El Camín del Norte, nel so tramu pela mariña asturiana, ye una cruz pa los pelegrinos. A les restricciones pola pandemia hai que sumar otros factores, como'l mala traza de delles zones del Camín del Norte. L'agrupación asturiana d'asociaciones xacobees treslladó a la Dirección Xeneral de Cultura yá n'ochobre de 2016 el "Libro Blanco del Camino de Santiago” tres la declaración per parte de la Unesco de los Caminos del Norte como Patrimoniu de la Humanidá en 2015. Esi documentu yá recoyía 80 midíes concretes en redol a distintes exes onde s'atendía a la protección del Camín, la seguridá y la señalización. Cinco años depués, y coincidiendo col añu xacobéu, les asociaciones asturianes tán a la espera de que dende Cultura-yos dean una respuesta detallada sobre'l so plan d'erradicación y corrección.

Coles mesmes, en plenu añu xacobéu'l Camín del Norte sigue axuntando 27 puntos de gran peligru pa los pelegrinos, nun añu nel que se prevía, nun principiu, un ábanu de xente transitando per estes rutes xacobees. Agora la magnitú d'esi ábanu depende de la situación sanitaria y les restricciones.

La pandemia de covid-19 nun pudo del tou colos pelegrinos qu'añu tres d'añu completen les distintes etapes del Camín del Norte, qu'escurre pela mariña asturiana, pa llograr l'allampada Compostela na so llegada a Santiago. Sicasí, les restricciones tocantes a la movilidá provocaron que la cifra de viaxeros baxara hasta nun 80% en 2020 con respectu al añu anterior. En total, l'añu pasáu la oficina d'acoyida al pelegrín contabilizó 3.716 persones; ello ye, aquelles que llograron la compostela, yá qu'hai otres que faen igualmente'l Camín pero opten por nun solicitar los sellos que demuestren la so xesta de completar siquier 100 kilómetros de ruta xacobea. Esta cifra ye bien inferior a la de 2019, cuando hubo 19.019 pelegrinos.

El mes más enllén nel Camín del Norte foi agostu, con 1.803 pelegrinos, siguíu de setiembre, con 743, y xunetu, con 600. Completen el llistáu los meses d'ochobre (307), xineru (101), febreru (60), payares (51), marzu (49) y avientu, con tan solo un pelegrín rexistráu. N'abril y mayu, meses nos que la población taba confinada, nun se rexistró obviamente a nenguna persona que llograra la compostela. L'añu pasáu, les previsiones de l'agrupación asturiana d'asociaciones xacobees envaloraba qu'habría más de 20.000 pelegrinos, que preferiríen adelantrar la caminada hasta Santiago de Compostela pa evitar les aglomeraciones del añu xacobéu. Sicasí, la cifra oficial rexistrada sepárase enforma de les previsiones de primero de la pandemia.

En 2021, añu xacobéu, los cálculos de la Xunta de Galicia preven qu'alredor de 200.000 persones lleguen a Santiago de Compostela al traviés de les distintes rutes. Sicasí, esta cifra tamién puede amenorgar por cuenta de que les restricciones na movilidá siguen presentes y a que dende'l Vaticanu optaron por ampliar l'añu xacobéu hasta 2022 precisamente pola pandemia de covid-19.

De poder producise, l'ábanu de pelegrinos que se preve pa esti añu supondría un réditu extra pa munchos negocios hosteleros y hoteleros de les localidaes per onde trescurren los distintos caminos de Santiago. Y mentantu, el del Norte, al so pasu per Asturies, caltien los sos puntos negros ensin iguar.