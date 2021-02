Una nueva tecnoloxía de rayu láser “más senciella, compacta y robusta”; diez vegaes más barata que les qu'hasta agora esistíen nel mercáu y con permunches aplicaciones, dende la midida de partícules contaminantes hasta la creación d'imaxes del cuerpu humanu pal diagnósticu médicu. Esi ye l'afayu científicu d'un equipu internacional con participación española d'un equipu lideráu pol físicu uvieín Juan Diego Ania, director del Institutu d'Óptica del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).

Ania participa nesti proyectu en calidá d'investigador del institutu, adscritu al Grupo de Dinámica No Lineal y Fibras Ópticas. La meyora tecnolóxica publicóse na revista “Optics & Laser Technology” y, según esplica'l CSIC, el nuevu diseñu de rayu láser “va dexar múltiples aplicaciones n'árees que riquen potencia elevada, como'l procesáu de materiales, les telecomunicaciones, la biomedicina, la metroloxía o la espectroscopia, ente otres”.

Ania ye un acreditáu espertu nel campu del láser. Llogró una de les sos primeres reconocencies na comunidá científica nel añu 2006, cuando desenvolvió lo que naquel momentu yera “el láser más llargu del mundu”, de 75 kilómetros de llargor. Esti afayu, na práctica, dexaba per primer vegada tresmitir una señal a llargues distancies y virtualmente ensin perdes. Ania fixo esta meyora na so estancia na Universidá británica de Aston, en Birmingham. Darréu, en 2017 un equipu d'investigadores encabezáu por Ania llogró desenvolver un tipu de láser que dexaba ameyorar la capacidá de tresmisión per fibra óptica y llograr una amplificación más eficiente.

La tecnoloxía del láser yá cumplió más de sesenta años, pero les meyores nesti campu siguen, vista la utilidá de les sos aplicaciones. Agora les investigaciones céntrense en dos campos fundamentalmente. Per un llau, los científicos intenten atopar pulsos ultrarrápidos, cada vgada más curtios. Per otru, los científicos miren de consiguir que tengan cada vez mayor intensidá. Esti nuevu láser nel que participa Ania ye'l primeru que “algama elevaes enerxíes y potencies de picu en pulsos nel rangu de los femtosegundos (milbillonésimes de segundu) ensin ayuda d'etapes adicionales d'amplificación”, esplica'l CSIC na nota onde s'asoleya la meyora.

Los llamaos “láseres de fibra con ancláu de xeitu pasivu” son un tipu de rayos qu'emiten lluz en forma de pulsos o flaxes en tiempos extraordinariamente curtios, del orde de los femtoseguntos (10-15s). El calificativu “pasivu” vien de que “nun dependen de moduladores esternos de la señal”, esplica Ania. Esti ye'l tipu de láser que desenvolvió'l Instituto de Óptica del CSIC en collaboración cola Universidá d'Alcalá y el Comisariáu de la Enerxía Atómica de Grenoble en Francia (CEA). Gracies a esti tipu de láser llógrense per primer vegada potencies de picu (intensidá de salida del rayu) percima del megavatiu, con pulsos nel rangu de los femtosegundos, ensin l'ayuda d'etapes adicionales d'amplificación como asocede, por casu, cola denominada “técnica d'amplificación de pulsu garlláu” (CPA), que foi la qu'en 2018 y-valió'l premiu Nobel de Física a los sos descubridores. Según esplica Ania: “La técnica CPA y otres derivaes dexaron nos últimos años una auténtica revolución na fotónica y son absolutamente imprescindibles n'aplicaciones que rican enerxíes bien altes. Lo que nós demostremos ye que, para determinaos rangos d'enerxía y aplicaciones, pueden atopase otres soluciones más sencielles, compactes, robustes y algamadices”.

Les propiedaes del nuevu láser desenvueltu “abren la posibilidá d'aplicar esti tipu de fontes a nuevos campos que precisen una potencia elevada (como'l procesáu de materiales y otres aplicaciones industriales), ensin necesidá, per primer vegada, d'etapes d'amplificación esternes, al empar que permiten el so usu directu n'árees como la midida de contaminantes atmosféricos, el desenvolvimientu de sistemes de midida y detección por aciu láser (LIDAR) o la metroloxía d'alta precisión”, indica'l CSIC.