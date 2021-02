Les Regueres aspira a axuntar siquier 15.000 euros pa garantizar los avances nel descubrimientu de los secretos de la villa romana de La Estaca. Los integrantes de l'Asociación d'Amigos del xacimientu local acaben d'entamar una campaña cola que pretenden financiar una nueva escavadura pa finales del próximu branu. L'afayu en 2018 d'un segundu mosaicu romanu tres el descubrimientu d'un primeru 60 años enantes resucitó l'interés por unos restos que yá fueron propuestos pol Principáu pa convertise en Bien d'Interés Cultural (BIC).

L'afayu casi por sorpresa d'una parte del segundu mosaicu per parte del equipu empobináu pol arqueólogu Juan Muñiz dio pie a una segunda escavadura en 2019 que se financió con donaciones particulares y permitió dexar al descubiertu la totalidá del elementu decorativu construyíu ente los sieglos II ya III. L'ésitu collecháu permitió axuntar unos 8.500 euros pa entamar una tercer campaña'l pasáu branu, al traviés de la que s'alcontró un nuevu edificiu, d'unos 40 metros cuadraos, qu'integraría la villa romana de La Estaca.

Non satisfechos con estes grandes ayalgues, Les Regueres quier siguir conociendo más detalles del so pasáu y por eso entamó un nuevu movimientu vecinal p'axuntar ayudes. Les aportaciones pueden realizase vía tresferencia a la cuenta de l'Asociación Amigos de la villa romana de San Martín de La Estaca: YE91 3059 0047 6530 9035 1424 de Caxa Rural y al traviés de PayPal per mediu de https://PayPal.me/donatemosaico. L'oxetivu final ye sumar siquier 10.000 euros a la partida de 5.000 acutada anguaño per parte del Principáu pa la investigación sobre'l terrén.

Les investigaciones apunten a que La Estaca acoyó una gran villa romana ocupada por dalgún terrateniente de la dómina

Según indicó la vicepresidenta de l'Asociación d'Amigos de la villa romana de La Estaca, van ser los profesionales los que van decidir l'oxetivu del cuartu branu d'escavadures na zona. “D'equí a poco, l'equipu arqueolóxicu va presentar delles propuestes y en función de lo que llogremos recaudar vamos promover una campaña de mayor o menor valumbu”, esplica Claudia Prieto, convencida de la predisposición de muncha xente a siguir contribuyendo a arriquecer los atractivos hestóricos y arqueolóxicos de la localidá.

Les investigaciones apunten a que La Estaca acoyó una gran villa romana ocupada por dalgún terrateniente de la dómina. Los trabayos desnvueltos por Juan Muñiz y el so equipu nos últimos años van empobinaos a siguir desvelando los edificios que conformaben el complexu, y tamién a investigar sobre los fines y usos de los pobladores de la dómina tardorromana. La zona acoyó delles escavadures ente los años 60 y 70 del sieglu pasáu, pero aquelles nun dieron tantos frutos como les retomaes por Muñiz va trés años.