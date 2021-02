“Qué risas ayer troleando a Jimmy en el Rust”. Ye llingua española, pero la que se fala en Twitch, la plataforma propiedá de Amazon que “lo peta” en plena pandemia. Tamién n'Asturies. La rexón cunta con dellos “streamers” –creadores de conteníu– que busquen safase de la situación y, a llargu plazu, profesionalizar la so pasión polos videoxuegos. La plataforma creció en 2020 un 30% y ye la fórmula perfecta pa socializar ensin tocase nin alendar el mesmu aire. “Les cuarentenes ficieron medrar la nuesa necesidá de convertinos n'emisores de conteníu. Twitch, amás, supo incorporar un elementu diferencial: la interacción en tiempu real cola audiencia”. Asina esplica la esperta en comunicación Elena Neira l'ésitu d'esta rede d'emisiones en directu (streaming) na que munchos mozos atoparon un filón.

Pa Jennifer Torre, más conocida en Twitch como CaoticJenn, metese nesta rede ye toa una terapia. Esta moza natural de L'Entregu que vive n'Avilés nun ye yá qu'escape de la pandemia gracies a la rede, sinón que consigue apangar el dolor que-y produció la muerte de so padre por un cáncer a mediaos del añu pasáu. “Ayúdame enforma psicolóxicamente porque me desconecta del mundu real por unes hores, interactúo cola xente y doi conteníu qu'entretien”, esplica. Tien claro l'oxetivu de la so canal: ayudar a otres persones como ella a safase en momentos difíciles y entretetenese un ratu. La so afición polos videoxuegos empezó de pequeña, con Mario Bross na Nintendo NES. Agora tien 27 años, estudia informática y va dos meses abrió una canal en Twitch pa compartir la so afición con otres persones. Los sos xuegos favoritos son el “Guild Wars 2” –del tipu “mmorpg” o xuegos de rol multixugador–, el “League Of Legends” –de la categoría “moba” o estratexa en tiempu real– y los de suspense, acción y aventura como'l “The Last of Us 2”.

A CaoticJenn siguela xente d'España, pero tamién de Llatinoamérica. A midida que-y mete hores a la canal –fai directos casi a diariu d'unes dos hores– el númberu de siguidores crez. Los ingresos, nun xuben tan rápido. Sabe que ye un trabayu de fondu. “Tou depende de la cantidá de siguidores que tengas, de si tienes patrocinios de marques (ropa, electrónica, revistes, comida, videoxuegos), de lo qu'interactúa la xente y de los anuncios que mangue la plataforma”, detalla. Nos sos directos bromia sobre'l so PC, que va “a pedales”, y encamienta a les marques d'ordenadores que lu patrocinen o collaboren con ella. Hasta'l momentu, nun tarrez dicilo, ganó namás “unos euros”.

Esta ye la realidá de munchos “streamers” (ceadores de conteníu) de Twitch. Xueguen muncho y ganen pocu. Nun pueden comparase colos pesos pesaos de la plataforma como Ibai Llanos, El Rubius o l'estadounidense Ninja, qu'embolsa al mes mediu millón d'euros.

Pero hai un plan B. Preparar torneos de videoxuegos online “onde sí se gana dineru enforma”, esplica Torre. Esti tipu d'eventos d'esports –competiciones online qu'atropen a millones de persones– cunten con patrocinadores y retresmítense al traviés de Twitch como si fora la Super Bowl. Tienen patrocinios, dellos presentadores, realización y tou tipu d'efectos. Sol nome de “Kaotyc Esports”, Jennifer entrena al pie de José Luis Méndez (Mexican Fugitive) ya Iván Pérez pa participar en CDA y Circuito Tormenta (competiciones del xuegu “League Of Legends”).

