“Romance compuestu al xeitu tradicional que cunta unos fechos protagonizaos pol nomáu pola prensa ‘Rambo de Tinéu’, asocedíos nesi conceyu en 2011”. Asina presenta'l grupu de folk “¿Aú?” el so cantar “Tomasín”, escritu por Ruma Barbero, que tamién forma parte de “Felpeyu” y “Caldo y Os Rabizos”. Tomás Rodríguez Villar, Tomasín, asesinó en septiembre 2011 al so hermanu Manuel en La L.laneza, Tinéu. Tuvo dos meses fugáu y escorríu pola Guardia Civil. Mientres esi tiempu, la so escapada fíxose famosa n'Asturies.

El cantar, que'l grupu yá tocaba en directu, acaba de publicase n'internet. “La idea yera sacar en marzu un llibru-discu con ilustraciones de cada cantar”, esplica Barbero dende les Canaries, onde trabaya como profesor. La pandemia frañó los planes y el romance de Tomasín quedó escondíu hasta agora.

“Anque foi va diez años, a estos fechos puede dáse-yos un tratamientu a l'antigua”, esplica Barberu. Diba tiempu que “tenía ganes d'escribir un romance sobre temática moderna”. Y entós pensó en Tomasín. “La hestoria axeita a la perfección nesa criminalística de la Edá Media que se caltuvo hasta'l sieglu XIX”, esplica'l compositor.

Barbero escribió primero la lletra del romance (que se reproduz nesta páxina) y a partir d'ende surdió la música. La idea yera enmarcar la vivencia de Tomasín na tradición lliteraria, y ende destaca la épica del personaxe, esi antihéroe, pero tamién la tradición del mayoralgu nesta parte d'Asturies que quitaba al hermanu menor los bienes familiares en beneficiu del primoxénitu. Nel casu de Tomasín, súmase que'l so hermanu lu facía de menos, esplica Barberu.

El compositor quería tamién reflexar esa otra Asturies. Sobre la base de que “hai munchos asturianos que nun salen de la ‘Y’ y de les Cuenques, como muncho un día a la sablera o a Cuadonga”, Barbero quería amosar que “a pocu que te mueves hai conceyos despoblaos, y nel Occidente y suroccidente asturianu sigui habiendo esa antigüedá que ye pa bien na mayor parte de los casos y que nel casu de Tomasín foi pa mal”.

El romance alimenta la iconografía del personaxe de Tomasín. El tamién músicu y escritor asturianu Xaime Martínez incluyó nel so llibru-discu “Ósculos d’agua nel Imperiu Asturianu” (2018) el cantar “Tomasín refuga salir de la prisión de Villabona’l día de la muerte de so pá”.