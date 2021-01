Mientres la Edá Media, yera l'ayalga más estelante qu'un devotu cristianu pudiera imaxinar: un arca con tou tipu de reliquies de Xesús y María. Dende la lleche de la Virxe, restos de los sos vistíos, del pan de la Última Cena, de la Santa Cruz o de la piedra del Santu Sepulcru… Tamién, como pieza sobresaliente, l'escepcional Santu Sudariu, el “pañolón” que cubrió la cara de Xesucristo muertu. Aquella "Arca Santa” d'Uviéu, coles sos fabuloses reliquies –fueren verdaderes o falses–, yera un imán irresistible d'algame européu qu'atrayía hasta la Catedral uvieina a los pelegrinos xacobeos que diben escontra Santiago de Compostela. Yera tal el so calter sagráu que, según les cróniques, d'aquel relicariu emanaba un rellumu cegador y, cuando en 1035 l'obispu Ponce s'aventuró a abrila, aquello costó-y la vista. A él y a los sos clérigos acompañantes.

Por fortuna, al arqueólogu César García de Castro Valdés nun-y asocedió nin tanto lo mesmo cuando se somorguió nel estudiu d'esta arca románica, una de les xoyes de la Cámara Santa de la Catedral d'Uviéu, con motivu del completu procesu de restauración fechu por cuenta del Cabildru, cola collaboración del Institutu de Patrimoniu Cultural d'España (IPCE) y la Conseyería de Cultura del Principáu. García de Castro, espertu del Muséu Arqueolóxicu d'Asturies, el más relevante especialista nel Prerrománicu asturianu, foi l'encargáu d'ellaborar l'estudiu históricu-artísticu d'aquella restauración y, por cuenta d'esos trabayos, esfrutó d'unes condiciones de “observación óptima” de l'arca románica ente 2013 y 2014 y, otra vuelta, en 2017. Dende 1942, tres la restauración de Gómez-Moreno de l'Arca (estropiada na Revolución d'Ochobre de 1934), nun se pudiera estudiar en tan bones condiciones. Frutu d'esti acercamientu minuciosu, agora asoléyase l'estudiu monográficu más fondu publicáu sobro esti formosu relicariu. Editáu por KRK y col sofitu del Cabildru catedraliciu, el volume, tituláu “El Arca Santa de Oviedo”, sigue l'estilu minuciosu d'un autor que non solo afonda na materialidá de cada elementu de la pieza analizada, sinón que, al empar, desentraña el so significáu rellacionándolo col contestu históricu, relixosu y artísticu nel que se creara. Los sos trabayos col arte prerrománicu, dende les pintures de Santuyanu a la Caxa de les Ágates o la Cruz de la Victoria, de los que LA NUEVA ESPAÑA dio cumplida cuenta, son yá obres de referencia.

L'Arca Santa que llegó a nós nun ye la que s¡abrió soleme el 13 de marzu de 1075 en presencia del rei Alfonso VI, que taba de visita n'Uviéu procedente de Santiago de Compostela, onde asistiera al empiezu de les obres de la catedral compostelana. Tres aquel primer actu pa inventariar aquelles reliquies, escontra l'añu 1096 –esplica García de Castru nel so llibru– el rei Alfonso VI y la so hermana Pega deciden apurrir los recursos económicos para facer una arca nueva, cuidao que l'estáu de l'anterior nun tenía de considerar dignu d'allugar asemeyaos testimonios materiales de la vida de Xesús y María, que yá adquirieren “trescendencia europea como polu de devoción”. La monarquía punxo'l dineru, lo que dexó la llegada a Uviéu “de xoyeros y operarios del máximu nivel”. Pero, como sorraya García de Castro, foi'l cabildru'l que dirixió y executó el trabayu, como asina s'indiquen nes inscripciones de l'arca. Asina se fabricó “una de les pieces más importantes de la xoyería europea de la so dómina”, precisa García de Castro.

1. Alma romana

Y foi, por dicir, la última arca romana que se fixo n'Europa. Esto ye, que s'utilizó la mesma técnica qu'usaben los carpinteros romanos pa facer caxes y que darréu foi reemplazada por otros xeitos de construcción. “Pa la fabricación de l'arca contóse con carpinteros instruyíos na técnica de fabricación de caxones de las más pura tradición romana, tresmitida a lo llargo de l'Alta Edá Media”, indica García de Castro. Para facer una caxa los romanos tomaben cuatro barrotes de sección cuadrada en caúna de les esquines. Depués los tableros diben encaxaos en resquiebres llonxitudinales que se faen nesos barrotes. L'arqueólogu indica que l'Arca Santa “paez ser l'últimu testimoniu d'esti tipu de muebles, pos a partir de mediaos del sieglu XII y hasta avanzáu'l sieglu XIV el métodu de construcción camuda”. La caxa, amás, tien un volume “aprosimao cúbico” por una razón: ye'l más fayadizu para “acoyer un conxuntu de relicarios multiformes nes meyores condiciones d'economía d'espaciu”.

