pernocta”: una representación, dende les lluces y les solombres de la nueche, del historial d'un pasáu de voces colos sos ecos que se cola nel presente de decadencia y abandonu de la que foi, nel so día, una de les xoyes turístiques del norte peninsular.

Imaxes amosaes de volao en payares de 2020 nel Muséu Barjola, en Xixón, por causa de les restricciones sanitaries pol covid-19. Una selección de semeyes, como les qu'ilustren estes páxines, que ye tamién l'homenaxe” de José Mata –“alegóricu”, asegura– a la ciudá residencial y a l'alcordanza que dexaron los sos branos feliz y perdíu ente miles d'asturianos. “La infrayable soledá taramia inexorablemente unu de los legaos arquitectónicos que formen parte del patrimoniu cultural y de l'alcordanza colectiva de los asturianos”, esplica'l fotógrafu.

Nun ye'l primer artista que plasma pol pasáu de rellumanza y la incuria na que permanez sumida agora la Ciudá Residencial de Perlora. Pero foi, quiciabes, el primeru en dar con un ángulu verdaderamente orixinal: la creación d'una “ilusión visual” pa tratar, anque sía un intre, de devolver “la vida al interior” de los xalés, onde les families pasaben los díes branizos y munches muyeres –afanoses madres– esfrutaben per primer vegada de lo que llamaben, con espresión sintética, unes “verdaderes vacaciones”, llueñe de la cocina y l'intendencia de llimpieza. En realidá, lo que ta captando José Mata, peralmirador d'esa fotografía estadounidense que mira escontra la guapura de les arquitectures modernes, ye una realidá casi pantasmática que remembra una ausencia: la de la xente, la del rebulliciu; la de la vida, en fin y como se dixo, abrir pasu nes cases y so les pérgolas.

José Mata esplicó que la so “utópica esperanza”, dempués de dieciocho meses de trabayu (empezó a fotografiar Perlora n'abril de 2019) sobro'l fondu de les estaciones y los sos climes, ye la de llamar l'atención de políticos y empresarios pa intentar sacar del ostracismu” esi espaciu nel qu'hai obra de nada menos qu'once conocíos arquiteutos asturianos, colos hermanos Somolinos a la cabeza. “Profesionales bien influyíos poles corrientes modernistes y autores d'edificios que formen parte del panorama urbanu de les nueses ciudaes”, destaca José Mata.

La Ciudá Residencial de Perlora empezó a tomar forma en 1954 y tuvo la so acmé ente los años sesenta y ochenta del pasáu sieglu. “Arguyu d'Asturies y tema perenne de prestosa remembranza pa infinidá de families productores de numberoses rexones, ye la de Perlora, llogru magníficu del ímpetu revolucionariu del nuesu sindicalismu, que se llevanta airosa, apregonando cola so traza la verdá y l'honradez d'unos propósitos, nun paraxe de plasmu de la estelante dafechu mariña ástur”, dicíase con hiperbólica prosa falanxista nun testu publicitariu de la dómina, redactáu dende la Organización Sindical Española al traviés de la so Obra d'Educación y Descansu.

Ende ta l'orixe d'una urbanización qu'entá ocupa 350.000 metros cuadraos na parroquia de Perlora, al pie de les sableres de Carranques, La Isla y Güelgues. Pa construyir la ciudá residencial arrexuntáronse un total de 129 parceles que pertenecíen a 182 propietarios. Y llevantáronse más de doscientos chalés de diversa tipoloxía con un costu d'once millones de les antigües pesetes. El planteamientu consistió en que les empreses podíen optar a la compra de dalguna d'eses edificaciones a un preciu de 55.000 pesetes. Tamién se construyó una amplia residencia, comedores, ilesia, instalaciones deportives, etcétera.

