Hailos qu'entamen nel mediu rural nel sector primariu. Son mayoría. Otros apuesten por oficios diversos. Y depués ta Ángel Menéndez Rubio, que decidió llevar a cabu en Silviella (Belmonte) un particular proyectu d'emprendimientu cultural: el 3 d'agostu de 2019 abrió un muséu únicu y singular con más de 1.000 pieces de toa triba, de delles dómines, restauraes y cuidaes cola querencia propia d'un home que supo combinar el so trabayu cola so afición pol coleicionismu.

Mientres años arrexuntó tou tipu oxetos, vehículos y preseos –dende camiones, carros, coches y motores, a documentos antiguos y cuantos tienen que ver cola vida rural asturiana en tolos sos ámbitos– nuna enorme esposición qu'él amuesa cola mesma pasión ya interés cola qu'un día decidió poner en marcha esti llugar.

Dexó la mina, onde empezó bien mozu, pa ponese al frente del negociu de so padre en Tinéu. “Cola vienta de piensu, la recoyida de lleche y los materiales de construcción fui ampliando'l negociu. Entá sigo colos materiales de construcción al mandu de la mio empresa, Contrates Forcón. Dedicámonos tamién al tresporte de mercancíes peligroses y amás llevamos el caltenimientu pa delles industries como Naturgy, EDP o Viesgo”, recuerda.

El local onde abrió'l so muséu, Las Ayalgas de Silviella, foi en principiu'l llugar onde diba ampliar l'almacenamientu del so negociu. “Merqué la nave va unos doce años con esi fin, pero llegó la crisis y vini un pocu embaxo. Yá daquella tenía munches pieces de colección y empecé a pensar nel sentíu que tenía tener tou eso recoyío, qu'había que destinalo a dalgún fin. Pasé media vida recoyendo pieces de tou tipu y restaurándoles, asina que discurrí la idea d'amosales y creo que ye lo meyor que pudi facer. Comentelo nel Conceyu de Balmonte y animáronme enforma a facelo realidá. Tamién los vecinos de Silviella y de Puente San Martín. A toos-ys toi bien agradecíu”, afirma esti home que, con domiciliu en Tinéu, cuenta con una casa en Silviella, onde vive bona parte del tiempu.

Lo primero que recoyó, fai casi 40 años, foi un Biscúter, añediendo colos años una moto alemana de la II Guerra Mundial, tractores de tou tipu, un cañón, diversos triyos, carros de tolos tiempos, preseos de tortura de la dómina de la Inquisición tantu como los oficios de madreñeru, molineru, telar y tolo que cinca cola vida nel mediu rural. Por tener, hasta tien una antigua guillotina, un paritoriu y un carru funerariu de dómina medieval.

Lo cierto ye que l'apertura d'esti muséu, qu'amás cunta con cafetería, ta favoreciendo la llegada de turismu a Balmonte. Visitantes que depués faen gastu nel conceyu ya inclusive, como recuerda'l mesmu Ángel, tamién nel vecín de Somiedu. “La xente que vien equí pregúntanos ónde comer, que más ver pela zona. Depués produzse'l fenómenu inversu, qu'hostelería y hotelería encamiéntennos de la mesma a nós. Ye un emprendimiento cultural que ta dando los sos frutos”, esplica. Y añede: “Toi bien contentu col muséu, tola xente sal encantada y eso ye un incentivu pa siguir”. Agora espera qu'ameyore la situación sanitaria, pa él imprescindible, pa poder recibir otra vuelta nel so muséu a grupos de persones y escursiones como de primeres. “Agora avérense de forma individual”, diz.

Ángel Menéndez anima a la xente a entamar en Belmonte: “Tamos nel centru de la rexón y tenemos bones carreteres. Yo creo que sí se puede vivir nun pueblu y con un trabayu nel pueblu o la so redolada. Amás, la calidá de vida, pa mi, nun tien color”.