“Pa caltener al equipu xuníu y activu fai falta muncha práctica anque sía con lligues o torneos de nivel baxu, d'estos que pueden atopase online”. Ye la clave de José Luis Méndez, ún de los integrantes del equipu Kaotyc Esports. Tien 25 años, compartió estudios d'informática con Jennifer Torre y creó la so canal en Twitch casi al tiempu que l'avilesina. La so filosofía pa ser el meyor nesti tipu d'eventos ye “demostrar seriedá y nun aparar”. Entrénase a diario pa estes competiciones mientres va implementando meyores a la so canal, como una bona cámara pa facer directos. “Nel mio Twitch la tónica ye relaxada y gústame fomentar una llocura sana’”, esplica.

Twitch contra Youtube

Retresmitir en Twitch ye más senciellu que xubir vídeos a Youtube. Namás hai que da-y a un botón pa empezar el directu, como si se fixera una videollamada. Nun hai edición posterior. Los aficionaos a los videoxuegos atoparon “una forma fácil de realizar directos con un contactu directu colos espectadores y, al tiempu, xeneraron una nueva forma de monetización”. Ye la visión de Gisela Vaquero, profesora del Máster de Diseñu y Programación de Videoxuegos de la Universidá Abierta de Cataluña (UOC). Tien claro que ye una plataforma en proyección: “Col tiempu, Twitch nun ye que va caltener a los sos actuales usuarios, sinón que va adquirir munchos nuevos y d'edaes más diverses”.

Los centennials -nacíos ente 1995 y 2005- y millennials -de 1980 a 1995- son los más avezaos a esta rede. Hai más homes (65%) que muyeres (35%), anque nos últimos años estos datos empiecen a oldease

A más audiencia, más amplitú de temátiques. Los “gamers” abren pasu a otros ceadores de conteníu. La categoría que más creció mientres la pandemia foi “Just Chatting” (a cencielles charrar). A Twitch yá llegaron cantantes, influencers o divulgadores. Dellos exemplos. La modelo Laura Escanes charra colos sos siguidores al traviés d'esta plataforma. La cantante Bely Besate toca en directu. El cómicu Ángel Martín emite tolos díes “Les mañanes de AM”. El futbolista Neymar amuesa les sos partíes de videoxuegos. El periodista y youtuber especializáu en política estadounidense Emilio Doménech (alias “Nanisimo”) sáca-y partíu a esta rede social pa espublizar información y fíxose popular analizando la campaña electoral estadounidense.

La canal de “Nanisimo” ye una de les más conocíes poles sos intervenciones en televisión. A mediaos de xineru introdució a la esperta en comunicación y profesora de ciencies de la información na UOC Elena Neira nel mundín Twitch. Estrenóse nun directu sobre la guerra de los conteníos en “streaming” y quedó ablucada colo qu'atopó. “Tuvimos una audiencia descomanada, una interacción brutal y, al terminar, la xente escribíame por Twitter”, cuenta Neira. Tres l'ésitu de la so intervención, llegó a la conclusión de qu'esta nueva canal dexa llegar “a les audiencies más tornes de los medios tradicionales y los comunicadores pueden llegar a una audiencia que nun ta consumiendo otru tipu de medios”.

La plataforma de Amazon vieno pa conquistar al públicu más mozu. “Youtube ta avieyando. Los sos usuarios son agora más mayores”, argumenta Neira, que ve bien clara la intención d'Amazon cola compra de Twitch en 2014 por 820 millones d'euros: abrir una puerta a la mocedá al so ecosistema. “Les sos compres siempres son estratéxiques y tienen que ver col remocicamientu de la so audiencia potencial. Nesti casu, inda cuesta ver la rentabilidá d'esta plataforma, pero pel momentu respuense polos datos de crecedera”.

¿Gánase dineru en Twitch? Aportar a Twitch ye gratis, pero puede sofitase a los ceadores de conteníu con suscripciones de 5, 10 y 25 euros mensuales -daqué asemeyao al modelu qu'enllantó va unos meses Youtube-. Esto dexa, ente otres coses, evitar anuncios. Anque los usuarios de Amazon Prime tampoco tienen publicidá. Y depués tán los “cheers”, una moneda interna que puede mercase pa unviar mensaxes en pantalla mientres la retresmisión. Per otru llau ta lo que paga Amazon a los “streamers”: reparte al 50% lo xenerao coles visualizaciones de los vídeos.