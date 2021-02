Javier Riera (Avilés, 1964) ye l'artista asturianu que'l Muséu de Belles Artes d'Asturies convidó a presentar un proyectu específicu d'arte contemporaneo. Va ser nel mes de xunetu cuando s'inaugure la esposición del avilesín, qu'empezó la so trayectoria como pintor hasta que nel añu 2008 dio un xiru a la so obra y empezó a intervenir semeyes de paisaxes, que presentó per primer vegada nel Reina Sofía.

Javier Riera, formáu y con estudiu en Madrid, trabaya con proyecciones de lluz con formes xeométriques, directamente sobre la vexetación y el paisaxe, y les sos creaciones conecten col Land Art. Usa les fotografíes como rexistros, ensin escarabuxales digitalmente, y fai intervenciones reales sobre'l paisaxe, xugando coles coordenaes espaciu-tiempu.

En 2008 presentó la esposición “Noche áurea” nel Reina Sofía. En 2010 visitó'l Barjola de Xixón con “Secuencias”; en 2015, el Centru Niemeyer con "Luz vulnerada”; pasó pol Musac, el Museo de Arte Contemporaneo de Castilla y León, en 2015. Llevó a cabo intervenciones puntuales pa Photoespaña –nel so máster imparte docencia–, nel Musac o'l CAB de Burgos, nos Xardinos del Turia en Valencia, nos de la Florida en Vitoria, nos de Bonaval apegaos al Centru d'Arte y nel Jardín Botánico de Madrid. Esta postrera, dientro del programa “Luna de Octubre”, recibió más de 6.000 visitantes. Tamién intervino en llugares como Annecy (Francia) y nel Karlovo Námestí Park, de Praga.

L'asturianu tien obra na colección del Centro de Arte Reina Sofía, na de la Fundación Cajamadrid, na de la Fundación Princesa d'Asturies, na Colección Banco de España, en DA2 Domus Artium y na de la coleccionista privada Pilar Citoler.

N'Asturies trabaya cola galería Gema Llamazares, de Xixón, onde en 2018 presentó l'amuesa “Una creciente transparencia”. En 2014 presentó la so primer esposición na so ciudá natal, nel Centru Niemeyer, “Luz vulnerada”, na qu'intervino con proyecciones nes parés curves interiores y esteriores de la cúpula del complexu. El Niemeyer adquirió una de les semeyes de Riera pa cedela al Muséu de Belles Artes d'Asturies, y forma parte de la so colección dende entós.