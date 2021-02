Nel analís global d'esi gran ecosistema biosanitariu qu'empieza a crecer n'Uviéu, una de les grandes pates sofítase y crez na iniciativa privada. Más allá del conglomeráu de centros públicos, Hospital y Universidá, el Instituto de Medicina Oncológica y Molecular de Asturias (Imoma) ye ún de los grandes centros de la nueva capitalidá médica y de les ciencies de la salú d'Uviéu. Y lo ye non solo pola so principal actividá, el tratamientu contra'l cáncer, preventivu y terapéuticu, utilizando la última medicina de precisión, tantu en radioterapia como en secuenciación xenómica. El Imoma, que cumple en 2021 diez años desque inauguró'l so serviciu d'oncoloxía radioterápica con un acelerador llineal, implica nel so día a día a otros médicos y centros investigadores, collabora con instituciones internacionales, col HUCA, ayuda a la formación y desenvolvimientu del talentu asturianu y a la torna de los formaos en centros d'excelencia fora d'España.

Ana Braña, xerente del Imoma, esplica que “l'actividá nel ámbitu de la biomedicina de precisión facilitó la torna y la fixación de talentu na nuesa rexón”. Son los casos, detalla, de los doctores Rubén Cabanillas, formáu nel HUCA, la Universidá d'Uviéu y el Memorial Sloan-Kettering Cancer Center de Nueva York; Juan Cadiñanos, formáu na Universidá d'Uviéu, la Dana Farber Cancer Institute de Harvard y el Wellcome Trust Sanger Institute (WTSI) de Cambridge, y Pablo Román, procedente tamién del WTSI de Cambridge, onde trabayó dellos años n'investigación xenómica piquera.

De los profesionales que trabayen nel Instituto de Medicina Oncológica, salieron hasta agora más de mediu centenar d'artículos en revistes científiques, bona parte d'ellos venceyaos a proyectos desenvueltos pol Imoma. Son trabayos en “Science”, “Nature”, “Cancer Cell” o “American Journal of Medical Genetics”, como'l que se publicó va un mes namás en “Communications Biology” en collaboración con clínicos ya investigadores españoles, suecos, alemanes y norteamericanos. Ellí describíase la función que desempeña la proteína radixina nel oyíu internu ya incluyía dos families con mutaciones nel xen que la codifica identificaes per aciu del test OTOgenics, desenvueltu nel centru.

El Imoma invirtió dende'l so entamu n'I+D+i. Si los accionistes invirtieron más de diez millones d'euros nes instalaciones y la tecnoloxía, la Fundación María Cristina Masaveu Peterson apurrió más d'un millón d'euros a los proyectos d'investigación desenvueltos n'Uviéu.

La collaboración del Imoma espárdese per otros centros y otros profesionales. Con grupos de la Universidá d'Uviéu y la Universidá de Cambridge, llograron identificar nuevos xenes y procesos implicaos nel cáncer y nel avieyamientu. En collaboración con numberosos hospitales ya institutos d'investigación españoles, lideraron proyectos empobinaos a desenvolver nueves ferramientes qu'anguaño s'empleguen día ente día pa'l diagnósticu xenómicu del cáncer, les sorderes y les cegueres hereditaries, relata Ana Braña.

Na actualidá, tán desendolcándose dos proyectos bien piqueros. Unu ta centráu na caracterización xenómica de pacientes y tumores sometíos a procesos de radioterapia nel Imoma y l'otru ye'l proyectu ICARuS, al traviés d'un alcuerdu cola Escuela Politécnica Federal de Zúrich, nel que se trata de desenvolver un software pa l'automatización de la interpretación clínica de les mutaciones nos xenes.

Visión de futuru

Énte'l décimu aniversariu del centru, Ana Braña tamién cavilga sobre'l camín a percorrer na próxima década. “Queremos siguir a la cabeza de la innovación nel tratamientu del cáncer y el diagnósticu de les enfermedaes xenétiques, pero, sobremanera, tar más al par de la sociedá asturiana, pa qu'asina tol mundu se pueda beneficiar de los nuesos servicios y del nuesu equipu de profesionales. La principal llección qu'aprendimos nestos dos últimos años secuenciando tumores ye que cada cáncer ye únicu y que'l cáncer ye'l buque insinia de la medicina de precisión que potenciamos nel Imoma. Como clínicos, el nuesu postreru oxetivu tien de ser facer realidá'l mantra de la medicina traslacional: tresformar la conocencia n'intervenciones preventives y terapéutiques eficaces. Ye importante que la sociedá asturiana sepa que les nueses consultes, tantu oncolóxiques como la d'asesoramientu xenéticu, tán abiertes pa ella. Y siguir collaborando pa que les relevantes prestaciones de qu'aprove'l nuesu centru sigan coordinándose col HUCA en delles patoloxíes y d'esa sinerxa puedan beneficiase los pacientes dientro del sistema públicu”.