Afirma ún de los párrafos xustificativos del proyectu: “Per otra parte, esta empresa descomanada –la construcción de la ciudá residencial de Perlora– ye empresa netamente asturiana y anque con fuerte aportación (más del cincuenta per cientu del so presupuestu) de la Delegación Nacional de Sindicatos, dedícase puramente a los trabayadores asturianos”. Lo que se pretendía primeramente yera que les families trabayadores pudieren braniar por un preciu de 15 pesetes diaries mientres una quincena. Les empreses designaben, ente les sos plantiyes y previa solicitú, a los emplegaos a los que-yos correspondía la vacación. Un sistema que, según delles denuncies de la dómina, non siempres yera equitativo al dar prioridá a aquellos trabayadores menos contestarios cola dictadura o que procuraben nun se significar políticamente, como se dicía entós, na so actividá llaboral o social.

Lo cierto ye que la Ciudá Residencial de Perlora, la mesma qu'agora vemos abangada y esbarrumbada pola indiferencia alministrativa y empresarial, foi un ésitu dafechu. Los datos son elocuentes: recibía cada branu a unes 16.000 persones y sirvíense nos comedores comunes unes 2.000 comíes diaries. Esti potente complexu turísticu norteñu llegó a tener más de doscientos trabayadores y a constituyise, como se sorrayaba n'informaciones de los años sesenta y setenta, nel buque insinia del turismu n'Asturies”. Namás hubo otres iniciatives similares n'España: en Marbella y en Tarragona.

“Prestárame entrar nos xalés, fotografiar el so interior, pero nun pudi; por eso, a la fin, decidí tomar estes semeyes nocherniegues y allumando les cases”, rellata José Mata. Y entá añede más: “Pela nueche, la cosa camuda; tengo que dir con una idea clara y previsualizada porque alpenes se ve nada pa componer y podría dicise que casi dispares a palpu”. Fixo unes 3.000 fotografíes, “casi toes pel día”, pero finalmente concluyó axuntando en “Pernocta” 19 composiciones presidíes pela nueche y eses lluces atmosfériques que suxuren un espaciu un pocu oníricu. “A Perlora hai que da-y una segunda oportunidá”, aportuna.

La ciudá residencial aguantó entá dellos años más dempués de la desapaición de los sindicatos verticales franquistes. Les instalaciones fueron abandonándose adulces, a partir de los años noventa, de resultes d'una cayida de l'arribación de braniantes. Munchos trabayadores asturianos preferíen pasar el so descansu más allá del Payares, col sol aseguráu. Y esti paraxe de privilexu na mariña cantábrica nun se promocionó cola abonda intelixencia o convencimientu per parte de l'Alministración del Principáu, el so postreru propietariu de resultes del trespasu de les competencies correspondientes a la comunidá autónoma.

El Gobiernu socialista de Vicente Álvarez Areces quixo entamar, a partir de 2007, una privatización de la ciudá residencial. Atopó cola resistencia de munchos de los trabayadores de Perlora, a los que se recolocó. Y anuncióse una inversión privada de 83 millones d'euros, financiada por un consorciu d'empreses asturianes al que se-y aseguraba una concesión alministrativa de cincuenta años, pa reflotar l'enclave. El Principáu revocó esta llicencia en 2010 col argumentu d'un incumplimientu de los plazos comprometíos para desenvolver el proyectu. Pero obliteró toa posibilidá d'una xestión turística pública d'esos más de 200 chalés, dellos afectaos pola erosión y el defectu de materiales.

Un fiascu. Y la constatación d'una deriva que foi escomiendo, a lo llargo de la última década, el que fuera mazcarón de proa de l'Asturies turística previa a la invención del llamáu “Paraísu Natural”. En 2012 aguantaben entá nun xalé de Perlora dos hermanes que trabayaren nes instalaciones y esperaben la xubilación.

¿Cómo ye posible qu'urbanizaciones turístiques asemeyaes sían rentables a lo llargo de tola xeografía española y n'Asturies, sicasí, l'asuntu Perlora” nun tea en nenguna de les axendes polítiques y permaneza ocultu so l'alfombra del silenciu? Coles semeyes de “Pernocta”, José Mata pon un pocu de lluz –y equí la espresión nun ye ociosa– a la opaca nueche na que permanez sumida la que fuera arguyosa ciudá residencial.