2. El bon llabor de Gómez-Moreno

Una de les revelaciones del procesu de restauración de l'Arca Santa foi la constatación de que, mientres el procesu asemeyáu qu'entamó Manuel Gómez-Moreno pa iguar los daños causaos na Arca mientres la voladura de la Cámara Santa en 1934, solo se reemplazó un tablón de la estructura de madera orixinal. “Tolo demás ye auténtico”, sorraya García de Castro. Gómez-Moreno solo asitió un tableru nuevu de castañal. Los tres restantes, orixinales, son de carbayu. Aquella foi una restauración rigorosa y aséptica.

3. La vida de Cristu

Na so construcción nel sieglu XI, sobro'l caxón de madera asitiáronse planches de plata dorao y nielada (llabrada con incisiones a buril pa crear un buecu que se rellena con esmalte negru). ¿Qué escenes fueron les que los sos creadores decidieron representar na Arca? Na cubierta hai “una complexa representación de la Crucifixón de Cristu ente los dos lladrones”, como “máxima espresión de la gracia divina”, esplica García de Castro. Nel panel fronteru, una ascensión de Cristu sentáu nel so tronu (un pantocrátor típicamente románicu) flanqueado polos apóstoles. Nes cuatro esquines d'esi panel apaecen les figures que representen a los cuatro evanxelistes (l'home, el lleón, el toru y l'águila), lo qu'alude al espardimientu de la Palabra peles cuatro esquines del mundu.

Nel panel esquierdu hai escenes de la infancia de Cristu y nel panel derechu represéntase l'Ascensión, la llucha de Miguel y el Dragón (el demoniu) y ocho apóstoles. La trasera de l'arca ta decorada con llámina con celdilles cuadrangulares repuxaes. Al respeutu de toa esta simboloxía, García de Castru sorraya que nun hai nada “nin na epigrafía nin na iconografía que la venceye con un usu o intención eucarística”. Esto ye, nun se pensó para sirvir d'altar, como dellos espertos apunten.

En resume, nos cuatro paneles, señala García de Castro, “desenvuélvese una síntesis de la presencia de Cristu na tierra, xunto cola visión del so regresu al Padre”. Na iconografía de l'Arca nun apaez relación dalguna col so conteníu, que figura numberáu na inscripción de la cubierta. “L'Arca d'Uviéu enxértase asina na llarga serie de relicarios con una iconografía que ye puramente cristolóxica, atendiendo cabalmente al principiu teolóxicu según el cual el sacrificiu de los mártires nun ye más que l'actualización del cumplíu pol Mártir por excelencia, Xesucristo”, esplica l'autor d'esti estudiu.

4. Escenes únices

Sobro les escenes de la vida de Cristu qu'apaecen representaes, García de Castru incide en delles singularidaes de la xoya uvieina que-y confieren muncha relevancia artística. El proyectu iconográfico que los autores quixeron afigurar na Arca ta más venceyáu a la lliturxa hispana del momentu que a la lliturxa romana que darréu s'afitó. Sicasí, apunta esti especialista, represéntase una Crucifixón, “verdadera cita llitúrxica romana”. García de Castru esplica l'apaición d'esti momentu de la Pasión de Cristu, que nun aprucía na tradición hispánica hasta la fecha, por un intentu de crear “una escena de la máxima complexidá a escala europea”, daqué inédito hasta la fecha. “La resultancia foi la escena más complexa del románicu hispánicu y una de les más completes de tola Alta y Plena Edá Media europees”, sentencia na so obra sobro'l gran relicariu uvieín.

L'allugamientu de la escena de l'Anunciación (panel esquierdu) tamién ye “una esceición nel panorama occidental contemporaneu” y la de la Nacencia (panel esquierdu) ye posiblemente una escena “única n'Oriente y Occidente” pol allugamientu de la figura de Xosé, que nesta ocasión apaez entronizáu y a la derecha (siempres apaecía representáu a la izquierda). Tamién son representaciones escepcionales dientro del arte románicu, incide García de Castro, l'apaición del anunciu de los pastores separtáu de la escena de la Nacencia, la presencia d'Ana la profetisa na escena de la fuxida a Exiptu y la combinación del suañu de Xosé cola escena del viaxe.

