La esposición "La ciudad despierta", qu'allargó la so estancia na sala d'exposición Sabadell Herrero hasta'l 21 de febreru depués de recibir 5.000 visites nel últimu mes, atraxo les donaciones de cinco persones que quedaron entusiasmaes en realizando un percorríu pola amuesa. María Luisa López Llano, Valentín García, Jesús Laureano García, Pedro Pardo y un mecenas anónimu apurrieron dellos documentos d'eventos públicos, retratos y delles escenes tomaes na ciudá ente mediaos del sieglu XIX y los años ochenta del sieglu pasáu que van pasar a los fondos del Muséu del Pueblu d'Asturies, de les que tres van incorporase a l'amuesa.

Les esposiciones que s'entamen dende los museos, coles mires d'amosar y espublizar el patrimoniu cultural, redunden davezu en beneficiu del propiu muséu, al facer que munchos visitantes tomen conciencia del valor d'oxetos, fotografíes o documentos que caltienen en sos cases. Estes esposiciones dexen dar importancia y relieve social a pieces y documentos davezu acutaos al ámbitu familiar. De resultes d'ello, ye bien frecuente que les esposiciones encamienten donaciones de materiales asemeyaos a los espuestos.

Esto ye lo qu'asocedió cola esposición La ciudá despierta. Oviedo / Uviéu en la colección fotográfica del Muséu del Pueblu d'Asturies. Homenaje a Francisco Quirós Linares, que s'amuesa na sala de exposición Sabadell Herrero, n'Oviedo / Uviéu, entamada pola Conseyería de Cultura, Política Llingüística y Turismu del Principáu d'Asturies, el Banco Sabadell Herrero y el Muséu del Pueblu d’Asturies-Conceyu de Gijón / Xixón. Na esposición pueden vese 653 fotografíes que na so mayoría amuesen el desenvolvimientu urbanu de la ciudá, pero tamién hai semeyes de persones, families y grupos, vistes de comercios, álbumes de fotógrafos aficionaos, fotografíes d'archivos de prensa, álbumes de tarxetes postales, etc., que sirven p'amosar la variedá y riqueza del patrimoniu fotográficu rellacionáu con Uviéu que caltien el Muséu del Pueblu d’Asturies. La esposición ta teniendo una gran arribación de publicu, hasta la fecha recibió alredor de 5.000 visitantes (una media de 180 persones diaries), y prorrogóse la so apertura hasta'l 21 de febreru.

L'esfrute d'esta esposición foi la causa de que delles persones, toes vecines d'Uviéu, donaren fotografíes al Muséu del Pueblu d'Asturies nes últimes selmanes. El conxuntu más numberosu ye l'apurríu por María Luisa López Llano, compuestu por 375 fotografíes en b/n que pertenecieron al so padre, César Ramón López González, con imaxes de les actividaes d'Acción Católica n'Uviéu ente 1940 y 1970: pelegrinaciones a Roma, Lourdes, Zaragoza, Cuadonga, etc., participantes en xuntes y exercicios espirituales, visita de la Virxe de Fátima n'Uviéu y, sobremanera, imaxes del pasu peles cais d'Uviéu de la Virxe de Cuadonga na so pelegrinación per Asturies en xunu de 1951. Tamién s'inclúin nesta donación ochenta y cuatro fotografíes procedentes del archivu gráficu del diariu Rexón, que s'editó n'Uviéu ente 1923 y 1983, que son na so mayoría semeyes d'artistes (Joaquín Vaquero Palacios, Urrusti, Antonio Suárez), músicos (Moustaki, Torrebruno, Purita de la Riva), actores (José Bodalo) y deportistes, tamién n'entregues de premios deportivos y musicales (Casa Viena, d'Uviéu); daten de 1959 a 1980.

Otru donante ye Valentín García García, qu'apurrió al muséu cuatro álbumes de tarxetes postales y diecisiete fotografíes, tres d'elles (dos d'Adolfo López Armán de la inmediata postguerra y una del xalé de Hermógenes González Olivares, na esquina de les cais Toreno y Uría), pol so interés, incorporáronse nos primeros díes a la esposición La ciudad despierta.

Tamién Jesús Laureano García donó nueve fotografíes, que son semeyes del fotógrafu Ramón del Fresno, que foi'l primer profesional que s'estableció na ciudá en 1858, y del so hermanu Fernando del Fresno.

El fotógrafu Pedro Pardo, miembru d'una saga de fotógrafos afincaos n'Uviéu dende finales del sieglu XIX, donó al muséu 53 semeyes d'estudiu realizaes por dellos fotógrafos ente fines del sieglu XIX y mediaos del XX.

A lo último, un mecenas anónimu donó cuatro fotografíes: dos del interior de la biblioteca de la Universidá d'Uviéu, una de 1919 y otra de Foto Gómez de p'hacia 1945 con una vista xeneral de la nueva biblioteca universitaria reconstruyida depués de la estroza del edificiu n'ochobre de 1934, y otres dos del fotógrafu Adolfo López Armán nel que se ven en 1938 les estroces que padeció catedral d'Uviéu y la so redolada na Guerra Civil.