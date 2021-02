“Vienen tres Reis Magos per xunto al ríu / vienen dende muy lexos, muertos de fríu”.

Hai qu'entamar polos versos d'ún de los villancicos más conocíos n'asturianu. Porque, detrás d'esa lletra cantada a tantes voces, taba María Pilar Esther Fernández Fernández. Llamábenla “Sor Canción”. Fuera monxa benedictina nel monesteriu de San Pelayu (Uviéu) y, valga esta vegada'l tópicu, cantaba como los ánxeles. Arrenunció a los hábitos, que non a la fe, para curiar de so madre nel so Cuergo (Aller) natal. El cantar nunca lu dexó. Grabó dellos discos, dalgunos cola compañía Columbia. Morrió, a los 86 años, na residencia de Balmonte.

“Pa componer inspírome na vida, en vivencies”, afirmó a LA NUEVA ESPAÑA n'avientu de 1997. Fízolo por cuenta d'un homenaxe a la so carrera nel VI Concursu y amuesa de folklore “Ciudad d'Uviéu”. Naquel actu entonó ún de les sos temes de más sonadía: “El neñu diz que tien sed” (tamién conocida como “La Virxen de Covadonga”). Amosóse “agradecida” pol ciñu del públicu. Nada menos merecía una muyer que foi una de les primeres cantautores del país.

Nació na localidá de Cuergo, nuna pequena casa qu'entá se caltien a una vera de la carretera. A los 17 años ingresó nel conventu de San Pelayu (Uviéu). Los sos cantares fixéronse cada vez más populares. Llegó a grabar cinco discos, ente los años 1962 y 1967. Depués un LP con Producciones Paulinas. Unu de los sos senciellos foi'l primer villancicu grabáu n'asturianu: “Los trés reis magos”. Versionólu, ente otros, Nuberu”.

La so madre enfermó y ella dexó'l conventu pa dedicase a curiala. Vivió'l restu de la so vida como virxe consagrada. “Yera una muyer entregada a la so fe y a la comunidá”, esplicó ayeri Esperanza del Fueyo, presidenta de la Sociedad Los Humanitarios de San Martín. Cantaba cola coral polifónica de la entidá. Tamién formó un coru nel centru social de persones mayores de Moreda y na parroquia de la localidá. Un cantar que compunxo pa los rapazos de la catequesis ganó'l premiu de "Jóvenes Misioneros”.

Iniciativa pol Asturianu llamentó el so fallecimientu: “Cuntaba con unes cualidaes musicales estraordinaries, que punxo al serviciu de Asturies”, esplicaron. “La cultura asturiana tien una gran delda con esta muyer, por tol trabayu que fixo por promocionar dende la so visión la llingua asturiana”, añedieron. Amás, pa la entidá. “El so legáu musical tien que ser actualizáu, publicáu y puestu en valor colos sos testos, partitures y grabaciones por que les nueves xeneraciones puedan siguir esfrutando d'esti gran trabayu”.

Cuando la so madre finó, ella siguió en Cuergo. La so salú deterioróse y lleváronla a la residencia de Balmonte. La capiya del tanatoriu Los Arenales acoyó la celebración de la palabra pol so eternu descansu. Dicen los que la conocíen que ye la despidida qu'ella quería. Amaba'l cantar, sentíase bien ente'l silenciu. Solo asina, les sos lletres yeren siempres redondes.

“Van caminando per un camín / van entrugando por un rapacín”.