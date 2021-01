El Papa Francisco I modificó'l Códigu de Derechu Canónicu pa institucionalizar daqué que les muyeres faen dende va décades. El pasáu 11 de xineru'l Vaticanu espublizó una carta apostólica, “Spiritus Domini”, que reconoz el ministeriu femenín del llectoráu y l'acolitáu, normalizando que les muyeres llean la palabra de Dios nes celebraciones llitúrxiques y dean la eucaristía. Pablo VI, en 1972, decidió acutar eses xeres a los homes, al entender que yeren los pasos previos a la ordenación sacerdotal, asina que'l pasu que se da agora paez abrir el camín de les muyeres hacia'l sacerdociu.

Pocos católicos dulden que la ordenación de les muyeres va llegar, pero casi toos coinciden en que va llevar tiempu. La equiparación ente homes y muyeres y les necesidaes d'una Ilesia falta de vocaciones, quiciabes pola so desconexón cola sociedá na que tien de llevar a cabu'l so llabor evanxelizador, paecen tar emburriando nesa dirección.

La ordenación d'homes casaos y de muyeres foi ún de los asuntos que se plantegaron nel Sínodu de l'Amazonia, en 2019. En plena selva ye difícil aportar a delles comunidaes cristianes, que les muyeres y los homes casaos pudieren asumir el ministeriu sacerdotal averaría los sacramentos y l'atención pastoral a los fieles. Pero nun hai que dir tan llueñe por pa qu'esa necesidá se faiga evidente. N'Asturies, munches parroquies diben tener munches dificultaes pa caltener la so actividá ensin les muyeres, que mesmo s'ocupen de la llimpieza de la ilesia que de la catequesis o los cursinos de cristiandá, imparten clases nel Seminariu y ocupen cargos nes delegaciones y les organizaciones laiques de la diócesis. Una Ilesia d'espaldes a les muyeres ye impensable.

“Somos más fieles, somos más practicantes, cada vez hai más ministerios que faen les muyeres”

Carmen Alonso García, delegada episcopal d'Apostoláu Seglar de la Archidiócesis d'Uviéu dende 2012, que, anque vive en Noreña, caltien el venceyu cola comunidá parroquial del Berrón, onde nació, cuenta que, fai aprosimao 30 años, con Gabino Díaz Merchán nel Arzobispáu, pidióse-y autorización pa qu'ella pudiere ayudar a dar la comunión. Primeramente exerciera como llectora na so parroquia. Unos años anantes, recuerda qu'en El Berrón, el párrocu, “que yera un sacerdote del Vaticanu II”, yá cuntaba coles neñes pal acolitáu. “Les costumes faen vezos y los vezos lleis”, sentencia Alonso, que contempla con absoluta naturalidá'l pasu dáu agora pol Papa.

Esplica que'l diaconáu femenín yera normal na Ilesia primitiva, cortóse con él nun periodu de la hestoria de la institución y, paez que cuesta recuperalu. Ella, sicasí, nun atopa razones teolóxiques pa que nun puedan ordenar muyeres, lo qu'amás, ensin dulda, sería un gran testimoniu.

Del siguiente pasu, el de la ordenación femenina, Carmen Alonso, que tien una llicenciatura en Ciencies Relixoses y da clases d'Eclesioloxía nel Institutu de Ciencies Relixoses “San Melchor de Quirós”, nel Seminariu Metropolitanu d'Uviéu, cunta que ye una demanda más de la sociedá civil, por dicilo de dalguna manera, que de la mesma Ilesia”. “Yo, personalmente, nun tengo nenguna necesidá d'ordenar. Hai dellos carismes y lo fundamental ye que caúnu afaye la so vocación bautismal y la so forma de vivir la so fe y del compromisu na ayuda a los demás”, indica.

Como muyer nunca se sintió discriminada. Al contrariu, dacuando sintióse con demasiaes responsabilidaes. Cuenta que suel bromiar colos sos compañeros: “Si un día nos ponemos en fuelga les muyeres, tenéis que cerrar les ilesies”. “Somos más fieles, somos más practicantes, cada vez hai más ministerios que faen les muyeres”, apunta. Lo que sí fai falta, y ye daqué que repite delles vegaes, ye formación, y tamién respetu pola tradición, que los traxo hasta equí y caltuvo de pies la Ilesia dende va más de 2.000 años d'hestoria. Si magar el bon aquél del Papa pa la modernización de la Ilesia nun s'incorporen reformes más valientes, dalguna bona razón va haber pa ello, da por cierto. Caltener la cohesión de la institución, por casu: “A mi gustaríame que se fora más apriesa, dir dando más cuerpu a coses que se precisen, pero la unidá ta percima de too. Eso ye lo que fai que caminemos más adulces, como nuna familia, nun podemos dexar atrás a los que nun pueden correr, y tienen un ritmu más lentu”.

