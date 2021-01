De sópitu, lo impensable fíxose realidá. L'asaltu de los siguidores de Donald Trump al Capitoliu, el pasáu día 6 de xineru en Washington, pprovocó un respingu n'Estaos Xuníos y nel mundu enteru. Yá nun yeren palabres namás, de bilordios o mensaxes violentos o racistes repitíos hasta l'enfastiu, la llamada "derecha alternativa” estadounidense pasara a los fechos escenificado una auténtica insurrección con muertos, anque tuviera l'aspeutu de “un golpe d'Estáu turísticu”. ¿Cómo fuera posible? Andrew Marantz, periodista de “The New Yorker”, ufierta parte de la respuesta nel llibru qu'esti día 25 punxo a la vienta n'España la editorial Capitán Swing, la traducción al español d'ún de los volumes más encamentaos nel 2019 en EE XX: “Antisocial. La estrema derecha y la llibertá d'espresión n'internet”. Porque, según Marantz –que pasó tres años entrevistándose con líderes y propagandistes de les idees estremistes más alloriantes–, les redes sociales y una idea falsa del derechu a la llibertá d'espresión fueron el combustible perfectu pa esti españíu trumpista.

La paradoxa de partida ye que los mesmos inxenieros “disruptivos” de Silicon Valley que, según dicíen, diben crear un mundu meyor, más pacíficu, democráticu ya interconectáu gracies a les sos plataformes dixitales, son los qu'a lo postrero punxeron en manos de los estremistes la maquinaria propagandística más fabulosa y eficaz de la que dispunxo hasta agora'l ser humanu. Los mesmos que favorecieron l'españíu poblacional de “trolls” que dende les redes acabaron polarizando la conversación nacional” en EE XX y promoviendo la llegada de lo que dalgunos nun dulden en calificar como “la edá dorada de les teoríes de la conspiración”.

Marantz referierse a estos anovadores–como Zuckerberg (Facebook), Dorsey (Twitter) o Page y Brin (Google)– como los “Big Swinging Brains”. Toos ellos, fora una postura sincera o cínicamente impostada, abrazaron nos sos entamos el fundamentalismu de la llibertá d'espresión, refugando cualquier responsabilidá nel espardimientu o'l control de mensaxes gafos y afitando un únicu criteriu válidu: “L'últimu barómetru de la calidá ye: si se comparti, ye calidá”.

Marantz atopa tamién otru pecáu orixinal nel enfoque de los diseñadores de les redes sociales. Según l'autor de “Antisocial”, esos inxenieros creíen que'l mercáu de les idees ye como'l mercáu económicu y que se diba regular él mesmu. Yera abondo con inyecta-y llibertá y más llibertá. Sicasí, Marantz sorraya que nin nel mercáu económicu nin nel de les idees les coses s'igüen elles mesmes. “Asina, si nun se tien un plan, les coses van empobinar per un camín mui malu”, sentenció esti autor estadounidense nuna entrevista n'ochobre pasáu.

Per debaxo d'esi discursu llibertariu taba'l verdaderu negociu: “monetizar” la participación del usuariu. Afalar a los usuarios de les plataformes a participar el mayor tiempu posible. Porque asina collechaben cantidaes descomanes de datos que depués s'utilizaben pa cumplir el verdaderu oxetivu d'eses compañíes: asitiar publicidá a cada usuariu cola certidume de que mercaríen esos productos. Porque los datos d'actividá de caún asina dexaben predicilo casi con certidume total. Compartir el mayor númberu de conteníos posibles el mayor tiempu posible. Escontra esi oxetivu empobináronse los algoritmos qu'encuriosen y distribúin personalmente los conteníos que cuerren peles redes sociales. ¿Y cómo se consiguía eso? Allegando al funcionamientu básicu de la psicoloxía del ser humanu. “Activando les emociones”, indica Marantz. Esti periodista estadounidense esplicalo asina: “La premisa orixinal de les redes sociales yera que diben xuninos pa facer un mundu más abiertu, tolerante y xustu... Y daqué d'eso sí fixo. Pero los algoritmos nun se crearon pa estremar lo que ye verdá o mentira, lo que ye bono o malo pa la sociedá, lo que ye prosocial, lo que ye antisocial. Eso nun ye lo que faen los algoritmos. Lo que faen ye midir la interacción: clics, comentarios, qué se comparte, retweets, toes eses coses. Y si usté quier qu'el so conteníu xenere interacción, tien que provocar emoción, específicamente lo que los espertos de la conducta llamen: ‘d'alta escitación’”.

Marantz entiende por "alta escitación” cualquier cosa, “positiva o negativa, que nos dispare'l pulsu”. Y los mensaxes que la ultraderecha estadounidense lleva años espublizando, col presidente Trump al frente, tán fechos nun cientu per cientu d'esa sustancia que nos causa una alta escitación. “Si tu afales les emociones d'alta escitación y el compromisu emocional, entós vas promover esi tipu de propaganda”, añede l'autor de “Antisocial”.

