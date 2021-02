D'Ucrania salieron millones de muyeres tres la desintegración de la Unión Soviética, y una d'elles foi Olena Kosenko. Depués de diecinueve años n'Uviéu decidió escribir la so hestoria d'emigrante y llantala nun llibru que tituló “Zlotyi, dolar, euro. Historia de una zarobitchanka que no quería llorar”, un relatu desgarrador y emocionante que cunta un llargu viaxe ensin torna: el d'una muyer valiente que dexó tou atrás con una sorrisa.

Entá güei Olena Kosenko emociónase cuando rellata'l día que coló d'Ucrania pa trabayar en Polonia como pañadora, pasu previu pa llograr dineru abondo pa dar el saltu a aquella otra Europa alloñada vista como una tierra de promisión económica.

El destín foi Uviéu porque equí Olena tenía a una amiga de la Universidá casada dende diba años. “L'home de la mio amiga ayudóme a buscar trabayu; nunca voi escaecer cómo m'acoyeron”, asegura. Tampoco se quita de la memoria la gran impresión que-y causaron les fontes espardíes per tola ciudá. “Plasmé muncho coles fontes. N'Ucrania nes ciudaes puede haber una o dos como muncho; de fechu los mozos queden na fonte, equí tendríen qu'especificar muncho más”, señala. L'amabilidá de la xente foi otra de les coses que se-y quedaron clavaes pa siempres. “Yo venía d'un antiguu país soviéticu, con otru tipu de mentalidá, nun taba avezada a l'amabilidá que s'atopa n'España”, aporfía Olena.

A les trés selmanes de la so llegada a Uviéu yá taba trabayando como cuidadora nuna casa de la cai Gil de Jaz. “Tuvi ellí un añu y mediu y tratáronme fenomenal”, señala. Olena amuésase convencida de qu'el so testimoniu puede sirvir a munches persones, que como ella, tienen que dexar la so tierra natal. “Ye importante pa mi cuntar que ye posible empezar de nuevo; nunca quixi llorar, namás mirar p'alantre”. Dizlo y nun puede dexar de pensar nel dolor que sintió cuando tuvo que dexar al cargu de la so hermana a los sos dos fíos: los ximielgos Valik y Lesyk, acabantes de cumplir los trés años.

Olena taba recién divorciada y la so autoestima nun pasaba pelos sos meyores momentos. “Tambien quiero dirixime a toes eses muyeres que nun momentu determináu dulden de les sos capacidaes por aciu de los sos homes”, indica.

Sacrificase polos fíos

Olena vive en La Corredoria, trabaya nel serviciu de llimpieza del HUCA, tien plaza fixa, ye filóloga y adora la pintura italiana del Renacimientu. La vida nun-y dexó desenvolver la so vocación profesional pero espera que los sos fíos, yá n'edá universitaria, tengan otres oportunidaes. “A mi nun m'importa sacrificar lo mío por ellos; preferí un trabayu con contratu estable que dar clases y nun peno”, asegura. Agora recuerda davezu aquellos años del so niñez na ciudá de Storozhynets cuando miraba un mapa d'España y paecía-y too tan alloñáu. “Nunca pensé que viaxaría hasta equí y fadría una nueva vida pa mi y pa los neños”. Non solo eso, n'Uviéu volvió casase y fundó l'Asociación d'Ucranianos d'Asturies. Cuando llegó a la ciudá casi naide sabía onde taba Ucrania, agora les coses camudaron, diz, “y el mio país ta un poco más arrimáu al corazón de los uvieínos”.

“Equí atopé a persones a les que miraba como héroes, y realmente lo son”, rellata. Lo que nun ye quien ye a escaecer el verde de la so tierra, al pie de los Cárpatos. “Nel to corazón siempre pienses que lo tuyo ye meyor. Los emigrantes estremamos el nuesu corazón, el míu ta ente Uviéu y Ucrania, dos patries a les que nun pienso arrenunciar”.

El regresu de los fíos y un olvidu nel parque de Pumarín

“El mio gran dolor foi dexar a los mios fíos de trés años n'Ucrania; pidía-y a la mio hermana que-yos punxera semeyes míes pa que nun m'escaecieren y nun me vieran namás como una voz nel teléfonu”. Olena Konsenko entá empapiella cuando fala d'aquellos años duros, sola ya intentando llevalo too alantre pa traer a la so familia. Consiguiolo, anque pa ello tuvieron que pasar seis años etenros. Los neños teníen nueve y una tarde xugaben con unos patinetes nun parque de Pumarín. La equipación protectora yera una ayalga pa ellos y dexáronla perfectamente empaquetada nun bancu. Una neña llevóla. Los pequeños, qu'alpenes falaben español, nun la pidieron y quedáron ensin aquellos regalos. “Díxi-yos que tendríen de pidilo, pero tamién entendí cómo se sentíen”.