María Milans del Bosch Ramos, profesora de Relixón dende fai 12 años, anguaño nel colexu públicu de La Fresneda, y nel so día llectora na parroquia uvieina de los Carmelitas, n'Uviéu, tien más reserves sobre l'asuntu del sacerdociu femenín. “Homes y muyeres somos distintos dafechu pero tenemos los mesmos derechos. Nun somos iguales, cada unu tien un calter, una sensibilidá y unos dones”, afirma. De lo que tien una certidume absoluta ye del papel trascendental que les muyeres representen na Ilesia. “La Ilesia católica funciona como una célula na que la muyer ta integrada dafechu. Dende fai 15 o 20 años, que ye lo que yo conozo, nos grupos sinodales hai bien de muyeres, son elles les que coordinen les catequesis, les celebraciones... Nes unidaes parroquiales, les muyeres tán integraes totalmente y gracies a elles salen alantre munchos grupos de trabayu”.

Milans del Bosch, que tamién foi catequista y formó parte del conseyu pastoral de dalguna de les parroquies a les que perteneció, considera que la Ilesia ye “un ente vivu, activu y dinámicu, y qu'avanza cola sociedá”. La reconocencia del acolitáu femenín nun trai nada nuevo, diz, porque yá se venía exerciendo, pero redunda na reconocencia de les muyeres, que per otra parte y al so xuiciu, remonta a los oríxenes de la Ilesia, cola madre del Salvador como ún de los pegollos de la fe.

Charo Loy Madera, que ye catequista na parroquia de San Isidoro y nos dominicos d'Uviéu, tien los sos propios argumentos. “Una cosa ye la Ilesia como pueblu de Dios, y ende nun hai qu'escaecer que les primeres discípules fueron muyeres, y otra les implicaciones culturales, poles que les muyeres fueron oriellaes a xeres a les que nun se-yos daba'l valor que merecíen, lo mesmo que pasaba nel restu de la sociedá. Yo soi feminista, pero non como se plantega anguaño. Yo nun creo n'invertir les xeres y pienso que nun se trata d'ayudar sinón de compartir les responsabilidaes”, sostién.

“La presencia de la muyer na Ilesia ye importante porque nós tenemos una sensibilidá distinta, y una especial capacidá d'organización”, comenta, y n'Asturies, añede, onde les fieles siempres caltuvieron un fuerte compromisu coles sos comunidaes, sería impensable prescindir d'elles. Nes parroquies rurales, especifica, el so trabayu ye fundamental, en munches son elles les que s'encarguen de la celebración de la Palabra, y nes catequesis pasa lo mesmo. “El 80 per cientu de les catequistes, a lo menos, son muyeres, y los sacerdotes son conscientes de la xera que realizamos, y reconócennosla”, asegura. Con too y con ello, ella entá ve llueñe'l sacerdociu femenín y recalca la necesidá d'una formación de la que munchos laicos carecen.

"Ye un erru identificar la Ilesia cola curia”, opina, y amiesta que “los laicos tienen actividá, votu y comunicación fluyida colos obispos”.

Eva Álvarez Iglesias, catequista na parroquia de San Llázaro y responsable de formación na executiva nacional del Movimientu de Cursinos de Cristiandá, esplica qu'esti últimu cambéu del Códigu de Derechu Católicu ye “un signu de que la Ilesia va afayándose y creciendo, y respuende al escuchu del Espíritu Santu”. “La Ilesia reconoz nel laicu unes capacidaes. El ministeriu ye un serviciu, ye más que lleer en misa, rique formación y capacidaes, ye un carisma”, esplica, y añede que “na Ilesia hai que vivir el día ente día, caún tien que vivir el carisma que tien. Yo tengo vocación de persona casada, y siéntome realizada dafechu”. Sobre la ordenación de les muyeres diz: “Son fueos fatuos, yo nin siquier me lo plantego , el que vive la so vocación nun piensa más allá”. Cunta que la Ilesia ta enllena muyeres, en cargos importantes, y nun ve disparidad nel tratu que se da a unos y otros en función del xéneru. “Trabayamos axuntadamente, yo fáigolo al llau del mio maríu”, pon como exemplu. “Ye un erru identificar la Ilesia cola curia”, opina, y amiesta que “los laicos tienen actividá, votu y comunicación fluyida colos obispos”.