Naide como la 2derecha alternativa” de EE XX entendió'l funcionamientu de los algoritmos que remanen les redes y el potencial que teníen pa multiplicar l'efectu de les sos palabres y teoríes conspiranoiques. Primero foron tolos mensaxes rellacionaos col universu trumpista, col presidente y les sos intervenciones diaries en Twitter a la cabeza. Agora, esi baturiciu cébase colos efectos de la pandemia, dando altavoz a teoríes negacionistas de too tipu. Toos siguen la estratexa de “anubrir la zona con mierda”; apolmonar al públicu colos sos mensaxes hasta que llogren enanchar les llendes de lo aceptable. Y asina, lo imposible conviertese en normal. Como yá asocedió na Alemaña nazi. Por poner un exemplu.

Marantz tamién avisa de que lo que se diz n'internet pa nada queda n'internet, como podemos tener enclín a suponer. “Nun hai separación ente internet y tolo demás”. De les palabres pásase a los fechos, como bien pudo comprobase nel asaltu al Capitoliu. L'autor de “Antisocial” saca, pa la presentación de la so obra, el casu d'una de les munches persones coles que s'entrevistó a lo llargo de los tres años nos que tuvo somorguiáu na cloaca. “Falé muncho con una moza que creció nun guapu suburbiu multicultural de Nueva Jersey. Dempués del Bachilleratu mudó a Florida y de sópitu sintióse alienada y aisllada, y empezó a abellugase nel so teléfonu móvil. Atopó dalgún d'estos espacios n'internet onde la xente publicaba les coses más bederres. Tou esto paeció-y repulsivo pero al empar interesante, nun podía estremar la mirada. Empezó a interactuar con xente nestos espacios y ficiéronla sentise intelixente, ficiéronla sentise válida. Empezó a sentise parte d'una comunidá, empezó a preguntar si quiciabes dalgunu d'esos memes podría contener daqué de verdá. Meses dempués, taba nun coche colos sos nuevos amigos d'internet camín de Charlottesville, en Virxinia, pa marchar con antorches pola raza blanca. En pocos meses, pasara de sofitar a Obama a ser una radical defensora de la supremacía blanca”.

Na so incursión pola llamuerga de la ultraderecha estadounidense, Marantz cuenta qu'atopó con xente de too tipu, dende persones qu'ensin valor fundamental dalgunu solo paecíen tar “apostando” nes redes sociales a que podríen consiguir la mayor atención online siendo lo más estravagante. Otros, sicasí, sí yeren ideólogos, pero nun yeren “conservadores tradicionales”, el so oxetivu yera esaniciar el sufraxu femenín, o volver a la segregación racial, “o esaniciar la democracia de raigañu”. Sicasí, sí atopó puntos de coincidencia ente toos estos axitadores que trataben de “amburar” les redes pa semar el caos nel mundu real. Primero, yeren persones con un altu coeficiente intelectual pero con un “baxu coeficiente emocional”. Y, segundu, munchos radicalizárense cuando empezaron a somorguiase “nestos buecos particularmente escuros d'internet”.

Hasta que se producieron los incidentes del Capitoliu, les redes sociales dexaren a Trump tuitear debaláu, como si les sos arengues de 140 calteres nun fueren tener efectu dalgún y col envís, dicíen, de defender la llibertá d'espresión. Marantz nun considera qu'acciones como esaniciar les cuentes de Trump puedan considerase en realidá una restricción de la llibertá d'espresión. “¿Qué ye la llibertá d'espresión? ¿Significa qu'esta xente tien de tener cuentes actives en Twitter, significa que cualesquier puede acosar y amenaciar a daquién pola razón que sía? Toos tamos a favor de la llibertá d'espresión, pero tenemos que ver más allá. Porque (de lo contrario) terminamos nesi llugar bizarru onde la decencia nun ta de moda, onde les persones amuésense cafiantes y peligroses y onde les persones que traten de proponer eses idees (la moderación de los conteníos) venese como amurniaes si traten de ser decentes”, dixo Marantz nuna de les presentaciones del volume qu'agora sal n'España. Nuna parte del llibru, esti periodista de “The New Yorker” escribe: “La Constitución (de EE XX) garantiza que'l Congresu nun va promulgar nenguna llei qu'acute la llibertá d'espresión. Nun garantiza'l derechu de naide a amenaciar a estraños na plaza púbica, nin a glayar obscenidades na televisión, nin a utilizar una plataforma de redes sociales pa facer campaña pola espulsión física de los sos conciudadanos, nin a promover idees racistes ensin que se-y faiga sentir como un racista”.