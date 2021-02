Lucía Sainz Peregri, la númberu unu del pádel mundial, poníase a xugar esti día'l partíu con más repercusión de los sos 36 años de vida. Y nin siquier s'enfrentaba a otru deportista. Ibai Llanos, ún de los “streamers” más famosos d'España, convidola a xugar una pachanga a la so casona pa estrenar la so nueva pista de pádel. El partíu diba retransmitise pela so canal de Twitch con una realización qu'el mesmu Ibai prometió que sería “de primer nivel”. ¿Cómo la Rafa Nadal del pádel pon el so caxé al serviciu d'asemeyáu espectáculu? ¿Quién ye Ibai Llanos? ¿Qué ye un streamer? ¿Y por qué dalgunos ponen a salvo de Facienda les sos enllenes cuentes corrientes n'Andorra? Si tien un fíu d'ente 16 y 24 años, de xuru él yá conoz les respuestes.

Esa franxa d'edá representa'l gruesu d'espectadores de Twitch, la plataforma reina de conteníu d'entretenimientu n'internet con 26,5 millones de visites diaries de media en 2020. Tou un récord. El so funcionamientu ye simple. Cualquier persona con una cámara, un ordenador y una conexón a internet puede crear la so propia cuenta y cunta-y al mundu lo que-y pruye, al empar que'l mundu-y respuende. La interacción en tiempu real, al contrario qu'otres plataformes, ye la clave pa entender el puxu d'un sistema que nel añu de la pandemia pasó en febreru de los 3,75 millones de canales actives a los 7,4 millones en xunetu.

El soporte nació en 2011 y cumple agora una década n'activo en plena forma. El gruesu del so conteníu siguen siendo les retresmisiones de videoxuegos. Pero, d'un tiempu acá, creáronse una cuenta entidaes como'l Real Madrid, la Premier League o la mesma NBA. Ye una máquina de xenerar beneficios. Asina lo supo ver el xigante americanu Amazon, que pagó en 2017 la friolera de 970 millones de dólares pa incorporalu al so conglomeráu de plataformes. Google tamién tuvo interesáu.

Si Twitch fuera'l Gobiernu, Ibai Llanos vendría ser daqué como Fernando Simón. Un tipu hipercarismáticu cola facultá de convertir en viral y popular tolo que toca. Una especie de rei Midas nacíu en Deusto (Bilbao) y qu'a los 25 años, como él mesmu reconoz, “gana bien de pasta” por xugar a videoxuegos en directo y falar d'esto y de lo otro énte miles de persones. La so popularidá nun conoz llendes y na mesma selmana na que “El Rubius”, el streamer español más importante, tuvo nel centru del discutiniu por mudase a Andorra pa pagar menos impuestos que n'España, Llanos, que nun marcha, enseñóse como exemplu d'integridá.

“A mi lo de los impuestos paezme una gilipollez. Ye normal qu'a la xente que ye rica-y quíten muncha pasta, y más quiciabes que-y deberíen de quitar”, apuntaba'l vascu nun vídeu de va un añu. “Vivo de puta madre, a mi dame igual que me quiten la metá porque sigo viviendo de sobra. Si nun fui a Andorra ye porque nun me salio de los coyones y porque lo que toi diciendo ye verdá”, afirmaba'l mozu creador de conteníos. Esta mesma selmana, matizó les sos palabres. “púnxoseme como un mesíes y nun lo soi. Quedo nel mio país porque toi a gusto”, afirmó na so canal de Twitch.

Ibai Llanos llogró cinco millones de siguidores en Twitch en pocu menos d'un añu. El so puxu ye imparable. Si xugar un partíu nel xardín de so casa col númberu unu del pádel mundial resulta impresionante, lo cierto ye que se trata de "caza menor” pa Llanos. El vascu mesmo xuega a la FIFA col Kun Agüeru o'l porteru del Real Madrid Thibaut Courtois como entrevista a Marc Gasol en fichando polos Lakers, o s'intercambia tuits con Josep Pedrerol, Mónica Carrillo o'l mesmu presidente del Gobiernu, Pedro Sánchez. En Fin d'Añu animose a emitir les sos propies campanaes, llogrando más de mediu millón d'espectadores, ente ellos, el ministru de Sanidá, Salvador Illa. Con esos númberos superó a delles cadenes xeneralistas cola so pómpara y circunstancia.

“Sabía qu'en 2020 diba vivir perbién, pero nun esperaba tanto. Gané bien dello, una barbaridá”, esplicó Llanos na so canal. ¿Pero cuánto gana realmente? Namás los más cercanos a él lo saben. Pola rede circulen delles cifres que'l vascu desmintió. Lo mesmo que fixeron otros streamers famosos cuando los ceros de la so cuenta corriente rellumaron nos medios. Estes celebridaes tienen munches víes pa llograr pingües beneficios, lo que los convierte nuna casta nueva y rica. Tanto que dalgunos de los sos miembros decidieron poner a salvo'l so capital del fiscu nel país pirenaicu. Si Aute llevantara la cabeza, quiciabes cantaría güei “¡Ai Andorra, patria quería!” en llugar de la so aceda “¡Ai Suiza, patria quería!”.