Bon exemplu de la contribución y de la implicación de les muyeres na vida de la comunidá ye la parroquia de La Nuesa Señora de Cuadonga, nel barriu de Teatinos, n'Uviéu. Lucía Velasco Sánchez exerce nella como catequista, dirixió los campamentos de branu, toca la guitarra y canta nel coru y ta dispuesta a collaborar naquello que-y pidan. “Somos una parte fundamental de la vida de les parroquies y ta perbién que nos vaigan abriendo puertes”, comenta. Considera qu'hai que dar más pasos y más grandes. “La Ilesia tien que s'empezar a mover, porque tamos nel sieglu XXI y paezme arcaico que namás puedan ser sacerdotes los homes”, opina. “Yo espero llegar a ver a les muyeres aportando al sacerdociu, sé que nun va ser llueu, sinón a llargu plazu, pero estos son pasiquinos que se van dando”, afirma. Isabel Fernández García-Ramos, otra de el feligreses, tien dende fai daqué más de 10 año permisu del Arzobispáu pa impartir la comunión. “Vi normal ayudar al sacerdote neso, como puedo ayudar a cualesquier otra cosa”, comenta. “Una persona sola nun puede cola parroquia”, opina y ella mesma se pregunta: “¿Por qué van ser tou homes, si son coses que puede faer una muyer? Agora, lo del sacerdociu yá lo veo d'otra manera, pero nun lu alcuentro mal, si se preparen como ellos…”, cavilga en voz alta. La so compañera Herminia Gutiérrez Álvarez lo mesmo fai de llectora que de llimpiadora na parroquia, y piensa que “yá yera hora de que nos abriéramos daqué, que nun sían solo cuatro los que lo remanen tou y se nos escuche a toos”. Nun diba ser problema asistir a una misa oficiada por una muyer, pero reconoz que-y daría respetu” ser ella la que dea la comunión. “Nun me siento preparada”, reconoz. Tampoco se ve confesándose con una muyer, pero cree que ye más pola fuerza del vezu y el pesu de la educación que recibió de neña. Na parroquia de Cuadonga toos trabayen por igual, homes y muyeres, y ye asina dende los sos entamos. “Esta ilesia ficímosla nós, homes y muyeres a picu y pala”, remembra. “Hai muncho movimientu na Ilesia, y tamos avanzando”, comenta, sobre los nuevos tiempos qu'albidra que s'averen.

“Yo espero llegar a ver a les muyeres aportando al sacerdociu, sé que nun va ser llueu, sinón a llargu plazu, pero estos son pasiquinos que se van dando”

Hasta l'añu pasáu María Jesús Rivera Arbesú yera del equipu de la delegación diocesana de Vocaciones y anguaño ye la responsable de la área de pastoral nel colexu de les dominiques de Xixón. Ella considera que “la Ilesia ta faciendo un esfuerzu por ponese les piles. Unu de los últimos testos del Papa yera un tirón d'oreyes a tol laicáu, hai una perda de vocaciones a la consagración sacerdotal y de relixosos, y tocantes a la ordenación femenina siempres hai rumores, lleva tiempu na palestra, pero hai distintes sensibilidaes, de lo más laxo lo más ortodoxo”. “Yo creo na igualdá, pero tola tradición de la ilesia ta ende. Nel Evanxeliu les muyeres son nomaes y defendíes por Jesús, son puestes nel so llugar. Si avanzamos colos tiempos y consiguimos esa igualdá sería perfecto”, añede. Na so opinión ye un actu “de xusticia” y resúlta-y “incoherente que la Ilesia nun tea puesta al día” nesi asuntu.

María Jesús Rivera nunca se sintió discriminada nel senu de la Ilesia. Mientres la so formación en Teoloxía compartía clases colos sos compañeros seminaristas, tratábense como iguales y recuerda aquellos díes como “la meyor dómina de la mio vida como estudiante”. Aboga por cambeos en favor de la igualdá, pero entiende'l valor de la tradición y que nun puede barrese “d'un día pa otru”.

“La tradición de la Ilesia siempres foi patriarcal. El acolitáu va primero, depués el diaconáu y dempués el sacerdociu. Que les muyeres tengan accesu al ministeriu del acolitáu ye como si nos dieren el dorsal p'asitianos nel puestu de salida”, esplica, comparando la meyora de la muyer na Ilesia con una competición deportiva. “Ello ye llegar a la meta, pero queda muncho percorríu”, almite.