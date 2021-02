L'adicción al xuegu tamién s'esparde per Uviéu a ritmu de pandemia, pero esti virus afecta sobremanera a los más mozos. Siete de cada diez persones qu'aporten en busca d'ayuda al colectivu de Ludópatas Asociados en Rehabilitación del Principado de Asturias (LARPA) –una asociación con see na ciudá– tienen menos de 25 años y yá tocaron fondu. La crisis del coronavirus, llueñe de frenar la curva ascendente de la ludopatía, traxo consigo otru aumentu esmolecedor de l'adicción. “Solo no que va de 2021 yá tenemos el doble de casos nuevos qu'a lo llargo de too l'añu pasáu. Les cuentes son abondo fáciles de facer, salimos a un casu cada dos díes”, esplica Maxi Gutiérrez, que ye'l presidente de LARPA.

Gutiérrez asegura que'l confinamientu del añu pasáu sirvió para frenar un pocu les adicciones, pero en pasando l'encierre'l problema volvió con muncha más fuerza. “Nesos meses nun se podía salir de casa y munches de les cases d'apuestes d'internet cesaron la so actividá porque nun había deporte. Hubo quien aprovechó esta circunstancia pa dexar el xuegu ya inclusive dalgunu que lo consiguió, pero a la mayoría asocedió-y lo contrario, volvieron como si quixeren recuperar el tiempu perdíu xugando compulsivamente”, señala. “Abrióse tou de golpe ya inclusive hubo un tiempu nel que los mozos salíen de los chigres pa metese nos bingos o nes cases d'apuestes porque'l so horariu de zarru yera más ampliu”, añede Maxi Gutiérrez, que tamién ye presidente de la Federación Española de Jugadores de Azar Rehabilitados (FEJAR).

El perfil del mozu uvieín adictu al xuegu ye'l d'un varón d'ente 18 y 25 años qu'apuesta a distintos deportes al traviés d'internet o nes cases de xuegu que se parten pela ciudá, anque nos últimos meses detectáronse otres variantes. Tamién hai mozos engabitaos al bingu online o a les ruletes dixitales y cada vez son más los casos de moces que piden ayuda en LARPA pa dexar les máquines tragaperres, yá sían físiques o per internet. “D'antiguo solíamos atender a varones de mediana edá que veníen a les terapies cola so muyer, pero últimamente, como los afectaos son muncho más nuevos, vienen coles sos pareyes y colos sos padres porque tola familia ta desestabilizada por cuenta de la adicción. Siguen viniendo persones mayores, pero lo cierto ye que la gran mayoría son moces”, afirma'l presidente de l'asociación de Ludópatas Asociaos en Rehabilitación del Principado de Asturias.

Maxi Gutiérrez rellata casos que ponen los pelos de punta y que tán a la orde del día. Asegura qu'a LARPA lleguen rapazos con deldes de más de 30.000 euros derivaes de los apuestes y qu'inclusive hai el qu'aporta hasta los emprestadores pa depués gastar el dineru nuna casa de xuegu. Tampoco ye raro atopase con mozos que roben les pertenencies de les sos families pa vendeles o con mozos que trapicheen con drogues pa depués xuga'l dineru nun partíu de tenis o nuna carrera de galgos. “Les alministraciones tampoco ye que pongan muncho de so parte p'acabar con esta llaceria. Dexóse qu'haya más cases d'apuestes nes ciudaes qu'instalaciones pa facer deporte. Nun hai más que dar una vuelta per Uviéu. Daqué tamos faciendo mal pa dexar que pase esto”, asegura Gutiérrez.

Los mozos d'ente 18 y 25 años nun son l'únicu colectivu qu'esmolez en LARPA. Tamién noten un aumentu de los casos en menores d'edá. “Lo que pasa ye qu'a estos neños ye bien difícil mete-yos na cabeza que tienen un problema de xuegu y de nada nos val que los sos padres los traigan peles oreyes porque asina les terapies nun son efectives. Pero cada vez hai más”, diz Maxi Gutiérrez. Tamién xubieron les adicciones a teléfonos móviles y videoxuegos.