5. Una arca billingüe

L'Arca Santa tien inscripciones en llatín y árabe. Esto ye acorde cola redolada billingüe de la corte d'Alfonso VI”. Los testos n'árabe, apunta García de Castro, son muncho más visibles que los llatinos a los güeyos del visitante. Yeren los testos que víen los creyentes. “Esti fechu indica l'algame del componente mozárabe –nel más estrictu y etimolóxicu términu de ‘arabizáu’– nel contestu creador de la pieza”, sorraya l'arqueólogu. Pero magar esta dimensión árabe, y frente a lo que vien escribiéndose por cierta corriente historiográfica, nun vien a cuentu rellacionar l'Arca, incide García de Castro, cola estética de al-Andalus o colos invasores que yeren los enemigos de la dómina. “Otra manera, el testu árabe vien reforzar el cristianismu del programa, espresáu en dos llingües, les utilizaes polos súbditos d'Alfonso VI tres la conquista de Toledo en 1085”, añede esti espertu.

A xuiciu de García de Castro, “ye probable” que la confección de l'Arca Santa “se fixera n'Uviéu, con maestros de variaes procedencies, incluyendo un quadratarius (el que s'encargaba de dibuxar y distribuyir los testos) arabófonutoledanu”. Sicasí, la execución de los relieves árabes pudo debese en parte a artistes locales desconocedores del árabe”, porque les lletres tán asitiaes n'orde inversu al que tendríen de ser correchamente lleíes.

6. Una arca, tres maestros

García de Castru postula que “siquier” tres fueron les persones qu'intervinieron na fabricación del revestimientu metálicu de l'Arca Santa. “Un primer maestru responsable de la cubierta, porque los nielados difieren técnicamente de los del panel fronteru. Al segundu encargáron-y los paneles fronteru y esquierdu. Al terceru, a lo último, el llateral derechu”, esplica. En dellos casos, como los paneles de l'Ascensión, esti especialista aprecia que los ellaboraron dos manes desemeyaes. Esto apunta a qu'hubo una planificación conxunta de la iconografía que lluciría cada placa, anque depués obraren nella dos artistes distintos.

7. Un “ximielgu” en Jaca

En cuanto al estilu de l'Arca, García de Castro considera que “son evidentes los préstamos languedocianos” nes figures repuxaes y, nes grabaes, los ecos de la miniatura anglosaxona tardía y anglonormanda. Tamién detectó paralelismos “de detalle” con “la miniatura hispánica puramente contemporanea”. Esti espertu atopa “semeyances indiscutibles” coles pintures murales de la ilesia aragonesa de San Julián y Santa Basilisa de Bagüés, “bien cercanu na so fecha de realización”. Estes pintures, que pueden contemplase nel Muséu Diocesanu de Jaca, conformen ún de los conxuntos de pintura románica mural más importantes d'Europa.

La tradición diz que l'Arca Santa, una ayalga de reliquies de Xesús y María qu'incluyía, ente otros oxetos reverenciales, el Santu Sudariu, llegó a Asturies dende Xerusalén. Los cristianos lleváronla p'Alexandría pa salvala de la invasión persa nel 614 y asina, a midida que l'Islam diba apoderándose del norte d'África, saltó a España. Desembarcaron aquella ayalga en Cartaxena, pasó per Sevilla, Toledo (onde se refizo la caxa contenedora) y acabó escondíu de los musulmanes 80 años nel Monsacru, d'onde'l rei Alfonso II la recuperó ente los años 812 y 842 pa treslladala a Uviéu, a la capiya palatina que taba construyendo p'acovecer el preciáu relicariu, la capiya de San Miguel o “Cámara Santa”, como más popularmente se la conoz güei. Cuenta Agustín Hevia Ballina, archiveru de la Catedral, nel prólogu del fondu estudiu de García de Castro, que l'Arca Santa nun s'abrió hasta 1075, por cuenta de la visita del rei Alfonso VI a Uviéu. Y qu'esi día, tres los preceptivos ayunos y celebraciones llitúrxiques, abrióse al primer toque y ensin riesgu pa los presentes, porque hasta entós, cuando s'intentaba restolar nel so conteníu, emitía “fenómenos talos de rescamplíos que llegaben a producir efectos de ceguera nos circundantes”.