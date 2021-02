A los sos 27 años el director de cine uvieín Lucas del Fresno acaba de ganar el premiu revelación nel Festival de Cine de Solothurn, que ta consideráu'l más importante de Suiza. Fízolo con un curtiumetraxe nel qu'indaga sobre qué significa ser y sentise estranxeru, protagonizáu por un temporeru español en Suiza y pola so vaca, “Europa”, que da títulu a la película.

Nun ye la primer película de Del Fresno, que salió d'Asturies con 16 años y que dende entós entamó un vida nómada “buscando'l cine”. Estudió la carrera de Comunicación Audiovisual, fixo un Erasmus en Glasgow, pasó un añu en Barcelona, asitió dalgún tiempu en Sarajevo, vivió dos años en Laussana y anguaño reside en Xinebra. Pero “Europa” sí ye'l títulu más importante de la so carrera, con productora y más disponibilidá económica pal guion.

Primero rodara “Once and again”, un curtiu autofinanciáu, en collaboración col director de fotografía y l'escuela de cine del director húngaru Bèla Tarr.

En “Europa”, un proyectu nel que dispunxo de más medios, Lucas del Fresno pesquiza “na tema de la esraizadura”, nun sentíu ampliu. Él lleva once años fora d'Asturies, de país en país, asina que ta familiarizáu con un sentimientu que venceya tanto con “l'alloñanza del to llugar d'orixe” como con “la falta d'empatía, anque teamos integraos socialmente y a pesar de tar conectáu pola tecnoloxía”.

En “Europa”, Lucas del Fresno sigue los pasos del so protagonista, qu'anda al debalu per Suiza cola so vaca, a la que conduz al mataderu, mientres ta al tantu del desenllaz de so madre, agonizante n'España.

El director uvieín esplica, en conversación telefónica dende Xinebra, que n'Europa apara en “los momentos cotidianos, tan intensos na memoria, nos que nun pasa nada y pasa tou” y con ellos constrúi una película, de pocu menos de media hora de duración, que'l xuráu del certame cinematográficu suizu describió como “una odisea murnia y al empar lacónicamente absurda”. Adrien Bordone (director), Kaspar Kasics (productor) y Anne Walser (productora) escoyeron la película de Lucas del Fresno ente les 27 que se presentaron y la distribuidora del curtiu volvió presentala a 75 festivales de cine. “Hai un númberu inimaxinable”, almite.

En “Europa” Lucas del Fresno quixo caltener cierta opacidá pa col espectador” y acutar dellos datos sobre'l so protagonista, pa reforzar esa idea d'invisibilidá que navega per tol metraxe. “Ún de los momentos más importantes de la película ye una mirada, nella ta la empatía hacia esos personaxes invisibles, que traviesen un país que nun ye'l d'ellos, a los que nun-yos queda más que la relación cola naturaleza”, esplica'l cineasta, al que-y gusta llevar al espectador per caminos inesperaos y echar per tierra prexuicios.

“Suponemos munches coses que quiciabes nun son como pensamos, y les nueves tecnoloxíes reforzaron esi fenómenu. Nesta película voi a lo real y lo vivencial”, comenta. El títulu de la película va perhí y avanza que ye una hestoria “con delles capes, qu'unu puede entender de forma lliteral o con más fondura interpretativa”. Y en lo visual caltien la coherencia: “Utilizamos muncha lluz natural, gustábanos esi realismu y que tolo que paeciera poético lo fuera porque asocedía realmente, non porque nós lo edulcoráramos”.

“Europa” va siguir un par d'años nel circuitu de festivales y nesi tiempu nun va poder amosase en plataformes dixitales. Sí tuvo disponible un curtiu periodu de tiempu al traviés de la páxina web del Festival de Solothurn.

Lucas del Fresno va siguir el so viaxe en busca del cine per un camín que, dica agora, trescurre llueñe d'España y d'Asturies.