Colgáu como un troféu, al fondu del local, ta'l documentu que los acredita como los dueños españoles de la marca Bitcoin, la divisa que nun ye de naide. La moneda nun ta venceyada a nengún estáu y, del so ceador, ocultu sol nome –de xuru ficticiu– de Satoshi Nakamoto, naa nun se sabe. El so nome y el so logotipu, la B travesada por dos rayes verticales, nun taben rexistraos na oficina de marques y patentes española y el comercial Eddy Pérez vio la oportunidá; pa ello cuntó cola asistencia llegal del abogáu Ignacio Rubio. N'otros países yá se fixera, pero n'España –anque otros lo intentaron– naide lo llograra. Rexistrar la marca Bitcoin nun tien efectos prácticos, a lo menos nel curtiu plazu. “Nun somos los dueños de la moneda”, espliquen los socios de la empresa de compraventa que tien la titularidá; pero quieren revistir el so negociu con un grau más d'oficialidá. Pérez, quien se sienta tres el mostrador del local, esplica que quier dar la cara pola empresa y responsabilizase de que los nuevos usuarios se sientan “cien por cien seguros” al operar cola so empresa.

El valor d'un solu bitcoin supera, a día de güei, los 38.000 euros. Anque se camentara como una moneda más cola qu'operar nos mercaos, el so potencial de crecedera convirtiola nún de los valores más cotizaos polos inversores. Nel so local d'Inxenieru Marquina, los entamadores lleven dos años operando con criptomonedes. Merquen pa los usuarios, vienden y asesórenlos. El so modelu de negociu ye una estraeza nel mundu de les “criptos”, nel que “quien sabe d'esto siempres se quier aprovechar del que non”, espliquen. Agora, cola marca rexistrada quieren alzase nuna referencia pa operar con seguridá coles monedes dixitales. Y, por qué non, esplotar comercialmente la marca. Anque, pel momento, quéda-yos una llarga engarradiella per delantre. Nos últimos díes, la Xusticia dio-yos la razón énte'l primer recursu que-yos plantegó una de les sos competidores pol rexistru de la marca.

N'Uviéu, espliquen, la mayoría de los veceros, contra lo que pudiera paecer, son persones “d'ente 50 y 60 años”, que quieren invertir y busquen que daquién que los asesore pa facelo. Ehí entra'l llabor d'Eddy Pérez, que ye l'encargáu del “trading”. Tres él atopen el inxenieru Pablo Labrada y el desarrollador web Omar López. Pero, cuenta Pérez, tamién hai munchos veceros que quieren operar con bitcoin pa facer tresferencies ensin qu'intervengan estaos o entidaes bancaries. Estos son, especialmente, inmigrantes llatinoamericanos que quieren mandar dineru a les sos families en Venezuela o Arxentina, por casu, onde cualquier movimientu de dineru ta suxetu a la inflación y cuerre el riesgu de ser interveníu. A güeyos de los entamadores, magar la fluctuación del valor de la divisa, ye la más segura de toles qu'esisten y yá ta asitiándose nel nuesu país. L'exemplu más significativu ye l'apaición d'una caxellu na declaración de la renta pa tributar poles “criptos”.

La idea de los empresarios finca agora n'esparder el so modelu de negociu a cursos nos que s'esplique'l funcionamientu de les criptomonedes y de la economía en xeneral. Ferramientes necesaries pa tolos que quieran entrar nel mundu de les criptomonedes. Una ganancia aparentemente segura, pola curva (casi) siempres ascendente d'un valor que paez nun tener techu, pero na que munchos "acaben por escentellase”. Como esplica Labrada, “la cabeza humana ye increíble, puede haber un activu que multiplique'l so valor un 500 per cientu y, inda, va haber inversores que sigan perdiendo dineru con él”.