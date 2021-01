Natalia Rodríguez Armayor, nacida en Ruseco y que na mesma casa familiar, na so parte baxa, habilitó'l so negociu, diz que, si llega a saber primero que-y diba a dir tan bien, empezaría primero. Esti añu foi una de les receptores de los premios “Entama”, concedíos pola compañía EDP a proyectos entamadores en Carreño, Sobrescobiu, Somiedu, Quirós y La Ribera, cola so empresa de vienta online de teles pa neños y mercería, negociu al que punxo'l nome de Las Telas de Mamá. “El premiu nun ye solo una ayuda importante a nivel económicu, sinón tamién anímicu, porque implica que se reconoz lo que tas faciendo y eso tien un valor entá mayor”, afirma esta muyer de 35 años y madre d'una neña de 4 que parte la so vida ente la so casa natal en Rusecu, onde abrió la tienda y el taller, y la vida col so maríu y la so fía en Llaviana. Anque, como ella diz: “Pol mio negociu toi prácticamente'l día enteru en Rusecu”.

Estudió delineación y cuando terminó foi xusto cuando llegó la crisis económica y, con ella, la del sector nel que pensaba desenvolver el so futuru llaboral. “Trabayé en dellos sectores: un ximnasiu, una gasolinera, un supermercáu, pero nada m'enllenaba, asina qu'un día decidí facer un módulu de moda en Xixón y dende entós empecé a coser, fixi dellos cursos y atopé un oficiu que me gustaba. Al ser madre, busqué daqué que me dexara compaxinar el trabayu cola crianza de la mio fía. Presenté'l mio proyectu de tienda online a les ayudes Leader Altu Nalón, concediéronmela, y asina empecé. Llevo col mio taller y la tienda dende'l 15 d'ochobre de 2019”.

“Quiero animar a la xente a perder el mieu a volver a los pueblos y entamar con negocios nuevos”

Ella, qu'amás de material innovador pa trabayar tien una vieya máquina “de les de tola vida, que cose de tou, ye fantástica”, viende teles infantiles con certificáu Oeko-Tex, “que garantiza que la tela cumple con estándares de calidá en cuanto al empléu de químicos y que nun s'utilizaron sustancies nocives pa la salú en nenguna de les fases d'ellaboración y estampación de la tela”. Amuésase satisfecha cola marcha del so negociu hasta'l momentu, por que tamién ta vendiendo teles y productos de mercería a xente de la redolada, qu'alleguen a la so tienda.

“Equí lo que más me merquen son teles con cuadros de vichy, piqué, filos, botones, cremalleres, etcétera. Pa moda infantil lo que más viendo ye piqué, algodón, batista, popelín, paños pa abrigos, texíu de rizu, etcétera; tou de bona calidá. La xente demándalo per internet y yo prepáro-yos el paquete d'unviada, que-yos llega ente 24 y 48 hores. Tamién dacuando piden per internet y depués pasen personalmente a recoyelo equí”, afirma esta entamadora, que, amás, tamién cose modelos de ropa infantil.

Cree qu'hai una vuelta a coser en casa. “Nes cases de munchos pueblos siempres hubo una máquina de coser de la güela, de la madre. Otra vuelta la xente ta interesándose por coser, anque sía por afición y pa facer los sos propios arreglos; por eso, cuntar con esta tienda nel pueblu ye importante, porque tienen los materiales que precisen”, afirma esta entamadora, a la que los sos vecinos felicitaron por abrir el so negociu.

Una bona conexón a internet, pa ella, ye fundamental pal regresu al mediu rural en plenu sieglu XXI. “Anque viendo a vecinos de la zona, la mio venta fundamental ye online y promocionando los mios artículos en redes sociales. El míu ye un negociu que nun tien nada que ver col sector primariu. Nesti sen, quiero animar a la xente a perder el mieu a volver a los pueblos y entamar otros negocios nuevos necesarios que nun tienen que ser, puramente, ganadería o agricultura. Yá hai más ayudes de tou tipu pa sacalos alantre, anque, eso sí, los entamos, como en tou, son duros. Precísase muncho esfuerzu y muncha dedicación pa sacalo alantre, pero con ilusión, con ganes, adulces va llegando tou. De primeres pasábame equí diez y dolce hores diaries, agora yá voi un poco meyor, anque nun hai que baxar la guardia”, esplica.