Un gol de Messi casi a la fin del partíu foi pa Roberto'l principiu d'una velea que lu llevó a tocar fondu y a plantegase inclusive quitase la vida. Aquel día yera la primer vegada qu'apostaba y el tantu del arxentín sirvió-y para multiplicar por trés los cinco euros qu'invirtiera, pero tamién pa entamar un peligrosu viaxe escontra l'abisu de la ludopatía. Roberto ye un uvieín qu'agora tien venticinco años y qu'empezó a apostar cuando entá nun cumpliera los venti. El nome qu'escoyó pa cuntar la so hestoria ye ficticiu, pero la persona que ta detrás ye ún namás de los munchos mozos que piden ayuda na see uvieina del colectivu de Ludópatas Asociados en Rehabilitación del Principado de Asturias (LARPA) pa intentar salir de l'adicción al xuegu. El mozu nun ye quien a calcular el dineru que gastó n'apuestes nos cuatro años que tuvo engabitáu, pero ta seguru de que nun baxa de los diez mil euros. “Llegué a sentime una escoria y a pensar en tirame d'una ponte”, esplica Roberto, qu'agora lleva tiempu enforma ensin xugar. “Llevolo perbién, pero siempres voi ser un enfermu. Nin siquier puedo facer una quiniela por si acasu sufro una recaída”, añede.

De primeres pensaba que lo tenía too controlao y que les apuestes –nel so casu al traviés de plataformes online– yeren la pita de los güevos d'oru. “Empecé apostando a partíos de fútbol porque supuestamente tenía conocimientu. Alcuérdome que metía pocu, non más de venti euros a la selmana, y que los trés primeros meses tuvi unos 300 euros de ganancies. Daquella taba cobrando'l paru y amás tenía esi plus. Diba too como la seda”, señala. Pero bien lluego se dio de focicu cola realidá. “Empecé a perder y la cosa escapo-y de les manes. Lo que facía yeren apuestes de más dineru pa ver de recuperar, pero les coses diben empiorando”, diz Roberto. Empioraron tantu qu'en namás unos meses yá nun había marcha tras. “Apostaba a cualquier cosa qu'hubiera ensin tener nin idea. Igual me daba bádminton que fútbol americanu o h.oquei sobre xelu, la cosa yera que me facía falta. Cuando volví empezar a trabayar llegué a dir ensin dormir unes cuantes vegaes namás por apostar a la NBA o a cualquier cosa qu'hubiera peles nueches”, afirma.

El xuegu tampoco tardó n'afectar a la so vida social. “Los mios amigos apostaben, pero nun se-yos foi de les manos. Yo quería facer vida normal, pero nun podía porque siempres taba pendiente de los resultaos. Tu nesi momentu nun te das cuenta, pero afecta enforma. Nun tienes la cabeza onde tien que tar y tol que ta al to llau lo nota”, diz Roberto. Daqué asemeyao-y pasaba cola novia. “Nel trabayu nun apostaba, pero'l restu del día taba colgáu del móvil. Dacuando llamaba a la mio novia con cualquier escusa pa retrasar la nuesa cita porque taba viendo un partíu nel que me xugaba muncho, cuando taba con ella marchaba al serviciu cada poco pa poder apostar... Tou yeren actitúes estrañes y agora doime cuenta de too lo que tuvo que pasar”, esplica.

En casa tamién tenía engañaos a los padres. “Siempres fuera una persona aforradora y responsable, por eso nun se metíen nes mios cuentes. Un ludópata gasta tou lo que tien, un día venti euros y otru quinientos. Nun foi'l mio casu, pero llega ún a robar a la familia ya inclusive a vender droga pa sacar dineru. Yo lo que facía yera pidir microcréditos cuando me quedaba ensin perres”. Fízolo "en seis o siete ocasiones”, pero'l saldu nun-y duraba muncho. “Empezaron a llegar cartes al buzón de casa con impagos, pero yo taba sollerte a la llegada del carteru y garrábales”, señala. Nesi momentu yá taba bien tocáu en tolos aspeutos. “Sentíame una mierda, pero avergoñábame cuntar lo que me taba pasando. Una vegada dexé que garraren una d'eses cartes por que me pillaren y pone-y frenu a tou, pero cuando lo fixeron eché tras y acabé diciéndo-yos que nun diba pasar más. Probes, como naquel momentu nun yeren conocedores de lo que supon esta enfermedá diéronme una segunda oportunidá”.

Y claro, nun sirvió pa nada. “Hubo un día que me di cuenta de tocara fondu. Empecé a xugar a les ocho de la mañana y a la de comer tenía unes ganancies de 3.000 euros nel saldu de la mio cuenta online. Siguí xugando y a eso de les nueve la nueche vime ingresando otros doscientos euros porque lo periera too”, afirma.

Roberto quería salir d'esi infiernu, pero nun yera quien. Tuvo que ser la so novia, que güei sigue al llau d'él, la que tomó la decisión que lu salvó. “Ella conocióme xugando y nun tardó en dase cuenta de que tenía un problema, pero claro, yo engañábala como facía con tol mundu y dicía-y que nun diba apostar más. Un día tábemos tomando daqué y yo tenía'l móvil na mesa cuando me llegó una notificación d'un ingresu nuna casa d'apuestes online. Ella violo, garró'l móvil y llamó a l'asociación (por LARPA). Salvóme la vida”, rellata'l mozu, qu'encamienta a toos aquellos que tean viviendo una situación similar que pidan ayuda. “Yo llibré. Consiguí quitar una mochila que pesa muncho y que puede llegar a vencete”, sorraya.

“Vuelves un mentirosu compulsivu y a la fin date igual ganar que perder, eso ye una sida”

El númberu de ludópatas d'ente dieciocho y venticinco años triplicóse nos postreros dos años n'Uviéu y les cifres disparáronse. Tantu asina que, los responsables del colectivu de Ludópatas Asociados en Rehabilitación del Principado de Asturias (LARPA) aseguren que solo no que va de 2021 yá tienen el doble de casos nuevos qu'a lo llargo de too l'añu pasáu. Más o menos un casu cada dos díes. Tamién se constató un aumentu de moces nueves engabitaes al xuegu. “Vuelves un mentirosu compulsivu que se pasa'l día pensando nes apuestes. A la fin date igual ganar que perder, eso ye una sida. La enfermedá faite querer xugar seya como quier, a cualquier hora y ensin pensar nes consecuencies”, afirma Roberto. “Puede salise d'esti mundu horrible cola ayuda d'espertos como los qu'hai en LARPA. Namáshai que ser valiente, cuntar les coses y dexar que te ayuden”, sorraya.