¿Pero cómo xeneren dineru? Twitch puede entendese en númberos, pero les cifres nun lo son tou. L'estadounidense “Ninja” tien la mayor canal con 16,6 millones. Casi'l doble que “Tfue”, tamién yanqui, que tien 9,9 millones, y los 8,9 de “Shroud”, que ye polacu-canadiense. L'español más esitosu en Twitch ye un tal Rubén Dobles, al que mediu mundu conoz como “El Rubius”. Tien 8,1 millones de siguidores y agora va treslladase a Andorra. Dobles podría cruciase nel coquetu país vecín con David Cánovas, “TheGrefg”, un murcianu de 24 años con 6,5 millones de siguidores en Twitch. El rapaz batió dos vegaes el récord mundial d'espectadores en Twitch.

Otru compatriota insigne per esos llares de la rede de redes ye Raúl Álvarez, más conocíu como “Auronplay”. Popular en Youtube polos sos vídeu de chancies y crítiques a determinaos conteníos, vive en Barcelona y tien 7,1 millones de siguidores en Twitch. Editó llibros d'entretenimientu y tuvo la so propia xira humorística per toa España xunto al youtuber y streamer gallegu “Wismichu”. Una de les sos “fazañes” más destacaes foi la denuncia que-y punxo'l expresidente del Barcelona, Josep María Bartomeu, por un tuit que'l mozu catalán escribió cuando'l Barça vendió a Neymar. “Vamos a por ti, Nobita”, punxo Álvarez. El sangre nun llegó al ríu y dambos roblaron la paz.

Manuel Fernández ye “LOLiTO FDEZ”. El malagueñu ye ún de los meyores xugadores del mundu de Fornite y tien 2,1 millones de siguidores en Twitch. Al respective de la cuestión andorrana dixo lo siguiente al poco d'emigrar. “N'Andorra páguense impuestos, pero nun te sableen como n'España. Entiendo que me digan que por nacer n'España tienes que tributar equí, que ye pa pagar escueles... y un cipote. A mi España diome poco. Malpenes fui al institutu. Fui un desgraciáu casi tola mio vida”. Pidió perdón por ello.

La ecuación de, a más siguidores más ingresos nun ye axomática, pero empobina. Twitch compatibiliza dellos sistemes de monetización, ente suscripciones, donaciones y sofitos. La plataforma tien lo más asemeyao a la so propia moneda. Son los “bits” o “cheers”, qu'equivalen a los "sofitos”. A más espectadores satisfechos, más “bits” y, por tanto, más parné. Los espectadores son los que manden los "sofitos”. Y estos llógrense viendo conteníu publicitariu o directamente pasando per caxa.

Envalórase, según portales especializaos, qu'un centenar de “bits” equivaldríen a 1,75 dólares. D'esa cantidá, un dólar va parar al bolsu del ceador de conteníu y el resto queda con ello la banca. Ello ye, Twitch y l'Estáu. Hai incentivos pal que merca más “bits”. Por casu, 25.000 “bits” seríen al cambéu 385 dólares, que coles rebaxes quedaríen en 350. D'esi dineru, 100 dólares queden pel camín.

¿Qué sentíu tien pagar por daqué que de mano ye “gratis”? Esa mesma entruga ye homologable a prácticamente tol conteníu qu'hai na rede. Si se busca y esiste, casi seguro que puede llograse ensin pagar. ¿Llogra'l que paga dalgún beneficiu extra? Pecuniariu, non. Agora bien, ¿pagaría un fan de los “Rolling Stones” más dineru pola so entrada si Mick Jagger, ente cantar y cantar, y-agradeciera públicamente'l so sofitu delantre de 100.000 persones nun conciertu? Esa ye la base de Twitch, la complicidá ente'l que crea y el que consume. Siéntense partes de la mesma cosa. Hai comunión.

Ye innegable que “El Rubius” xenera una millonada col sudu del so frente. Como otros collacios d'oficiu, ye amás un reclamu publicitariu de primer orde. Dobles va atopase n'Andorra, amás de condiciones fiscales más benignes, a una bona riestra d'esos collacios. Amás de “TheGrefg” y “LOLiTO FDZ” viven nel país vecín “Willyrex”, “Alexby”, “Fargan”, “Vegetta” o “Staxx”. “Llevo diez años de la mio carrera pagando equí. Va haber xente que me critique. Voi a onde ta la mio xente”, esplicó “El Rubius” esta mesma selmana nun de los sos directos.

Como colofón, un camientu. Estes llínies tán astraes d'entrugues. Quiciabes naide tenga una teoría pa esplicar dafechu cómo ventiañeros dende la so habitación son unos ídolos de mases tan millonarios que prefieren emular a los deportistes de los noventa y marchar pal otru Principáu. Lo malo de nun saber por qué daqué funciona ye que si dexa de faelo quiciabes tampoco haya por qué. Twitch ye yá inabarcable. Dellos streamers emiten nun añu más de 800 hores a un públicu mozu, que nun va ser adolescente siempres. Por eso, quiciabes dalgunes d'estes estrelles de nuevu cuñu prefieren nadar y guardar la ropa n'Andorra. Yá lo cantó Aute... “a mi'l futuru nun me dexa ensin un duru”.